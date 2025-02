RB Leipzig – Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 23.02.2025

Unser RB Leipzig – Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Heidenheim taumelt von einem Rückschlag zum nächsten und wird auch in Leipzig keine Trendwende einläuten. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass RB früh die Weichen auf Sieg stellt.

Am 23. Februar 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns in der Red Bull Arena Leipzig ein spannendes Duell in der Bundesliga. RB Leipzig, derzeit auf Platz 4 der Tabelle mit 37 Punkten, trifft auf den Tabellen-16. FC Heidenheim, der nur 14 Punkte vorweisen kann.