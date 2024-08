Real Madrid - Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quoten 1.9.24

SPORT1 Betting 31.08.2024 • 12:00 Uhr Real Madrid - Betis Sevilla Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Lässt Real Madrid die nächsten Punkte liegen?

Unser Real Madrid - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.09.2024 lautet: Nur ein Sieg aus den ersten drei Liga-Spielen werden bei den Königlichen als Fehlstart gewertet. Im Wett Tipp heute schränkt Betis Sevilla mit seiner Defensive das Offensivspiel der Hausherren ein.

Unsere Real Madrid Betis Sevilla Prognose steht in enger Verbindung zu den vorangegangenen Resultaten dieser Paarung. Drei der letzten fünf Duelle gingen ohne Treffer über die Bühne. Viele Tore erwarten wir am vierten Spieltag zwischen diesen beiden Teams nicht.

Der amtierende Meister erzielte in zwei von drei Begegnungen nur einen Treffer, während die Gäste in drei von vier Pflichtspielen ohne Gegentor geblieben sind. Den Real Madrid Betis Sevilla Wett Tipp heute spielen wir auch deshalb bei NEObet zu einer Quote von 2,46 auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Betis Sevilla auf „Unter 2,5 Tore“:

6 der letzten 7 direkten Duelle enthielten „Unter 2,5 Tore“.

Betis Sevilla ist in 3 von 4 Pflichtspielen ohne Gegentor geblieben.

2 von 3 Liga-Spielen der Königlichen endeten mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel.

Real Madrid vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Der offenkundige Fehlstart des amtierenden Meisters hindert die Buchmacher nicht daran, Real Madrid Betis Sevilla Quoten von nur 1,30 für den Heimsieg anzubieten. Ratsam wäre eine solche Wette in unseren Augen nicht.

Verlieren die Königlichen, reichen die Real Madrid Betis Sevilla Wettquoten bis in den zweistelligen Bereich. Das Risiko einer solchen Option wäre nur mit einer Wette ohne Einzahlung vertretbar.

Real Madrid vs Betis Sevilla Prognose: Fehlende Balance

Im Sommer bekam Kylian Mbappe endlich seinen Wunsch erfüllt. Seit dieser Saison trägt der talentierte Franzose das Trikot der Königlichen. Den Start in dieses neue Kapitel hat sich der Angreifer mit Sicherheit anders vorgestellt.

Mbappe ging an den ersten drei Spieltagen leer aus, erzielte weder ein Tor, noch leistete er eine Torvorlage. Die ausgebliebenen Siege gegen Mallorca (1:1) und Las Palmas (1:1) gingen aber gewiss nicht nur auf seine Kappe.

Carlo Ancelotti sprach nach dem jüngsten Unentschieden gegen Las Palmas von „fehlender Balance“ in seiner Mannschaft, die trotz 2,95 erwartbarer Tore ohne Sieg die Heimreise antreten musste.

Es musste schon ein Elfmeter von Vinicius Junior herhalten, um die erste Saisonniederlage auf der kanarischen Insel zu verhindern. Die Königlichen ließen den Ball laut ihrem italienischen Trainer nicht schnell und zielgerichtet genug zirkulieren, was gegen den kommenden Kontrahenten im Real Madrid Betis Sevilla Tipp ebenfalls ein Problem darstellen könnte.

Real Madrid - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Las Palmas (A), 3:0 Valladolid (H), 1:1 Mallorca (A), 2:0 Atalanta (H), 2:1 Chelsea (A).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 3:0 Kryvbas Kriviy (H), 0:0 Alaves (A), 2:0 Kryvbas Kriviy (A), 1:1 Girona (H), 1:1 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Betis Sevilla: 0:0 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 2:1 (H), 0:0 (H).

Seit 2020 wird Betis Sevilla von Manuel Pellegrini trainiert. Der 70-Jährige ist ein erfahrener Übungsleiter, der mit allen Wassern gewaschen ist. Seiner Mannschaft hat er diese Identität mitgegeben - drei der ersten vier Pflichtspiele beendete Betis Sevilla ohne Gegentor.

In von zwei Liga-Spielen flogen nur drei Bälle auf das Gehäuse von „Los Verdiblancos“ (1.). Die Gäste treten in ihren Partien mit der bestmöglichen Arbeitsmoral auf, fangen im Schnitt 11,5 Bälle pro Liga-Spiel ab (2.).

Wyscout bietet eine Statistik an, in der die Herausforderungsintensität aller Mannschaften ermittelt wird. Gezählt werden Duelle, Tacklings und abgefangene Bälle pro Minute des gegnerischen Ballbesitzes. In dieser rangiert Betis Sevilla auf dem dritten Rang (6,2).

Auf die Königlichen wartet daher eine Menge Arbeit. Allerdings fehlt es dem Angriff der Gäste an Durchschlagskraft (0,08 xG pro Schuss), weshalb sich Thibaut Courtois auf einen etwas ruhigeren Abend einstellen kann.

Wenige Treffer waren in den letzten Begegnungen ein Dauerthema, das auch in unserer Real Madrid Betis Sevilla Prognose berücksichtigt wird. Sechs der sieben vorangegangenen Duelle endeten mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel.

So seht ihr Real Madrid - Betis Sevilla im TV oder Stream:

01. September 2024, 21.30 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zuletzt fehlten immer öfter Tore in dieser Paarung. Drei der fünf vorangegangenen Vergleiche wurden ohne Treffer abgepfiffen. Mit diesem Bet365 Angebotscode könntet ihr eine Risiko-Wette auf ein mögliches 0:0 platzieren.

Tendenziell bietet sich im letzten Spiel am vierten Spieltag auch ein „Unentschieden“ als mögliche Variante an. Zuletzt brachte das Aufeinandertreffen dieser Mannschaften drei Mal in Folge keinen Sieger hervor.

Real Madrid vs Betis Sevilla: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Tchouameni, Modric, Valverde, Diaz, Mbappe, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Gonzales, Lunin, Ramon, Fran Garcia, Vazquez, Ceballos, Güler, Rodrygo, Endrick

Startelf Betis Sevilla: Silva, Sabaly, Llorente, Bartra, Rodriguez, Roca, William Carvalho, Juanmi, Fekir, Ezzalzouli, Ruibal

Ersatzbank Betis Sevilla: Vieites, Adrian, Perraud, Natan, Bellerin, Johnny Cardoso, Altimira, Fornals, Sanchez, Diao, Losada, Avila

Im Sturm bot Pellegrini zuletzt Aitor Ruibal auf, der mit einer Körpergröße von 1,76 m nicht gerade ein Kopfballspieler ist. Das erklärt, warum die Gäste erst 20 Flanken (19.) in den gegnerischen Strafraum geschlagen haben.

Ein solches Stilmittel wäre gegen eine Innenverteidigung, bestehend aus Antonio Rüdiger und Eder Militao, ohnehin nicht zielführend.

Unser Real Madrid - Betis Sevilla Tipp: Unter 2,5 Tore

Real Madrid sucht in der Frühphase der neuen Saison noch nach der eigenen Form und hat in zwei von drei Partien wichtige Zähler liegen lassen. Betis Sevilla ist eine abgezockte Mannschaft, die in der Arbeit gegen den Ball höchste Disziplin aufbringt, im Angriff aber bisher keinen sonderlich guten Eindruck hinterlassen hat.