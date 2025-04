Real Madrid - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2025

SPORT1 Betting 15.04.2025 • 11:00 Uhr Real Madrid - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Schaffen die Königlichen das Wunder?

Unser Real Madrid - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinal Rückspiel am 16.04.2025 lautet: “Los Blancos” glauben in ihrem Lieblingswettbewerb noch ans Weiterkommen. Mehr als ein knapper Sieg ist im Wett Tipp heute aber nicht drin.

Endet im Weltfußball bald eine Ära? In der zweiten Amtszeit unter Coach Carlo Ancelotti holte Real Madrid 2022 und 2024 das Double aus Meisterschaft und Champions League. Doch in dieser Saison könnten die Königlichen komplett leer ausgehen, was auch die Entlassung des Trainers nach sich ziehen könnte.

Schon am Mittwoch droht das Aus im Lieblingswettbewerb. Nach der 0:3-Pleite in der Vorwoche im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales zu Gast bei Arsenal muss im Rückspiel ein großes Wunder her. In unserer Real Madrid Arsenal Prognose bleibt die große Aufholjagd aber aus.

Stattdessen spielen wir mit einer Quote von 2,05 den Real Madrid Arsenal Wett Tipp heute "Sieg Arsenal HC +2 & Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Arsenal auf “Sieg Arsenal HC +2 & Beide Teams treffen”:

Real ist noch ohne Sieg und Tor gegen Arsenal

Die Königlichen konnten lediglich 2 von 53 Spielen gegen englische Teams mit mehr als 3 Toren gewinnen

Ein 0:3 aus dem Hinspiel holten “Los Blancos” in der Champions League noch nicht auf

Real Madrid vs Arsenal Quoten Analyse:

Das Hinspiel ging überraschend deutlich an die Londoner. Trotzdem schickt Buchmacher Bet365, der in unserem ausführlichen Bet365 Test seine Position unter den besten Anbietern auf dem Markt souverän verteidigen kann, die Hausherren im Rückspiel als recht klare Favoriten auf den Rasen.

So bekommt ihr für einen Sieg der Gastgeber lediglich Real Madrid vs Arsenal Quoten von 1,63. Ein Sieg der Gäste wird mit einer Quote von 5,00 belohnt. Und für ein Remis nach 90 Minuten warten Real Madrid gegen Arsenal Wettquoten von 3,90 auf euch. Beim Markt “Wer kommt weiter” sieht es dagegen ganz anders aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Arsenal Prognose: Bringen die Gunners den Vorsprung nach Hause?

Sicher kann Real in dieser Saison noch das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Liga gewinnen. Aber in der aktuellen Verfassung ist eine enttäuschende Saison ohne Pokale und Titel vier wahrscheinlicher. In La Liga liegt man nach 31 Spieltagen schon vier Punkte hinter Tabellenführer Barca zurück. Am 11. Mai sind die Königlichen zudem noch mal beim Erzrivalen zu Gast, gegen den man in dieser Spielzeit schon zwei klare Niederlagen kassiert hat. Und im Copa del Rey-Endspiel Ende April droht gegen die Blaugrana das gleiche Schicksal.

Immerhin war das 1:0 am Wochenende in der Liga bei Alaves der erste Sieg nach drei Pflichtspielen (1U, 2N). Die Mannschaft muss aktuell mit vielen Baustellen wie der Kompaktheit, der Ballsicherheit, dem Defensivverhalten oder der Abstimmung klarkommen. Dann kam auch noch ein großes Verletzungspech, vor allem in der Defensive, hinzu. Aber hier zeigte sich, dass der Kader nicht breit genug aufgestellt ist. Ein 0:3 holte der Verein in der Champions League noch nicht auf. In den anderen Europapokal-Wettbewerben konnte man dagegen dreimal so einen Rückstand noch umbiegen.

Im Endspurt der Saison setzt Arsenal alles auf die Karte Champion League. Der Meisterzug in der Premier League ist mit 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Liverpool schon seit geraumer Zeit abgefahren. So schonte Coach Mikel Arteta am vergangenen Wochenende gegen Brentford vier Stammspieler und musste sich am Ende mit einem 1:1 daheim gegen den Nachbarn begnügen. Seit neun Pflichtspielen sind die Gunners nun schon wieder ungeschlagen (4S, 5U). In der Premier League gab es in den vergangenen 22 Partien lediglich eine einzige Niederlage (12S, 9U).

Im Hinspiel gegen Real war Declan Rice der Mann des Tages. Der Nationalspieler hatte in 338 Spielen für West Ham und Arsenal zuvor nie per direktem Freistoß getroffen. Dieses Mal dafür gleich zweimal (58. und 70. Minute). Seit 2009 hat der Verein nicht mehr das CL-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Coach Mikel Arteta kann befreit aufspielen, da man national nicht mehr unter Druck steht. Nur Barcelona (36) und die Bayern (29) haben in dieser CL-Saison mehr Tore erzielt als die Londoner (28). Der AFC steht aber auch auf Platz 1 bei den xGA (9,3) und Rang 2 bei den Weißen Westen (6).

