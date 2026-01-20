Qarabag vs Frankfurt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 21.01.2026

SPORT1 Betting 20.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Qarabag vs Frankfurt Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions League-Spiel am 21.01.2026.

Am Sonntag wurde bei der Eintracht Trainer Dino Toppmöller entlassen. Am Mittwoch wird Frankfurt vom Interimsduo aus Dennis Schmitt, Trainer der zweiten Mannschaft, und Vereinslegende Alex Meier betreut. Die beiden neuen Coaches dürften auf einen guten Einstand hoffen.

In der Champions-League-Partie am 21. Januar 2026 zwischen Qarabag und Frankfurt deutet vieles auf einen Sieg der deutschen Mannschaft hin. Die Eintracht geht trotz der Auswärtsreise als Favorit in das Duell, was vor allem an der fehlenden Spielpraxis des aserbaidschanischen Teams liegt. Die Qarabag vs Frankfurt Quoten spiegeln diese Einschätzung wider.

Unsere Experten favorisieren daher die Gäste und empfehlen den Wett Tipp auf einen Sieg von Frankfurt zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für beide Teams geht es an den letzten beiden Spieltagen der CL-Gruppenphase um alles oder nichts. Ein Sieg ist für beide Seiten am Mittwoch praktisch Pflicht, um die Chance auf die Play-off-Runde zu wahren. Diese Ausgangslage könnte zu einer offenen und unterhaltsamen Partie führen, bei der beide Mannschaften auf Sieg spielen.

Die bisherigen Auftritte in der Königsklasse lassen auf ein torreiches Spiel schließen. Die Partien von Qarabag hatten im Schnitt 3,83 Tore, während bei Frankfurt sogar durchschnittlich 4,00 Tore fielen. Die Wahrscheinlichkeit für viele Treffer beruht jedoch weniger auf der Offensivstärke als vielmehr auf den defensiven Anfälligkeiten beider Teams. Frankfurt hat mit nur 43 Schüssen in sechs Spielen die wenigsten Torschüsse im gesamten Wettbewerb abgegeben.

Besonders die Defensivreihen zeigten sich anfällig. Die Gegner von Frankfurt konnten die zweitmeisten progressiven Pässe durch die Abwehr spielen, bei Qarabag war es der vierthöchste Wert. Dies unterstreicht, wie leicht es für gegnerische Teams ist, sich durch die Verteidigungslinien zu kombinieren.

Ein weiterer entscheidender Faktor für diese Qarabag vs Frankfurt Prognose ist die Tatsache, dass Qarabag seit fast einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Dieser Mangel an Spielrhythmus könnte nach der langen Pause zum Problem werden. In den bisherigen zwei direkten Duellen in der Europa League konnte sich die Eintracht zudem jeweils durchsetzen.

Qarabag vs Frankfurt: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf den Daten und der aktuellen Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett Tipps für Sie zusammengestellt:

Sieg Frankfurt (Quote 2,20 bei Interwetten): Die Eintracht wird trotz zuletzt durchwachsener Ergebnisse favorisiert. Diese Ergebnisse resultierten jedoch auch aus einem extrem schweren Spielplan. Gegen das formschwache Team aus Aserbaidschan, das zuletzt eine 2:4-Heimniederlage gegen Ajax hinnehmen musste und seit Januar ohne Wettkampfpraxis ist, sollte sich die Qualität der Frankfurter durchsetzen. Die Quote hierfür liegt bei 2,20.

Beide Teams treffen & Über 3,5 Tore (Quote 2,30 bei Interwetten): In den letzten fünf Pflichtspielen der Frankfurter fielen insgesamt 20 Tore. Beide Mannschaften verfügen über eine anfällige Defensive, was diese Partie zu einem potenziellen Torfestival macht. Qarabag kassierte im Schnitt 2,2 Gegentore pro Spiel, Frankfurt sogar 2,7. Diese Statistik spricht für einen torreichen Schlagabtausch. Dieser Tipp wird mit einer Quote von 2,30 angeboten.

Beide Teams treffen in der 1. Halbzeit / 2. Halbzeit - Ja / Ja (Quote 7,75 bei Interwetten): Für risikofreudigere Tipper ist diese Option interessant. Bei Frankfurts letztem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen (3:3) traf diese Wette zu. Tatsächlich war dieser Tipp in den letzten drei Spielen der Eintracht erfolgreich. Die sehr attraktive Quote von 7,75 macht diese Wette zu einer Überlegung wert.

Wir hoffen, unsere Qarabag vs Frankfurt Prognosen geben euch eine gute Grundlage für eure eigenen Überlegungen. Genießt ein hoffentlich torreiches Spiel! Die besten Anbieter für eure Wett Tipps findet ihr auf unserer stets aktuellen Seite. Diese Anbieter versorgen euch auch immer wieder mal mit Gratiswetten!