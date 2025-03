PSV Eindhoven - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten 04.03.2025

SPORT1 Betting 03.03.2025 • 12:06 Uhr PSV Eindhoven - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer schießt bei den Gunners die Tore?

Unser PSV Eindhoven - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.03.2025 lautet: Als Tabellendritter der Liga-Phase hat sich Arsenal direkt für das Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Im Wett Tipp heute müssen die Gäste auf ihre Defensive vertrauen.

Der Frühling steht in der Pipeline, ebenso wie die entscheidende Phase in der Königsklasse. Vorbei sind die Zeiten der Playoffs, fest stehen die Begegnungen für das Achtelfinale. Wir dürfen uns mit einer PSV Eindhoven Arsenal Prognose auseinandersetzen, die durchaus Spannung verspricht.

Den Hausherren war zuletzt nicht zum Siegen zu Mute. Im Anschluss an den Erfolg gegen Juventus (3:1 n.V.) verloren die Rood-Witten zwei merkwürdige Partien in Serie gegen die GA Eagles (1:2, 2:3). Für den PSV Eindhoven Arsenal Wett Tipp heute gibt es dennoch genügend Gründe, um eine Wettquote von 1,95 für “Beide Teams treffen: Nein” zu spielen. Die entsprechende Quote von 1,95 findet ihr bei Interwetten .

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Arsenal auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Arsenal muss auf mehrere Offensivspieler verzichten (Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus).

Arsenal erlaubte in der laufenden Champions-League-Saison 0,73 xGA pro Spiel (1.).

3 der 4 vorangegangenen Aufeinandertreffen wurden ohne Treffer auf beiden Seiten abgepfiffen.

PSV Eindhoven vs Arsenal Quoten Analyse:

Es gab für beide Mannschaften schon bessere Zeiträume in dieser Spielzeit. Die Gunners gewannen nur eine ihrer vier vorangegangenen Partien und haben im Angriff große Personalsorgen. Den Sportwettenanbietern reicht das aber nicht aus, um die Gäste in den PSV Eindhoven Arsenal Quoten als Außenseiter hinzustellen.

Aus der Liga-Phase ist Arsenal als drittbeste Mannschaft hervorgegangen. Das rechtfertigt womöglich die leichte Favoritenrolle der Gunners, die mit PSV Eindhoven vs Arsenal Wettquoten von circa 2,00 hinterlegt ist. Der niederländische Vertreter aus Eindhoven erreicht mit einem Heimsieg Quoten von knapp 3,70.

PSV Eindhoven vs Arsenal Prognose: Fehlende Expertise

Auf dem Gebiet der Verteidigung macht Arsenal keiner Mannschaft allzu schnell etwas vor. Die Nord-Londoner kassierten in ihren acht Champions-League-Auftritten nur 0,73 erwartbare Gegentore pro Partie.

Einen besseren Wert konnte bis jetzt kein anderer Teilnehmer der Königsklasse vorweisen. In der Regel erlaubt die Mannschaft aus der Premier League kaum hochwertige Abschlüsse. Das verhalf in fünf von acht CL-Partien zu einer Weißen Weste. Ein Spiel ohne Gegentor für die Gunners ist in unserem PSV Eindhoven vs. Arsenal Tipp ebenfalls denkbar.

Nicht weniger wahrscheinlich ist eine Paarung, aus der die Arteta-Elf ohne Torerfolg hervorgeht. Den Gunners fehlen für diese Begegnung die besten Optionen im Angriff. Neben Kai Havertz fallen Bukayo Saka, Gabriel Jesus und Gabriel Martinelli aus.

Einen echten Fachmann für das Erzielen von Toren haben die Gäste nicht mehr in ihrem Aufgebot. Das zwang Arteta zuletzt zu mehreren Experimenten, die bis dato großteils fehlgeschlagen sind.

PSV Eindhoven - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:3 GA Eagles (A), 1:2 GA Eagles (H), 3:1 n.V. Juventus (H), 2:2 Utrecht (H), 1:2 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:0 Nottingham Forest (A), 0:1 West Ham (H), 2:0 Leicester (A), 0:2 Newcastle (A), 5:1 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven vs. Arsenal: 1:1 (H), 0:4 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (A).

Die Gunners erzielten zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen keinen eigenen Treffer und blieben in drei ihrer vier vorangegangenen Partien torlos. Darüber hinaus verpassten die Nord-Londoner schon in zwei ihrer letzten drei Gastauftritte gegen die Rood-Witten einen Treffer.

“Arsenal erzielt kein Tor” ist mit einem gewissen Risiko versehen, das ist klar. Diesem könnt ihr aber mit einer Gratiswette entgegenwirken und damit problemlos auf die Quoten von circa 4,10 setzen.

Aus dieser misslichen Lage ergibt sich in der PSV Eindhoven vs. Arsenal Prognose ebenso eine Chance auf eine “Doppelte Chance 1X”-Wette. Weiteren Nährboden erfährt diese Wett-Option aus den letzten Champions-League-Heimspielen der PSV. Eindhoven gewann die letzten vier Champions-League-Heimspiele in Serie und ist seit fünf CL-Partien nicht mehr im eigenen Stadion bezwungen worden.

Allerdings muss PSV-Trainer Peter Bosz ebenfalls auf mehrere Akteure in der Offensive verzichten. Neben Malik Tilmann muss der 61-Jährige ohne die Fähigkeiten von Ricardo Pepi und Esmir Bajraktarevic planen.

Die größte Verantwortung im Sturm der Rood-Witten ruht für den PSV Eindhoven gegen Arsenal Tipp auf den Schultern von Luuk de Jong. Der Kapitän wird gegen die Gunners aller Voraussicht nach sein 50. Champions-League-Spiel bestreiten.

Seine Torquote ist in dieser Champions-League-Saison jedoch überschaubar. De Jong erzielte nur zwei Tore in zehn Auftritten. Dabei stand der PSV-Spielführer in 90 Prozent der Begegnungen von Anfang an auf dem Platz.

PSV Eindhoven vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSV Eindhoven: Benitez - Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia, Veerman, Schouten, Bakayoko, Saibari, Lang, De Jong

Ersatzbank PSV Eindhoven: Drommel, Schiks, Nagalo, Obispo, Karsdorp, Til, Babadi, Perisic, Driouech,

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Merino, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Calafiori, Tierney, Zinchenko, White, Jorginho, Kabia, Sterling, Butler-Oyedeji

Im Duell mit der stärksten CL-Defensive dieser Spielzeit ist es ebenso möglich, dass die Gastgeber ohne erzielte Treffer ins Rückspiel gehen müssen. In Anbetracht der aktuell fehlenden Form wäre das zumindest keine Überraschung.

Eindhoven gewann nur eine der sechs vorangegangenen Partien. Arsenal wiederum entschied sechs der letzten sieben CL-Begegnungen für sich.

Unser PSV Eindhoven - Arsenal Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Ohne echten Stürmer im Aufgebot und keiner klaren Lösung für die vakante Stelle in der Sturmspitze ist Arsenal mehr denn je auf die hervorragende Arbeit gegen den Ball angewiesen. Das wird den Verlauf dieser Paarung prägen und zu einem torarmen Duell führen.