Ihr seid für den Real Madrid Arsenal Tipp auf der Suche nach weiteren Zahlen und Fakten?

Real Madrid - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Alaves (A), 0:3 Arsenal (A), 1:2 Valencia (H), 4:4 Real Sociedad (H), 3:2 Leganes (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Brentford (H), 3:0 Real Madrid (H), 1:1 Everton (A), 2:1 Fulham (H), 1:0 Chelsea (H)

Letzte Spiele Real Madrid vs Arsenal: 0:3 (A), 0:0 (A), 0:1 (H)

Beide Vereine trafen bisher dreimal aufeinander. Und die Königlichen warten nach einem Remis und zwei Niederlagen noch immer auf den ersten Sieg gegen die Gunners. Zudem sind “Los Blancos” auch noch ohne Treffer gegen die Londoner.

Anhand dieser Statistik könntet ihr euch sicher auch an die Real Madrid Arsenal Prognose "Weiße Weste Arsenal" wagen. Dafür bekommt ihr eine hohe Quote von 7.00.

Real Madrid kommt im Europapokal auf 53 Spiele gegen Vereine aus England. Lediglich in zwei Fällen konnte man mit mehr als drei Toren gewinnen (1975-76 mit 5:1 gegen Derby County und 2010/11 mit 4:0 gegen Tottenham).

Bei der Aufholjagd der Hausherren werden natürlich dringend treffsichere Stürmer gebraucht. Hier muss man vor allem Kylian Mbappé auf dem Zettel haben. Der Franzose kommt in acht K.o.-Spielen gegen Vereine aus England auf sieben Tore und eine Vorlage.

Für den Real Madrid Arsenal Tipp "Mbappé trifft" gibt es eine Quote von 2,00.

Neben den tollen Quoten und einer großen Vielfalt an Wettmärkten, stechen vor allem die Wett-Boosts, der Wetten-Konfigurator und der Kombiwetten-Boost heraus. Für die Partie zwischen Real und Arsenal hat der Bookie zwei Wett-Boosts parat.

Für die Wette "Real gewinnt beide Spielhälften" bekommt ihr anstatt einer 4,33 eine 4,50. Und für den Tipp "Saka schießt das erste Tor" wird die Quote von einer 10,0 auf eine 11,0 erhöht.

Nicht zu vergessen ist die Option "Vorzeitige Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung". Hier werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

So seht ihr Real Madrid - Arsenal im TV oder Stream:

16. April 2025, 21 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung Stream: DAZN

Bis auf eine Partie am Dienstag ist die Champions League an jedem Spieltag fest in der Hand von DAZN. So seht ihr das Rückspiel zwischen Real Madrid und Arsenal auch exklusiv bei dem Streaminganbieter.

Der Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu von Madrid erfolgt am Mittwoch um 21 Uhr.

Real Madrid vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba - Tchouameni, Modric - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Mestre (Tor), Aguado, Ramon, Vallejo, Arda Güler, Chema Andres, Endrick, Garcia, Vazquez, Fran Garcia, Brahim Diaz

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto, Setford (Tor), Zinchenko, Gower, Jorginho, Nwaneri, Butler-Oyedeji, Trossard, Tierney, White

Natürlich schauen wir bei der Real Madrid Arsenal Prognose auf die Personalsituation.

Mbappé, der in der Liga am Wochenende die Rote Karte gesehen hat, darf international mitwirken. Dafür fehlt dieses Mal Camavinga nach Gelb-Rot aus dem Hinspiel. Auch müssen die Hausherren weiterhin auf Eder Militao und Dani Carvajal verzichten. Ob Mendy und Lunin zur Verfügung stehen, entscheidet sich erst kurzfristig.

Tchouameni kehrt dagegen nach seiner Sperre in den Kader zurück. Bei den Gunners fehlen immer noch die Langzeitverletzten Jesus, Gabriel, Havertz und Takehiro Tomiyasu. Auch für Calafiori kommt die Partie zu früh. Bei Jorginho, Thomas Partey und Ben White entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig.

Unser Real Madrid - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal HC +2 & Beide Teams treffen

Die Hausherren werden am Mittwoch alles in die Waagschale werfen. Doch bei dieser Aufholjagd gibt es ein Problem. Die Königlichen müssen extrem offensiv agieren, um drei Tore aufzuholen.

So wird die ohnehin schon wackelige Defensive auch mindestens den einen oder anderen Gegentreffer hinnehmen müssen. Auf der Gegenseite ist die Abwehr der Gunners zu stabil, als dass sie vier oder mehr Gegentore kassieren wird.

Arsenal ist noch nie ausgeschieden, wenn man das Heimspiel mit mindestens drei Treffern Differenz gewonnen hat. Englische Klubs haben in ihrer Geschichte auch nur dreimal ein 3:0 aus dem ersten Duell noch liegen lassen.

Real steht in dieser Saison schon bei zehn Niederlagen. In der kompletten Spielzeit 23/24 waren es nur zwei. Auch findet sich der Rekordgewinner in der Königsklasse auf Platz 35 bei den xGA (21,2) und den zugelassenen Schüssen (173) wieder.