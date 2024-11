Rams - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2024

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 16:00 Uhr Rams - Dolphins Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Kassieren die Dolphins die vierte Pleite in Serie?

Unser Rams - Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 12.11.2024 lautet: Will Miami noch in die Postseason einziehen, darf man sich nicht mehr viele Niederlagen leisten. Im Wett Tipp heute trauen wir den Fins bei den formstarken Rams schon mal einen Sieg zu.

Woche 10 der NFL Saison 2024 wird am Montagabend im SoFi Stadium von Inglewood (Kalifornien) abgeschlossen. Die Rams empfangen die Dolphins. Beide Teams müssen nach einem bestenfalls mittelmäßigen Start in die laufende Spielzeit Gas geben, wenn sie noch Chancen auf die Playoff-Tickets haben wollen. Die Quoten der Rams Dolphins Prognose sprechen nach drei Siegen am Stück etwas mehr für Los Angeles. Doch auch die Fans von Miami dürfen nach der Rückkehr von Quarterback Tua Tagovailoa wieder hoffen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,93 bei Intertops für den Wett Tipp heute “Sieg Dolphins”.

Darum tippen wir bei Rams vs Dolphins auf “Sieg Dolphins”:

Die Dolphins haben 12 der 14 Duelle gegen die Rams gewonnen

Die Offense von Miami kommt seit Woche 8 auf einen Schnitt von 27,0 Punkten pro Spiel

Los Angeles hat eine der schwächsten Defenses der Liga



Rams vs Dolphins Quoten Analyse:

Die besten Anbieter in unserem Sportwetten Bonus Vergleich haben bei dieser Partie das Über/Unter auf 49,5 Punkte gesetzt. Zudem sind die Hausherren mit einem Spread von minus 2 Punkten der minimale Favorit.

Das hat auf die Rams vs Dolphins Quoten folgende Auswirkungen: Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 1,83 und 1,88. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Rams gegen Dolphins Wettquoten zwischen 1,92 und 2,00 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rams vs Dolphins Prognose: Baut Los Angeles die Serie aus?

Los Angeles war mit einer Bilanz von 1-4 nicht gut in die neue Saison gekommen. Doch das 26:20 in der vergangenen Woche bei den Seahawks nach Overtime war der dritte Sieg in Folge. QB Matthew Stafford kam auf 298 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Während sein Receiver Puka Nacua im zweiten Quarter des Feldes verwiesen wurde, sprang Demarcus Robinson mit sechs Catches für 94 Yards und zwei Scores in die Bresche. Zudem sorgte Rookie-Safety Kamren Kinchens mit einem 103-Yards-Interception-Return für den längsten Pick-6 der Franchise-Geschichte.

Auf dem Boden hat nur Derrick Henry (12 TDs) mehr Bälle in die Endzone getragen als LA-HB Kyren Williams (8). Auch Jaylen McCollough ist gut drauf. Er führt alle Rookies in dieser Saison mit vier INTs an. Obwohl man in der vergangenen Offseason Aaron Donald verloren hat, sind die Rams bei der Pressure Rate das viertbeste Team (39.6 Prozent). Sonst findet sich die Defense aber vor dem Rams Dolphins Tipp eher im hinteren Drittel der Liga wieder. Aktuell belegen die Rams (4-4) Platz 2 in der NFC West hinter den Cardinals (4-3).

In vier Spielen mit Quarterback Skylar Thompson kassierte Miami drei Pleiten. Auch in den ersten beiden Partien nach der Rückkehr von Tua Tagovailoa setzte es knappe Niederlagen gegen die Cardinals (27:28) und die Bills (27:30). So stehen die Dolphins nur bei einer Bilanz von 2-6. Trotzdem dürfen das Franchise und die Fans noch auf die Playoffs hoffen. Die Fins haben eines der einfachsten Restprogramme der NFL. Zudem kommt die Offense immer besser in Form.

Am vergangenen Sonntag hatte Spielmacher Tagovailoa in Buffalo mit 25 von 28 Pässen für 232 Yards, zwei Touchdowns und keinem Giveaway einen beinahe perfekten Tag im “Büro”. Er wurde auf dem Boden von Achane and Mostert unterstützt, die zusammen für 209 von 373 Yards verantwortlich waren. Während die Bills versuchten Hill und Waddle aus dem Spiel zu nehmen, bekamen am Ende neun verschiedene Spieler den Ball. Die Offense kommt seit Woche 8 auf einen Schnitt von 27,0 Punkten. Die Rushing Offense steht ligaweit auf Platz 9. Nur drei Teams haben mehr Passing Yards per Game zugelassen, was sich auch auf die Rams Dolphins Prognose auswirkt.

Rams - Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rams: 26:20 Seahawks (A), 30:20 Vikings (H), 20:15 Raiders (H), 19:24 Packers (H), 18:24 Bears (A)

Letzte 5 Spiele Dolphins: 27:30 Bills (A), 27:28 Cardinals (H), 10:16 Colts (A), 15:10 Patriots (A), 12:31 Titans (H)

Letzte 5 Spiele Rams vs Dolphins: 17:28 (A), 10:14 (H), 13:14 (A), 14:17 (A), 12:16 (H)



Dieses Duell wurde in der NFL 14 Mal ausgetragen. Die Dolphins haben mit zwölf Siegen klar die Nase vorne. Die einzigen beiden Pleiten kassierte Miami 1976 und 2001. Der letzte Vergleich stammt aus der Saison 2020.

Die Fins siegten damals daheim mit 28:17. Für die Hausherren kam QB Tua Tagovailoa auf 93 Yards und einen Touchdown (ohne Interception). Am Montag trauen wir dem Spielmacher der Dolphins sogar zwei TDs zu.

Für den Rams Dolphins Tipp “Tagovailoa 2 TDs” bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 1,83. Löst ihr vorher noch den aktuellen Bet365 Angebotscode ein, spielt ihr diesen Tipp völlig entspannt.

Unser Rams - Dolphins Tipp: Sieg Dolphins

Die Playoff-Chancen der Dolphins liegen aktuell nur noch bei etwa vier Prozent. So darf man sich am Montagabend nicht noch eine vierte Niederlage in Serie leisten. Der direkte Vergleich spricht in der Rams Dolphins Prognose schon mal klar für Miami.

Gegen die Offense der Hausherren mit Stafford, Nacua, Kupp und Williams kommt viel Arbeit auf die Defense der Gäste zu. Doch mit Tagovailoa, Waddle, Hill, Achane und Mostert muss sich die Angriffsreihe der Fins auch nicht verstecken.

Aktuell ist das Franchise aus Florida sicher besser, als dies eine Bilanz von 2-6 impliziert. Die Rams haben eine der schwächsten Defenses der NFL (Platz 24 bei Total Defense, Platz 23 gegen den Pass, Rang 24 gegen den Lauf, Platz 22 bei den Punkten). So trauen wir Miami in einem sicher engen und umkämpften Spiel gegen den Lieblingsgegner einen Sieg zu.