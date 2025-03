Real Madrid - Leganes Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 12:00 Uhr Real Madrid – Leganes Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Königlichen an Barca dran?

Unser Real Madrid – Leganes Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 29.03.2025 lautet: Die „Pepineros“ waren bisher im Santiago Bernabeu immer ein gern gesehener Gast. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute nicht viel ändern.

In dieser Saison spielen gleich fünf Vereine aus dem Großraum Madrid in La Liga. So stehen natürlich auch zahlreiche Derbys zwischen den Teams aus der Hauptstadt auf dem Programm. Eines dieser Duelle steigt am Samstag. Die Vorzeichen bei der Real Madrid Leganes Prognose sind allerdings ziemlich deutlich.

Alles andere als ein Sieg der Königlichen wäre eine große Überraschung. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und entscheiden uns mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten für den Real Madrid Leganes Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Leganes auf „Sieg Real Madrid & Über 3,5 Tore”:

Leganes ist in der Liga noch ohne Sieg gegen Real

Der Aufsteiger konnte gerade mal eines der letzten 9 Liga-Spiele für sich entscheiden

Real Madrid ist das beste Heimteam in La Liga

Real Madrid vs Leganes Quoten Analyse:

Die Real Madrid vs Leganes Quoten sorgen bei den Fußball-Fans für keine Überraschungen. Die Hausherren sind bei den besten Bookies, die auch den besten Sportwetten Bonus für euch parat haben, klar favorisiert.

Mehr als eine 1,18 ist für einen Heimsieg nicht drin. Dafür klettern die Real Madrid gegen Leganes Wettquoten für einen sensationellen Dreier der Gäste auf hohe Werte zwischen 15,5 und 17,0.

Real Madrid vs Leganes Prognose: Wie verkraften die Königlichen die Strapazen?

Real hatte vor der Saison die Aussicht auf sechs Titel. Zwei davon hat der Verein mit dem europäischen Supercup und dem Weltpokal schon gewonnen. Im spanischen Supercup musste man allerdings dem Erzrivalen Barcelona im Finale den Vortritt lassen. Nun darf die Mannschaft von Coach Carlo Ancelotti noch in La Liga, im Pokal und in der Champions League hoffen. In der Königsklasse geht es ab dem 8. April im Viertelfinale mit einem Duell gegen Arsenal weiter. In der Copa del Rey haben die Königlichen das Halbfinal-Hinspiel bei Real Sociedad schon mit 1:0 gewonnen.

In der Liga fällt es „Los Blancos” schwer, mit dem FC Barcelona mitzuhalten. In der Rückrunde konnte Madrid nur fünf von neun Spielen gewinnen (2U, 2N), während Barca mit sieben Siegen (1U) noch ohne Niederlage ist. Nun warten in den drei Wettbewerben acht Spiele in etwas mehr als drei Wochen auf den amtierenden spanischen Meister. Schon vor der Länderspielpause musste Real weniger als 72 Stunden nach dem Spiel in der Königsklasse wieder in der Liga antreten. Dank einem Doppelpack von Kylian Mbappe konnten die Königlichen die Partie in Villarreal nach einem frühen Rückstand aber doch noch mit 2:1 für sich entscheiden.

Nach vier Jahren in der zweiten Liga kehrte Leganes mit dieser Saison in die Primera Division zurück. Bisher konnte sich der Aufsteiger auch immer knapp über dem Strich halten, doch durch die 2:3-Heimniederlage vor der Länderspielpause gegen Betis rutschte der CD zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz. Das rettende Ufer wird aber nur denkbar knapp durch das Torverhältnis verpasst. Die Mannschaft von Coach Borja Jimenez konnte aus den letzten neun Pflichtspielen (2U, 6N) lediglich einen Sieg holen. In der Fremde tun sich die „Pepineros” noch schwerer.

