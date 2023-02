Bwin PayPal - alle Fakten zur Ein- und Auszahlung

Bwin zählt in der Sportwetten-Szene zu einem der bekanntesten Buchmacher. Viele User sehen die Möglichkeit, ihre Ein- und Auszahlungen mit PayPal abzuwickeln, als großen Vorteil an. Immerhin handelt es sich bei dieser Zahlungsmethode um ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Denn anbieten darf ein Bookie sie nur, wenn er die strengen Auflagen der E-Wallet erfüllt.

In diesem Beitrag erfahren Leser, auf welche Aspekte sie bei der PayPal Zahlung achten müssen. So ist es möglich, den Prozess schnell und fehlerfrei abzuschließen.

Die wichtigsten Infos zur Bwin PayPal Zahlung

Die Bwin PayPal Einzahlung – so ist vorzugehen

Loggen sich User in ihr Bwin-Konto ein, können sie danach den Kontostand und dort die Option „Einzahlen“ aufrufen. Jetzt erhält man einen Überblick über die einzelnen Zahlungsoptionen. Unter ihnen befindet sich auch der Dienstleister PayPal, den man aus einer Liste auswählt.

Bei der ersten Transaktion ist ein Login bei der E-Wallet erforderlich – erfolgen muss dies mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort. User legen in ihrem Account fest, in welcher Form sie ihr Geld überweisen wollen. Es ist dies entweder mit dem PayPal-Guthaben oder mit dem verknüpften Girokonto sowie der hinterlegten Kreditkarte möglich.

Mit dem Klick auf den Button „Weiter“ bestätigt man seine Eingabe. Der gewünschte Betrag landet dann sofort auf dem Konto von Bwin – Wartezeiten fallen dabei keine an. Ist man Neukunde, erhält man nach der Ersteinzahlung zusätzlich die Bonusgutschrift.

Darauf ist bei der Auszahlung zu achten

Es lässt sich beim Bookie die Auszahlung ebenfalls mit PayPal vornehmen. Dabei kommen User in den Genuss einer kurzen Wartezeit – denn die Transaktion schließt Bwin innerhalb von sechs bis zwölf Stunden ab.

Allerdings kann die Auszahlung über die E-Wallet nur dann stattfinden, wenn in den letzten sechs Monaten eine Einzahlung mit ihr vorgenommen wurde. Gebühren fallen bei der Überweisung keine an.

Doch PayPal selbst verlangt für jede Transaktion Spesen. Die Transaktionsgebühr liegt derzeit bei 0,35 Euro. Es entspricht die Überweisung über die E-Wallet hohen Sicherheitsstandards – sowohl die Ein- als auch die Auszahlung über den Dienst ist also gefahrlos möglich.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Bwin PayPal Zahlung

Es findet die Einzahlung über PayPal beim Bookie sofort statt. Anwender müssen somit keine Wartezeiten in Kauf nehmen.

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich die Einzahlung per E-Wallet nicht durchführen lässt. Zuerst ist zu überprüfen, ob das PayPal-Konto bereits verifiziert wurde. Denn übergeht man diesen Schritt, ist eine Überweisung oft nicht möglich. Es empfiehlt sich zudem, den Account mit einer Kreditkarte oder dem Girokonto zu verknüpfen – so schlagen sich User nicht mit einem fehlenden Guthaben herum. Besteht das Problem danach immer noch, sollte man sich an den Kundenservice wenden.