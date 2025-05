RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Welche Veränderungen braucht es in Leipzig?

Unser RB Leipzig - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Erstmals seit sechs Jahren verpasst RB Leipzig die Champions League. Im Wett Tipp heute haben wir mehrere Treffer der Schwaben auf dem Schein stehen.

Vier sieglose Bundesliga-Spieltage in Folge haben die Roten Bullen mittlerweile hinter sich gebracht. Die Teilnahme an der kommenden Champions-League-Ausgabe ist bereits nicht mehr möglich. In der RB Leipzig VfB Stuttgart Prognose bahnt sich ein weiterer Rückschlag für die Sachsen an.

Sebastian Hoeneß hat nach dem 4:0-Sieg gegen Augsburg angekündigt, keine große Rotation am abschließenden Spieltag vorzunehmen. Anstatt den Blick schon auf das DFB-Pokalfinale zu richten, geht es zunächst noch um einen Sieg gegen RBL. So spielen wir mit einer Quote von 2,01 bei Merkur Bets, den RB Leipzig VfB Stuttgart Wett Tipp heute “VfB Stuttgart Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs VfB Stuttgart auf “VfB Stuttgart Über 1,5 Tore”:

Stuttgart erzielte in den 3 vorangegangenen Aufeinandertreffen mit Leipzig je “Über 1,5 Tore” (insgesamt 10).

Leipzig hat bereits 51,8 erwartbare Gegentore erlaubt (12.).

Nur Bayern (162) erspielte sich mehr Großchancen als der VfB Stuttgart (111).

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Diese Spielzeit wird in Sachsen Konsequenzen nach sich ziehen. Die Roten Bullen verpassen nach sechs Jahren erstmals die Champions League und müssen aufpassen, nicht auch noch an der Europa League vorbeizuschrammen. Diese Gefahr ist laut den RB Leipzig VfB Stuttgart Wettquoten gegeben.

Einen leichten Vorteil bekommen die Hausherren in den RB Leipzig VfB Stuttgart Quoten von Merkur Bets ausgesprochen. Gewinnt das Team von Zsolt Löw in der Red Bull Arena, steht euch der zweifache Gewinn zu. Knapp über den dreifachen Gewinn bekommt ihr vom deutschen Wettanbieter bei einem Auswärtssieg ausgezahlt.

In unserer Anleitung bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Wettanbieter Merkur Bets. Hervorzuheben ist der großartige Quotenschlüssel für Bundesliga-Wetten, sowie der Kombiwetten-Boost bis zu maximal 30 Prozent.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Prognose: Verpasste Ziele

In weiten Teilen Deutschlands verteilt der Frühling die üblichen Glücksgefühle, schenkt Energie und zaubert einigen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Ein Grinsen entdeckt ihr bei den Verantwortlichen der Roten Bullen nach unserem RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Tipp eher nicht.

Der Fußball-Frühling hat einen hohe Flanke um die Mannschaft aus Sachsen geschlagen und eine angeschlagene Truppe zurückgelassen. Zsolt Löw trainiert zur Zeit eine Mannschaft, die seit vier Spieltagen sieglos ist und der in zwei der drei vorangegangenen Begegnungen “Über 2,5 Tore” eingeschenkt wurde. Ihr könnt gerne auf der RB Leipzig gegen VfB Stuttgart Prognose aufbauen und die Wette “VfB Stuttgart Über 2,5 Tore” spielen.

Wir begnügen uns im RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp jedoch erstmals mit zwei Treffern für die Schwaben. Tabellarisch gesehen ist die Auswahl von Sebastian Hoeneß deutlich hinter ihren Ambitionen zurückgeblieben. Als Reinfall kann die aktuelle Spielzeit der Gäste aber nicht betitelt werden.

Wie schon in der Vorsaison hat der letztjährige Vizemeister über weite Strecken der Saison attraktiven Fußball gespielt und die drittmeisten erwartbaren Tore erzielt (60,9 xG). Bis auf Bayern (162) kam kein Bundesliga-Team zu mehr Großchancen als die Schwaben (111). Die Offensive der Hoeneß-Elf ist zuletzt des Öfteren explodiert und hat in drei der sechs vergangenen Spielrunden mindestens vier Treffer erzielt. Das stärkt unser Vertrauen in die RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Prognose enorm.

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Werder Bremen (A), 3:3 Bayern (H), 0:4 Frankfurt (A), 1:1 Kiel (H), 3:2 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 4:0 Augsburg (H), 1:0 St. Pauli (A), 0:1 Heidenheim (H), 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs VfB Stuttgart: 1:3 (A), 1:2 (A), 2:5 (A), 5:1 (H). 2:1 (H)

Darüber hinaus gastiert der VfB bei einer völlig verunsicherten Mannschaft. Leipzig gewann nur zwei der sechs vorangegangenen Heimspiele (3U, 1N) und hätte am vergangenen Spieltag durchaus den Vergleich gegen Werder Bremen (0:0) verlieren dürfen. Den Grün-Weißen standen wesentlich mehr Torchancen zu.

