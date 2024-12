RB Leipzig - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten 04.12.2024

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 11:00 Uhr RB Leipzig - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Verschärft Frankfurt die Krise der Roten Bullen?

Unser RB Leipzig - Frankfurt Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.12.2024 lautet: Die Formkurven könnten unterschiedlicher kaum sein. Diese Ausgangslage spielt uns im Wett Tipp heute in die Karten.

So unterschiedlich wie die Formkurven in unserer RB Leipzig Frankfurt Prognose aussehen, so verschieden sahen auch die Resultate am vergangenen Wochenende aus. Die Roten Bullen kassierten gegen Wolfsburg (1:5) die höchste Heim-Niederlage ihrer Bundesliga-Historie. Dagegen sah der 4:0-Erfolg der SGE gegen Heidenheim sehr souverän aus.

Den Turnaround schaffen die Sachsen in unserem RB Leipzig Frankfurt Wett Tipp heute noch nicht. Stattdessen erwarten wir von “Frankfurt Über 1,5 Tore” und spielen dafür eine Quote von 2,25 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Frankfurt auf “Frankfurt Über 1,5 Tore”:

Frankfurt gewann zuletzt 7 Pflichtspiele in Serie, erzielte in 5 Begegnungen “Über 1,5 Tore”.

Omar Marmoush war in 20 Pflichtspielen an 28 Treffern direkt beteiligt (17 Tore, 11 Torvorlagen).

RB Leipzig kassierte in 3 der letzten 5 Pflichtspiele “Über 2,5 Gegentore”.

RB Leipzig vs Frankfurt Quoten Analyse:

Marco Rose genießt bei den Roten Bullen weiterhin die Rückendeckung der Verantwortlichen, sollte aber dennoch schleunigst einen Turnaround hinlegen, ansonsten könnte es mit der Jobsicherheit dennoch bald vorbei sein. Die RB Leipzig Frankfurt Quoten zeichnen auch bei den Wettanbietern ohne Steuer ein ausgeglichenes Bild.

Einen echten Heimvorteil können wir in den RB Leipzig Frankfurt Wettquoten jedoch nicht ausmachen. Die Roten Bullen liegen bei Siegquoten von circa 2,35 und damit nur leicht unter den Siegquoten der Adlerträger.

RB Leipzig vs Frankfurt Prognose: Ein ungleiches Duell

Viele Profispieler stehen Marco Rose aktuell nicht zur Verfügung. Vergangenes Wochenende reihte sich der nächste RB-Spieler in das scheinbar endlose Lazarett der Roten Bullen ein. Innenverteidiger Castello Lukeba verletzte sich am Oberschenkel. Hinter seiner Personalie steht im RB Leipzig Frankfurt Tipp noch ein Fragezeichen.

Ansonsten pfeifen die Schützlinge von Marco Rose aufgrund der großen Dreifachbelastung aus dem letzten Loch. Teilweise standen den Hausherren in den vergangenen Begegnungen nur 13 Feldspieler mit einem Profivertrag zur Verfügung.

Somit flachte der extrem erfolgreiche Saisonstart der Sachsen merklich ab. Den bisherigen negativen Höhepunkt erlebten die Anhänger der Leipziger am vergangenen Wochenende, als sie die höchste Bundesliga-Heimniederlage der RBL-Geschichte zu sehen bekamen (1:5 vs. Wolfsburg).

Es war die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in den letzten sechs Begegnungen, von denen keine einzige mit einem Sieg für Marco Rose und sein Team abgepfiffen wurde.

RB Leipzig - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:5 Wolfsburg (H), 0:1 Inter Mailand (A), 3:4 Hoffenheim (A), 0:0 Gladbach (H), 1:3 Celtic Glasgow (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:0 Heidenheim (A), 2:1 Midtjylland (A), 1:0 Werder Bremen (H), 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:0 Slavia Prag (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Frankfurt: 2:2 (A), 0:1 (H), 2:0 (H), 2:1 (H), 0:4 (A).

Die zuvor so hoch gelobte Defensive konnte zuletzt nicht annähernd dieselben heroischen Taten vollbringen wie noch in den vorangegangenen Wochen. Leipzig kassierte in drei der letzten fünf Pflichtspiele “Über 2,5 Gegentore”.

Verschlafen die Gastgeber im DFB-Pokal erneut den Start in die Begegnung, droht in der RB Leipzig vs. Frankfurt Prognose das nächste Debakel gegen die vielleicht formstärkste Mannschaft im deutschen Profi-Fußball.

Frankfurt gewann zuletzt sieben Pflichtspiele in Folge und verhinderte sogar in neun aufeinanderfolgenden Pflichtspielen eine Niederlage. Nur allzu gerne würde Dino Toppmöller von seiner Mannschaft eine Fortsetzung dieser Serie im Achtelfinale sehen.

Wir können unter den aktuellen Bedingungen nur dazu raten, in der Betano App die Quote von 2,07 für den RB Leipzig gegen Frankfurt Tipp “Sieg Frankfurt (DNB)” in Erwägung zu ziehen. Die momentane Serie der Adlerträger ist eng mit dem scheinbar endlosen Formhoch von Omar Marmoush verknüpft. Der Stürmer erzielte in 20 Pflichtspielen 17 Saisontore und bereitete zusätzlich noch elf weitere Treffer seiner Kollegen vor.

So seht ihr RB Leipzig - Frankfurt im TV oder Stream:

04. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: ZDF, Sky

Übertragung Stream: ZDF, Sky

Im Dress der Roten Bullen kommt kein einziger Akteur auch nur annähernd an diese Zahlen heran. Am besten schnitt bisher noch Lois Openda mit sechs Tore und fünf Torvorlagen ab.

Das Achtelfinale ist für die SGE eine hervorragende Möglichkeit, sich für das verlorene Endspiel in der Saison 2022/23 zu revanchieren.

RB Leipzig vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geetruida, Orban, Seiwald, Henrichs, Vermeeren, Kampl, Nusa, Baumgartner, Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Haidara, Schlager, Jatta, Gebel, Sakar, Andre Silva

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, Tuta, Koch, Theate, Knauff, Shkiri, Larsson, Götze, Ekitike, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Kristensen, Collins, Nkounkou, Dahoud, Hojlund, Brown, Uzun, Chaibi, Matanovic

Einen Sieg der Hessen in der Red Bull Arena gab es in den vergangenen Jahren nur selten. Mehr als ein Erfolg aus den neun vorangegangenen Begegnungen sprangen für die Adlerträger nicht heraus.

Der fünffache DFB-Pokalsieger hat in der RB Leipzig Frankfurt Prognose aber beste Karten, diese Bilanz etwas auszuschmücken. In drei der letzten sechs Partien erzielte das Team von Dino Toppmöller “Über 2,5 Tore”.

Unser RB Leipzig - Frankfurt Tipp: Frankfurt Über 1,5 Tore

Die Roten Bullen laufen auf dem Zahnfleisch und müssen sich zusätzlich gegen eine selbstbewusste und formstarke SGE behaupten, die mit Omar Marmoush einen zur Zeit unaufhaltbaren Stürmer aufbieten kann.