Dort glückte in den letzten 14 Gastspielen lediglich ein Sieg. Dieser kam ausgerechnet Mitte Dezember mit einem 1:0 in Barcelona zustande. Deswegen müssen wir unseren Real Madrid Leganes Tipp aber nicht unbedingt anpassen, denn die Truppe von Coach Hansi Flick steckte zu dieser Zeit in einer kleinen Krise. Bei den erzielten Toren (26) und den Gegentoren (43) steht Leganes jeweils auf Platz 17. Daheim kann der Aufsteiger sogar die schwächste Defensive der Liga (22 Gegentore) vorweisen. In den vergangenen Wochen ließ „Lega” vor allem die Durchschlagskraft und Stabilität in der Abwehr vermissen.

Real Madrid – Leganes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Villarreal (A), 4:2 n.E. Atletico Madrid (A), 2:1 Rayo Vallecano (H), 2:1 Atletico Madrid (H), 1:2 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Leganes: 2:3 Betis Sevilla (H), 1:2 Celta Vigo (A), 1:0 Getafe (H), 0:3 Real Sociedad (A), 3:3 Deportivo Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Leganes: 3:2 (A), 3:0 (A), 2:2 (A), 5:0 (H), 1:1 (A)

Dieses kleine madrilenische Derby wurde in Spanien erst 16 Mal ausgetragen. Real liegt in der Bilanz mit zwölf Siegen wenig überraschend klar vorne. Leganes kommt dabei nur auf zwei Siege und zwei Remis.

Beide Erfolge gegen den großen Nachbarn feierten die „Pepineros” im Pokal (im Januar 2018 und im Januar 2019). Die Tatsache, dass der CD in La Liga noch ohne Sieg gegen die Königlichen ist, spielt für die Real Madrid vs. Leganes Prognose natürlich eine Rolle.

In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal. Im November siegten „Los Blancos” mit 3:0 in der Liga bei Lega. Am 5. Februar kam für Real in der Copa del Rey ein 3:2-Auswärtssieg hinzu. Der Siegtreffer fiel aber erst in der Nachspielzeit (90.+3).

Nach vier Liga-Heimspielen der Königlichen gegen den Nachbarn steht das Torverhältnis bei 14:2. Somit erzielt Real in Heimspielen gegen den CD im Schnitt 3,5 Tore. So können wir den Real Madrid Leganes Tipp „Real Madrid Über 2,5 Tore“ durchaus in Betracht ziehen.

So seht ihr Real Madrid – Leganes im TV oder Stream:

29. März 2025, 21 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Fans des spanischen Fußballs werden bei DAZN bestens versorgt, denn der Streaminganbieter zeigt die Partien der höchsten spanischen Spielklasse live und exklusiv. So braucht ihr für das Duell zwischen Real Madrid und CD Leganes auch ein Abo bei DAZN.

Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu von Madrid.

Real Madrid vs Leganes: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois – Camavinga, Rüdiger, Asencio, Vázquez – Tchouaméni, Valverde – Rodrygo, Bellingham, Diaz – Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Alaba, Valde, Endrick, Vini Jr, Modric, Arda Güler, Fran Garcia

Startelf Leganes: Dmitrovic – J. Hernández, Nastasic, S. Gonzalez, Rosier, Tapia – Brasanac, Cisse, O. Rodriguez, Cruz – Raba

Ersatzbank Leganes: Abajas, Juan Soriano (Tor), Adria Alti, Saenz, Lopez, Miguel, Oscar, Duk, Munir, Chicco

Bei der Real Madrid Leganes Prognose müssen die Hausherren auf Spieler wie Mendy, Ceballos, Militao und Carvajal verzichten.

Die Gäste reisen ohne Neyou, Franquesa und Barisic in die Hauptstadt.

Unser Real Madrid – Leganes Tipp: Sieg Real Madrid & Über 3,5 Tore

Sicherlich hat Real in dieser Saison schon vier Pleiten kassiert und sich vor allem gegen die Kleinen oft schwer getan. Zudem waren viele Nationalspieler der Königlichen auf Länderspielreise.

Gegen Leganes rechnen wir trotzdem mit einem einigermaßen klaren und souveränen Sieg der Madrilenen, denn für die „Pepineros“ gab es bisher zu Gast beim großen Nachbarn nicht wirklich etwas zu holen.

Zudem ist der Aufsteiger aktuell nicht in Form und tut sich in der Fremde auch um einiges schwerer als vor den eigenen Fans. Last but not least sind „Los Blancos“ das beste Heimteam in der Primera Division.