RB Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05 Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 31.01.2026

SPORT1 Betting 30.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten RB Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05 Prognosen von unseren Experten für das Bundesliga-Duell am 31.01.2026. Inklusive Wett Tipps und aktuellen Quoten.

In den letzten Duellen waren die Nullfünfer eine Art Angstgegner für die Bullen. Denn Leipzig holte aus den letzten drei Bundesliga-Heimspielen gegen Mainz gerade mal einen Punkt und schoss dabei insgesamt nur ein Tor (1U, 2N). Diese Serie dürfte aber zu Ende gehen.

Denn in der Bundesliga-Begegnung am Samstag, den 31. Januar 2026, erwarten wir einen Sieg von RB gegen den 1. FSV. Die Partie, die um 15:30 Uhr angepfiffen wird, verspricht trotzdem eine besondere Spannung.

Die aktuellen Leipzig vs Mainz Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider. Unsere Leipzig vs Mainz Prognose zielt auf einen Erfolg der Gastgeber ab. Bei Winamax spielen wir den Tipp „Sieg Leipzig“ mit einer Quote von 1,54 an.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für beide Mannschaften steht in diesem Duell viel auf dem Spiel, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen. Während Leipzig einen Platz in der Champions League anstrebt, kämpfen die Mainzer um den Verbleib in der Bundesliga.

Die Leipziger genießen in dieser Saison den Vorteil, nicht international vertreten zu sein, was sich in den kommenden Monaten als entscheidend erweisen könnte. Insbesondere zu Hause zeigt das Team von Ole Werner eine beeindruckende Stärke. Sieben von neun Ligaspielen in der Red Bull Arena wurden gewonnen, nur die Top-Teams aus München und Leverkusen konnten dort punkten.

Die Offensive der Leipziger ist eine ihrer größten Waffen. Mit einem Wert von 35,9 für erwartete Tore (xG) stellen sie den zweitbesten Angriff der Liga. Im Gegensatz dazu haben die Mainzer große Probleme im Angriff und haben eine der schwächsten Offensiven der Liga.

Ihre Auswärtsschwäche ist ein weiterer kritischer Punkt: Die letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele konnten nicht gewonnen werden, fünf davon gingen verloren. In dieser Zeit kassierten sie im Schnitt 2,43 Gegentore pro Spiel.

Auch wenn sich die Mainzer unter Trainer Urs Fischer zuletzt stabilisiert haben, sprechen die Fakten und die Leipzig vs Mainz Quoten deutlich für einen Heimsieg. Die angespannte Personalsituation mit Blick auf die Leipzig vs Mainz Aufstellungen, insbesondere der Ausfall von Christoph Baumgartner bei den Gastgebern, könnte das Spiel jedoch beeinflussen.

RB Leipzig vs. Mainz: Wett Tipps für Sportbegeisterte

Basierend auf der Analyse ergeben sich für diese Partie interessante Wettmöglichkeiten. Unsere detaillierten Leipzig vs Mainz Prognosen haben zu folgenden Empfehlungen geführt:

Sieg Leipzig ( Quote 1,54 bei Winamax ): Die Sachsen sind zu Hause eine Macht und haben eine herausragende Heimbilanz. Sieben Siege aus neun Spielen in der Red Bull Arena sprechen eine klare Sprache. Angesichts der enormen Offensivkraft Leipzigs und der eklatanten Auswärtsschwäche der Mainzer erscheint ein Heimsieg als die logische Konsequenz.

Die Sachsen sind zu Hause eine Macht und haben eine herausragende Heimbilanz. Sieben Siege aus neun Spielen in der Red Bull Arena sprechen eine klare Sprache. Angesichts der enormen Offensivkraft Leipzigs und der eklatanten Auswärtsschwäche der Mainzer erscheint ein Heimsieg als die logische Konsequenz. Beide Teams treffen ( Quote 1,64 bei Winamax ): Trotz der Favoritenrolle hat Leipzigs Defensive in letzter Zeit immer wieder Schwächen gezeigt. In vier der letzten sechs Ligaspiele der Bullen fielen Tore auf beiden Seiten. Mainz hingegen hat sich unter Urs Fischer offensiv deutlich verbessert und traf in fünf der letzten sechs Partien. Ein Torerfolg der Gäste ist daher durchaus denkbar.

Trotz der Favoritenrolle hat Leipzigs Defensive in letzter Zeit immer wieder Schwächen gezeigt. In vier der letzten sechs Ligaspiele der Bullen fielen Tore auf beiden Seiten. Mainz hingegen hat sich unter Urs Fischer offensiv deutlich verbessert und traf in fünf der letzten sechs Partien. Ein Torerfolg der Gäste ist daher durchaus denkbar. Leipzig Asiatisches Handicap -1.0 (Quote 1,88 bei bet365): Leipzig ist nicht nur heimstark, sondern gewinnt seine Spiele im eigenen Stadion oft auch deutlich. In sechs von neun Heimspielen in dieser Saison hätten sie ein Handicap von -1.0 abgedeckt. Da Mainz auswärts noch keine weiße Weste wahren konnte und in sechs von neun Partien mindestens zwei Gegentore kassierte, ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung eine realistische Option. Auch die veränderten Leipzig vs Mainz Aufstellungen dürften an der grundsätzlichen Dominanz der Hausherren wenig ändern.

Jetzt bist du bestens auf das Duell zwischen Leipzig und Mainz vorbereitet. Die besten Buchmacher für deine Wette findest du auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern. Dort erfahrt ihr auch, welche Wettanbieter für Sportwetten mit Paysafecard ausgestattet sind. Wir wünschen dir ein spannendes Spiel und viel Erfolg mit deinem Tipp!