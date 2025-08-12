SPORT1 Betting 12.08.2025 • 18:00 Uhr Wer gewinnt das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres? | Die Buchmacher setzen wieder auf “Sincaraz”!

Die letzten sieben Major-Events haben Jannik Sinner und Carlos Alcaraz unter sich aufgeteilt. Und auch bei den US Open 2025 führt kein Weg an den beiden besten Spielern der Weltrangliste vorbei.

Ab dem 24. August dürfen sich die Tennisfans auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025 freuen. Wer sichert sich dieses Mal die Krone von Flushing Meadows? Im vergangenen Jahr siegte Jannik Sinner im Endspiel in drei Sätzen gegen den Lokalmatadoren Taylor Fritz.

Buchmacher Bwin setzt wieder klar auf “Sincaraz”. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben die letzten sieben Major-Turniere unter sich aufgeteilt. Doch die US Open waren in den letzten Jahren schwer vorhersehbar. In den vergangenen sechs Jahren gab es sechs verschiedene Titelträger.

Der letzte, der seinen Titel direkt verteidigen konnte, war Roger Federer im Jahr 2008. Auch wir werfen einen Blick auf die Quotenfavoriten bei den US Open 2025.

Quotenanalyse: Wer sind die Favoriten bei den US Open 2025?

An erster Stelle steht bei Bookie Bwin natürlich zu Recht Jannik Sinner. Aktuell gibt es für einen US-Open-Sieg des Weltranglistenersten in der Bwin App eine Quote von 1,91. Der Italiener hat drei der letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen und steht 2025 bei einer Bilanz von 27/3. Auf Hardcourt ist der 23-Jährige in der laufenden Saison sogar noch ungeschlagen.

Seine Dopingsperre im Frühjahr hat Sinner problemlos überstanden. Zudem hat sich der Südtiroler schon frühzeitig als zweiter Spieler für die ATP Finals 2025 qualifiziert. Sein Stil mit flachen, kraftvollen Grundschlägen und einem schnellen Aufschlag passt hervorragend zum Hardcourt-Belag. Die Nummer 1 der Welt ist zwar der große Favorit, bietet aber mit einer Quote von 1,91 immer noch einiges an Value.

Der einzige Spieler, der aktuell mit Sinner mithalten kann, ist Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte zuletzt fünf Duelle gegen den Südtiroler für sich entscheiden können. Diese Serie endete aber im Juli ausgerechnet beim Finale von Wimbledon. 2025 steht der Mann aus Murcia aber schon bei fünf Titeln und kommt auch auf eine tolle Bilanz von 49/6. Carlitos ist inzwischen auf allen Belägen zu Hause.

An das Turnier in New York hat der 22-Jährige gute Erinnerungen. Bei den US Open 2022 sicherte sich Alcaraz seinen ersten Grand-Slam-Titel. Zudem fühlt er sich mit seinem aggressiven Grundlinienspiel und seiner mentalen Stärke auf Hardcourt besonders wohl. Zudem muss man die Nummer 2 der Welt vor allem über fünf Sätze bei Major-Turnieren immer auf dem Zettel haben.

Für die deutschen Tennisfans steht natürlich das Abschneiden von Alexander Zverev im Mittelpunkt. Buchmacher Bwin, der zu den Wettanbietern mit PayPal gehört, führt den Hamburger bei den US Open zusammen mit zwei anderen Profis aktuell nur auf Platz 4 (15,0). Dabei ist der 28-Jährige immer noch die Nummer 3 der Weltrangliste. Doch nach dem Aus in Runde 1 von Wimbledon sprach die deutsche Nummer 1 über mentale Probleme. Die Lust und die Motivation hätten oft gefehlt.

Auch habe sich Zverev nach der Niederlage im Finale der Australian Open 2025 nicht die nötige Auszeit genommen. Nach dem Grand Slam auf Rasen zog sich der Deutsche einen knappen Monat vom Wettkampf-Tennis zurück und trainierte auf Mallorca in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni. Danach fühlte sich die deutsche Nummer Eins wieder frischer im Kopf und erreichte beim Masters von Toronto das Halbfinale. Dort spielte er gegen Khachanov einen ganz schwachen ersten Satz, hatte am Ende aber trotzdem im Tiebreak des dritten Satzes einen Matchball.

Trumpfen die Lokalmatadoren wieder groß auf?

Im vergangenen Jahr zeigten die US-amerikanischen Spieler starke Leistungen bei den US Open. Mit Taylor Fritz (ATP Nr. 4) und Frances Tiafoe (ATP Nr. 14) zogen gleich zwei Profis mit Heimvorteil ins Halbfinale ein. Und dieses Mal muss man auch noch Ben Shelton (ATP Nr. 6) auf dem Zettel haben. Der 22-Jährige feierte vor wenigen Tagen beim ATP-1000-Event von Toronto im Endspiel gegen Karen Khachanov seinen bislang größten Karriereerfolg.

Shelton, der damit auf Platz 6 der Weltrangliste geklettert ist, spielt aktuell die beste Saison seiner Karriere und liegt auf Platz vier im Race to Turin. Nur Sinner, Alcaraz und Zverev sind in diesem Jahr besser als der junge Mann aus Atlanta. Zuvor hatte Shelton die Turniere von Tokio (2023) und Houston (2024) gewonnen. Bei Anbieter Bwin, der im Bwin Test immer bestens abschneidet, gibt es eine Quote von 15,0 für den Titel von Shelton in Flushing Meadows.

Der Sieg führt nur über “Sincaraz”!

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz spielen aktuell in einer eigenen Liga. So ist ein Duell der beiden top gesetzten Spieler auch im Finale der US Open 2025 wieder sehr wahrscheinlich. Zumal sich beide auf Hardcourt sehr wohl fühlen.

Und dann treffen das Improvisationstalent von Carlitos und die mechanische Präzision des Südtirolers erneut in der Neuauflage des noch so jungen Klassikers aufeinander. Ideale Bedingungen für hochkarätige Wettszenarien!

Die Top-10-Quoten zum Markt “Wer gewinnt die US Open 2025?” bei Bwin:

US Open Gewinner 2025 Wettquoten* Sinner 1,91 Alcaraz 2,75 Djokovic 12,0 Zverev 15,0 Draper 15,0 Shelton 15,0 Fritz 17,0 Medvedev 26,0 De Minaur 34,0 Tiafoe 41,0