Zudem eroberte der VfB in seinen letzten drei Aufeinandertreffen mit der Truppe aus Sachsen jeweils einen Sieg, erzielte dabei zehn Treffer und jubelte in allen drei Paarungen über mindestens zwei Tore. Hier erklären wir euch, wie die Anmeldung bei Merkur Bets funktioniert, sodass ihr von der Quote über 2,32 für “Sieg VfB Stuttgart (DNB)” noch rechtzeitig profitieren könnt.

Die Gäste sind seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen. Ihre Offensive war in diesen Begegnungen kaum zu bremsen und erzielte in zwei der drei Auftritte vier Treffer. Fernab der eigenen Arena jubelte der VfB in 50 Prozent seiner Spiele über mindestens zwei Tore.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Außerdem solltet ihr euch für der eigenen RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Prognose über die derzeitigen Schwächen der RB-Defensive informieren. Zsolt Löw betreut zur Zeit ein Team, das schon jetzt bei 51,8 erwartbaren Gegentoren gelandet ist (12.).

Viel zu oft sind die Hausherren in dieser Saison auf mehrere Glanzparaden von Torhüter Peter Gulacsi angewiesen gewesen. Der 35-Jährige hat 5,5 Gegentore verhindert (4.) und ligaweit die meisten weißen Westen gesammelt (14).

Allein wird es der Torhüter jedoch nicht mit den torhungrigen Schwaben aufnehmen können. Der neuerliche Formanstieg von Nick Woltemade sollte den Gastgebern zu denken geben. Der 23-Jährige hat bereits elf Saisontore erzielt und jubelte zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Paarungen über einen eigenen Treffer.

So seht ihr RB Leipzig vs VfB Stuttgart im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Wie es sich anfühlt, gegen die Roten Bullen zu treffen, weiß Woltemade noch aus der Hinrunde. Beim 2:1-Heimsieg erzielte der großgewachsene Angreifer den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Den Einzug ins DFB-Pokalfinale hat der letztjährige Vizemeister ebenfalls gegen RB Leipzig klargemacht. Beim 3:1-Erfolg konnte Woltemade den zweiten Treffer der Begegnung verbuchen.

Gut möglich, dass der Mittelstürmer im dritten Saison-Vergleich mit den Roten Bullen erneut als Torschütze auf der Anzeigetafel auftaucht. Wir hätten in der RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Prognose jedenfalls keine Einwände und sprechen uns sogar für den Einsatz der Gratiswette aus dem Merkur Bets Bonus aussprechen.

RB Leipzig vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Nedeljkovic, Lukeba, Bitshiabu, Baku - Baumgartner, Seiwald, Vermeeren, Simons - Lois Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Norbye, Geertruida, Ouedraogo, Walther, Gomis, Nusa, Poulsen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stenzel, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Millot, Karazor - Leweling, Undav, Führich - Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Jaquez, Hendriks, Vagnoman, Keitel, Bruun Larsen, Rieder, Demirovic

Weitere Optionen für eine Wette ergeben sich aus den letzten Ergebnissen der Schwaben. Stuttgart hat drei der letzten sechs Bundesliga-Begegnungen ohne Gegentreffer gewonnen. Dem Gegenüber steht RB Leipzig mit zwei torlosen Auftritten aus den letzten drei Spielrunden.

Überzeugend agieren die Sachsen in dieser Saison nur äußerst selten und die Offensive ist nur in kurzen Phasen dieser Spielzeit ihrem großen Potenzial gerecht geworden. Ansonsten enttäuschte RBL oftmals und blieb bereits in neun Paarungen torlos.

“RB Leipzig Unter 0,5 Tore” ist im Anschluss an diese Gedankengänge ebenfalls eine realistische Option für dieses Aufeinandertreffen. Für die Verantwortlichen von RBL dürfte das allerdings nicht in Frage kommen.

Unser RB Leipzig vs VfB Stuttgart Tipp: VfB Stuttgart Über 1,5 Tore

Die Abteilung “Angriff” der Gäste ist zuletzt wieder richtig in Fahrt gekommen und dürfte darauf brennen, sich für das anstehende DFB-Pokalfinale in Form zu feuern. Im Duell mit einer schwächelnden RB-Elf sehen wir die Schwaben mit Vorteilen und trauen ihnen mehrere Tore sowie den Sieg zu.