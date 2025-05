PSG - Reims Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2025

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 08:00 Uhr PSG - Reims Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coupe de France Wette | Setzt der Außenseiter die entscheidenden Nadelstiche?

Unser PSG - Reims Sportwetten Tipp zum Coupe de France Finale am 24.05.2025 lautet: Die Nummer Eins im französischen Fußball trifft im Wett Tipp heute auf eine bestens eingestellte Mannschaft aus Reims.

Die Verhältnisse in der PSG Reims Prognose sind schnell erklärt. Der französische Meister gilt als gigantischer Favorit gegen eine Mannschaft, die in der Relegation um den Klassenerhalt bangt. Dennoch sind Szenarien denkbar, in denen Les Parisiens ins Wanken gerät.

Vieles hängt davon ab, wie lange Reims einen starken Defensivblock aufbaut und damit Zweifel in den Köpfen der Spieler von Luis Enrique streut. Wir erwarten im PSG Reims Wett Tipp heute keine Machtdemonstration, sondern setzen bei NEO.bet auf eine Quote von 1,76 für “Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei PSG vs Reims auf “Unter 3,5 Tore”:

Reims kassierte in den letzten 11 Pflichtspielen nur 9 Gegentore.

Reims verlor nur eines der letzten 6 direkten Duelle.

Reims kassierte in beiden Vergleichen dieser Saison jeweils nur ein Gegentor (je 1:1).

PSG vs Reims Quoten Analyse:

Luis Enrique und sein Team zählen in dieser Saison zu den besten Mannschaften im europäischen Fußball, nicht nur in Frankreich. Abzulesen ist das auch an den PSG Reims Wettquoten bei den besten Wettanbietern.

Für eine erfolgreiche Titelverteidigung bekommt der französische Meister kaum nennenswerte PSG Reims Quoten von weniger als 1,20. Die Siegquoten von Stade Reims steigen dagegen in den zweistelligen Bereich.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Reims Prognose: Die französischen Gallier

Nicht viele Teams wehren sich erfolgreich über einen längeren Zeitraum gegen die Fußball-Übermacht aus der französischen Hauptstadt. Stade Reims gehört zu den wenigen Teams, die offenbar ein Rezept für Duelle gegen den Serienmeister entwickelt haben.

Für den Außenseiter ist es eine Woche der Gegensätze. Zwischen zwei Relegationsspielen, in denen es um den Klassenerhalt in der Ligue 1 geht, tragen die Schützlinge von Samba Diawara das Endspiel im Coupe de France aus. Laut unserem PSG vs. Reims Tipp gelingt den Rot-Weißen der Wechsel ziemlich gut.

Auf dem Papier ist alles andere als ein Sieg von Les Parisiens kaum vorstellbar. Doch es gibt Vorzeichen, die uns in der PSG gegen Reims Prognose auf eine spannende Paarung hoffen lassen.

Die Rot-Weißen entpuppten sich für PSG in den letzten Jahren als schwieriges Rätsel. Reims ist aus den beiden direkten Duellen in dieser Spielzeit ohne Niederlage rausgegangen (je 1:1). Damit hat der Underdog aus der Champagne fünf der sechs vorangegangenen Aufeinandertreffen ungeschlagen überstanden!

PSG vs Reims Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Auxerre (H), 4:1 Montpellier (A), 2:1 Arsenal (H), 1:2 Strasbourg (A), 1:0 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Reims: 1:1 Metz (A), 1:2 Lille (A), 0:2 St. Etienne (H), 0:1 Nizza (A), 0:0 Montpellier (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Reims: 1:1 (H), 1:1 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 1:1 (H).

Diese Tendenz müsst ihr für euren PSG - Reims Tipp berücksichtigen. Des Weiteren kassierte Reims in vier der letzten sechs Aufeinandertreffen mit Les Parisiens maximal ein Gegentor.

Zwischen den Pfosten der Diawara-Elf gibt Yehvann Diouf in dieser Spielzeit sein Bestes, um dem Team zu helfen. Er zählte in dieser Saison zu den besten Torhütern im französischen Fußball und wehrte in der Ligue 74,2 Prozent der Bälle ab.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Zeigt der 25-Jährige erneut einige glanzvolle Paraden gegen den Champions-League-Finalisten, ist eine alternative Wette auf “PSG Unter 2,5 Tore” denkbar. Bei ODDSET erhaltet ihr dafür eine Quote von 2,05.

Obwohl Stade Reims in der abgelaufenen Saison im französischen Oberhaus nur 47 Gegentore kassiert hat (9.) verpasste die Diawara-Elf den direkten Klassenerhalt. Die eigene Offensive (33 Tore) strahlte einfach zu wenig Gefahr aus.

Ein Akteur ist den Verteidigern von PSG dennoch in Erinnerung geblieben. Keito Nakamura. Der 24-jährige Flügelspieler traf in der abgelaufenen Saison zehn Mal und erzielte in beiden Vergleichen mit der Elf von Luis Enrique jeweils den einzigen Treffer für Stade Reims.

So seht ihr PSG vs Reims im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 21 Uhr, Stade de France, Saint-Denis

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Es würde zur Geschichte dieser Paarung passen, wenn der Japaner erneut einen Treffer gegen den großen Titelfavoriten aus der französischen Hauptstadt erzielen könnte. Vielleicht ist euch diese Story sogar eine Gratiswette wert.

“Beide Teams treffen” ist in unserer PSG vs. Reims Prognose auf keinen Fall ausgeschlossen. Der 15-fache Pokalsieger aus Paris wartet seit vier Pflichtspielen auf eine weiße Weste.

PSG vs Reims: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Mayulu, Doue, Lee, Mbaye, Ramos

Startelf Reims: Diouf, Sekine, Okumu, Kipre, Akieme, Atangana, Gbane, Patrick, Tia, Nakamura, Jordan

Ersatzbank Reims: Olliero, Jeng, Kone, Sangui, Moscardo, Kone, Orazi, Diakite, Hafiz Umar

Les Parisiens nehmen zum 21. Mal am Endspiel des Coupe de France teil (15 Titel), während Reims erstmals seit dem Finale 1977 um die Krone im Coupe de France spielt.

Die Teilnahme an diesem Finale haben sich die Rot-Weißen durch leidenschaftliche Einsätze in den vorangegangenen Runden verdient. Drei Mal entschied Reims ein Elfmeterschießen für sich und warf sogar den AS Monaco aus dem Wettbewerb.

Unser PSG vs Reims Tipp: Unter 3,5 Tore

Die Rollen sind klar verteilt und PSG der große Favorit auf den Titel. Allerdings hat Reims in den vergangenen Jahren und Monaten des Öfteren bewiesen, dass Überraschungserfolge gegen den Champions-League-Finalisten möglich sind. Dafür braucht es in erster Linie eine grandiose Leistung der Defensive.