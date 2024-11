Real Madrid - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 11:00 Uhr Real Madrid - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Fehlt Real Madrid weiterhin die Balance?

Unser Real Madrid - AC Milan Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Carlo Ancelotti trifft im Santiago Bernabeu auf seinen Ex-Klub. Beide Mannschaften stehen im Wett Tipp heute unter Zugzwang. Ihren Druck wandeln die Teams in mehrere Treffer um.

Fehlende Form erhöht die Last auf den Schultern der beiden Mannschaften in unserer Real Madrid AC Milan Prognose. Die Königlichen bekamen am vergangenen Wochenende eine ungeplante Pause, da ihr Ligaspiel gegen Valencia wegen einer Flutkatastrophe verschoben werden musste.

Die Rossoneri holten sich zu Gast beim AC Monza einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg. Für unseren Real Madrid AC Milan Wett Tipp haben wir genügend Grundlagen gefunden, die für eine Match-Kombi sprechen. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 1,81 für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs AC Milan auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Real Madrid ist seit 6 CL-Heimspielen ohne weiße Weste.

Real Madrid hat 8,3 erwartbare Tore in der Königsklasse gesammelt (3.).

Beide Defensiven traten in der Champions League bislang wackelig auf.

Real Madrid vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Buchmacher drücken ihre klare Meinung zu dieser Paarung in den Real Madrid AC Milan Wettquoten aus. Zu Hause werden die Königlichen maximal mit Siegquoten bis 1,50 ausgestattet.

Drei Punkte aus drei Partien zwingen die Rossoneri im Santiago Bernabeu, die Initiative zu ergreifen. Einen Erfolg der Gäste halten die Wettanbieter in ihren Real Madrid AC Milan Quoten für fragwürdig. Egal welche Sportwetten App ihr öffnet, die Siegquoten der Gäste erreichen stets Werte im oberen einstelligen Bereich.

Real Madrid vs AC Milan Prognose: Der Blick nach hinten

Einen Ausrutscher hat sich Real Madrid in der Königsklasse bereits geleistet. Zu Gast in Lille verlor der Titelverteidiger mit 0:1. Es blieb in der Champions League ihr bislang einziger Fehler.

Die beiden übrigen Begegnungen gewannen die Spieler von Carlo Ancelotti und setzten sich gegen Stuttgart (3:1) sowie Dortmund (5:2) in zwei torreichen Begegnungen durch. Zweifel an einer Titelverteidigung sind gerade wegen der durchwachsenen Leistungen gegen den Ball berechtigt.

Die Hintermannschaft war auch im El Clasico gegen Barcelona (0:4) ein großes Problem. Gründe gibt es verschiedene. Stamm-Torhüter Thibaut Courtois fällt verletzungsbedingt noch aus, ebenso wie Rechtsverteidiger Dani Carvajal und Innenverteidiger David Alaba.

Antonio Rüdiger quält sich mit einer Muskelverletzung, weshalb sein Einsatz ebenfalls fraglich ist. Diese Probleme bestehen seit längerem, sodass zuletzt in sieben von acht Pflichtspielen mindestens ein Gegentor gefangen wurde.

Real Madrid - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:4 Barcelona (H), 5:2 Dortmund (H), 2:1 Celta Vigo (A), 2:0 Villarreal (H), 0:1 Lille (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Monza (A), 0:2 Neapel (H), 3:1 Brügge (H), 1:0 Udinese (H), 1:2 Florenz (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. AC Milan: 0:1 (A), 3:2 (H), 0:0 (H), 3:1 (H), 10:9 n.E. (H).

Des Weiteren wartet der amtierende Champions-League-Sieger seit sechs Heimspielen in der Königsklasse auf eine weiße Weste. Trotzdem ist die Mannschaft von Carlo Ancelotti seit 15 Heimspielen im höchsten europäischen Wettbewerb ungeschlagen (12S, 3U).

Darüber hinaus konnte AC Milan im direkten Vergleich zuletzt drei Aufeinandertreffen in Folge nicht gewinnen (2U, 1N).

Die Rossoneri taten sich in der jüngeren CL-Vergangenheit fernab der eigenen Arena extrem schwer und gewannen lediglich eines der letzten sieben Auswärtsspiele (3U, 3N).

Hinzu kommt, dass der italienische Vertreter nur drei der letzten neun Partien in der Champions-League-Gruppenphase für sich entscheiden konnte. Immerhin wurden am letzten Spieltag die ersten Zähler gesammelt (3:1 vs. Brügge).

Am letzten Wochenende verschrieb Paulo Fonseca seinem eigentlich stärksten Offensivspieler Rafael Leao eine Pause. Der Portugiese hatte zuletzt mit Formschwankungen zu kämpfen, soll gegen die Königlichen aber in die Startelf zurückkehren.

So seht ihr Real Madrid - AC Milan im TV oder Stream:

05. November 2024, 21 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Gemeinsam mit dem formstarken Christian Pulisic und dem Ex-Madrilenen Alvaro Morata, hat Milan ein gefürchtetes Trio, das Real Madrid herausfordern will.

Pulisic spielt derzeit den besten Fußball seiner Karriere, steht in der Serie A bei acht Scorer-Punkten (5 Tore, 3 Torvorlagen) und hat auch in der Champions League bereits zwei Treffer auf dem Konto.

Real Madrid vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Militao, Mendy, Bellingham, Modric, Valverde, Camavinga, Vinicius Junior, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Gonzales, Mestre, Rüdiger, Vallejo, Fran Garcia, Ceballos, Brahim Diaz, Güler, Endrick

Startelf AC Milan: Maignan, Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Reijnders, Fofana, Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao, Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriano, Tomori, Royal, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Okafor, Abraham, Camarda

Das fehlende Gleichgewicht der Hausherren wurde auch im letzten CL-Heimspiel deutlich, als Real Madrid gegen den BVB mit 5:2 gewinnen konnte.

Nehmen wir die erwartbaren Gegentore von Real Madrid (4,7 xGA) und dem AC Milan (5,5 xGA) zur Hand, finden wir zwei unterdurchschnittliche Mannschaften im Vergleich der Champions-League-Teilnehmer.

Unser Real Madrid - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die Favoritenrolle der Königlichen geht durchaus in Ordnung, doch ohne Gegentreffer werden sie das Spiel gegen den AC Milan vermutlich nicht bestreiten können. Carlo Ancelotti ist weiterhin auf der Suche nach der richtigen Spielanlage und muss fortwährend die Löcher in der Verteidigung stopfen.