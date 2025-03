PSG - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2025

SPORT1 Betting 04.03.2025 • 11:00 Uhr PSG - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verlängert PSG die Siegesserie in der Königsklasse?

Unser PSG - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.03.2025 lautet: Schon oft verabschiedeten sich die Gastgeber nach dem Achtelfinale aus der Königsklasse. Im Wett Tipp heute wehrt sich vor allem die Offensivabteilung von PSG.

Das neue Format der Königsklasse spielt ab sofort keine große Rolle mehr. Ab dem Achtelfinale gibt es keine nennenswerten Neuerungen mehr, sondern nur noch klassischen K.o.-Fußball der Extraklasse. In der PSG Liverpool Prognose bereiten wir euch auf ein echtes Highlight vor.

Die Reds beendeten die Liga-Phase als Tabellenführer, konnten dadurch aber kein großes Losglück ergattern. Stattdessen liefert sich die Mannschaft von Arne Slot ein Duell mit dem Top-Klub aus Frankreich. Als PSG Liverpool Wett Tipp heute präsentieren wir euch bei Bet365 eine Quote von 1,80 und spielen “PSG Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei PSG vs Liverpool auf “PSG Über 1,5 Tore”:

PSG erzielte in den letzten 5 Champions-League-Spielen insgesamt 21 Tore.

PSG erzielte in den 4 vorangegangenen Pflichtspielen ebenfalls 21 Tore.

Liverpool kassierte in beiden vorangegangenen Champions-League-Duellen mit PSG “Über 1,5 Gegentore”.

PSG vs Liverpool Quoten Analyse:

2018 trafen die beiden Klubs bereits in der Gruppenphase aufeinander. Damals gewann jeweils die gastgebende Mannschaft das Duell. Vor dem erneuten Vergleich gehen die besten Wettanbieter von einer Paarung auf Augenhöhe aus und verteilen ziemlich ausgeglichene PSG Liverpool Quoten.

Für eine Quote von 2,40 könnt ihr nach eurem Login bei Bet365 auf einen erneuten Heimsieg setzen. Wechselt ihr die Seiten der PSG vs Liverpool Wettquoten, erhaltet ihr den 2,75-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Liverpool Prognose: Talent in jeder Pore

Die ersten Auftritte von PSG in der diesjährigen Königsklasse passen überhaupt nicht zur aktuellen Verfassung der Gastgeber. PSG erzielte nur vier Tore in den ersten fünf Champions-League-Begegnungen und stand mit vier Zählern kurz vor dem bitteren Aus in der Liga-Phase.

Seither haben sich die Spieler von Luis Enrique zusammengerauft und eine brillante Entwicklung hingelegt. “Les Parisiens” gewannen die letzten drei Begegnungen in der Liga-Phase und dominierten das Playoff-Duell gegen den Liga-Rivalen Stade Brest (3:0, 7:0).

Die beiden Ausnahme-Könner in der Offensive des französischen Liga-Primus sind Ousmane Dembele und Bradley Barcola. Auf engstem Raum können die beiden Flügelspieler jeden Kontrahenten austanzen und Chancen kreieren.

Zuletzt haben die Gastgeber in fünf aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien “Über 2,5 Tore” erzielt. Darüber hinaus jubelte das Team von Luis Enrique in den letzten vier Pflichtspielen über insgesamt 21 Tore. Davon zehrt auch unser PSG vs. Liverpool Tipp.

PSG - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Lille (H), 7:0 Stade Briochin (A), 3:2 Lyon (A), 7:0 Stade Brest (A), 1:0 Toulouse (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Newcastle (H), 2:0 Manchester City (A), 2:2 Aston Villa (A), 2:1 Wolverhampton (H), 2:2 Everton (A).

Letzte Spiele PSG vs. Liverpool: 2:1 (H), 2:3 (A).

Seit Monaten agieren die Gastgeber auf höchstem Niveau. Das Selbstvertrauen ist nach zehn Pflichtspiel-Siegen in Serie höher als je zuvor. Erweitert ihr den Blick auf die 20 vergangenen Pflichtspiele der Franzosen, entdeckt ihr 19 Siege für die Enrique-Elf.

Wenn die Engländer in der PSG gegen Liverpool Prognose geschlagen werden können, dann in der Ferne. Die Reds gewannen wettbewerbsübergreifend nur drei ihrer neun vorangegangenen Auswärtsspiele.

Darüber hinaus fehlt in der Bilanz aus den vergangenen fünf Auswärtsspielen der Reds ein Sieg gegen ein französisches Team. Eine Gratiswette erlaubt euch definitiv, über einen “Sieg PSG” nachzudenken.

Im laufenden Wettbewerb hat nur der FC Bayern (50) mehr Großchancen als PSG (48) herausgespielt. Liverpool gab sich bislang mit 31 herausgespielten “Big Chances” zufrieden. Als Torschützen durften sich im Team von PSG bereits elf verschiedene Akteure eintragen. Allein sieben unterschiedliche Profis trafen im letzten Champions-League-Spiel gegen Stade Brest (7:0).

Gefahr für das Gehäuse der Reds droht im PSG vs. Liverpool Tipp von verschiedenen Positionen. Gerne bereiten “Les Parisiens” die eigenen Angriffe über die rechte Außenbahn vor, wo Ousmane Dembele und Achraf Hakimi gemeinsam für großen Wirbel sorgen.

Letztgenannter legte im laufenden Wettbewerb schon fünf Tore für seine Mannschaftskollegen auf - mehr Torvorlagen hat kein anderer Spieler in dieser CL-Saison gegeben.

PSG vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Kimpembe, Beraldo, Lucas Hernandez, Mayulu, Doue, Zaire-Emery, Lee, Ramos

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Mohamed Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Quansah, Tsimikas, Endo, Jones, Elliott, Diogo Jota, Chiesa, Nunez

Auf Hin- und Rückspiel gemeinsam bezogen sehen wir die Gäste dennoch in der besseren Position für den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Die Franzosen schieden zuletzt in fünf von acht Teilnahmen an der Champions League im Achtelfinale aus, das ändert aber nichts an unserer PSG Liverpool Prognose.

Zudem ist die Truppe von Arne Slot derzeit womöglich die stärkste im europäischen Fußball. Liverpool führt komfortabel die Tabelle der Premier League an und hat sieben von acht Begegnungen in der Königsklasse gewonnen.

Unser PSG - Liverpool Tipp: PSG Über 1,5 Tore

Wollen die Gastgeber eine realistische Chance auf den Einzug ins Viertelfinale haben, müssen sie unbedingt den ersten Vergleich mit Liverpool gewinnen. Beste Voraussetzungen dafür bietet die formstarke Angriffsreihe der Franzosen.