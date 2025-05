Real Madrid - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2025

SPORT1 Betting 13.05.2025 • 12:00 Uhr Real Madrid - Mallorca Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Machen die Königlichen Barca zum Meister?

Unser Real Madrid - Mallorca Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 14.05.2025 lautet: Die Mission Titelverteidigung ist mit großer Wahrscheinlichkeit gescheitert. Trotzdem müssen sich “Los Blancos” im Wett Tipp heute noch mal zusammenreißen.

In La Liga steht die Entscheidung über die Meisterschaft unmittelbar bevor. Schon am Mittwoch könnte der FC Barcelona auf der sinnbildlichen “Couch” den Titel klarmachen. Die Katalanen bestreiten ihr Stadtderby bei Espanyol zwar erst am Donnerstag.

Doch wenn Real tags zuvor sein Heimspiel gegen Mallorca nicht gewinnt, können die Blaugrana nicht mehr eingeholt werden. Bei der Real Madrid Mallorca Prognose deuten die Quoten allerdings auf eine klare Angelegenheit.

Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,90 bei Betano für den Real Madrid Mallorca Wett Tipp heute “Sieg Real & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Mallorca auf “Sieg Real & Über 2,5 Tore”:

Mallorca wartet seit Mai 2009 auf einen Sieg bei den Königlichen

Die Bermellones stehen in der Rückrundentabelle nur auf Rang 14

Der RCD konnte lediglich 1 der letzten 10 La-Liga-Gastspiele für sich entscheiden

Real Madrid vs Mallorca Quoten Analyse:

Die Königlichen haben sieben Plätze und 28 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil kommen die Real Madrid vs Mallorca Quoten dann zu einem klaren Urteil.

Für einen Heimsieg bekommt ihr maximal eine Quote von 1,36. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste bei den besten Wettanbietern mit Real Madrid gegen Mallorca Wettquoten zwischen 8,00 und 9,20 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Mallorca Prognose: Kann sich Real noch mal zusammenreißen?

Nach drei Clasico-Niederlagen in dieser Saison musste Real Madrid am Sonntag zu Gast beim FC Barcelona gewinnen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Und entgegen ihrer Tradition legten die Gäste auch gut los und lagen nach gut 15 Minuten schon mit 2:0 in Führung. Doch danach spielte nur noch Barca. Unterstützt von haarsträubenden Abwehrfehlern der Königlichen führten die Blaugrana zur Pause mit 4:2. Am Ende setzte es trotz eines Dreierpacks von Mbappé für Real ein 3:4. Rein rechnerisch ist der Titel noch nicht verloren.

Bei drei ausstehenden Spieltagen beträgt der Rückstand aber sieben Punkte. So steht bei den Königlichen nach dieser Saison ein Umbruch an. Carlo Ancelotti wird wohl die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Und Leverkusens-Meister-Coach Xabi Alonso wird zu seinem Ex-Verein zurückkehren. Bei den Profis konnte in dieser Saison fast nur Neuzugang Mbeppé die Erwartungen erfüllen. Der französische Stürmer führt inzwischen die Torjägerliste in La Liga mit 27 Treffern an. Auch in der Copa del Rey (Finalniederlage gegen Barca) und in der Königsklasse (Viertelfinal-Aus gegen Arsenal) gibt es für Madrid nichts mehr zu gewinnen.

In der Saison 2003/04 durfte der RCD Mallorca das letzte Mal im Europapokal ran. In diesem Jahr hoffen die “Bermellones” auf ein Ende dieser Serie. Und nach 35 Spieltagen steht die Mannschaft von Coach Jagoba Arrasate zwar auf Rang 9. Doch der UEFA Conference League Rang wird aktuell aber nur durch die schlechtere Tordifferenz verpasst. Nach der Rückrunde sah es im Kampf um die internationalen Tickets mit Rang 6 sogar noch besser aus. In der zweiten Saisonhälfte tun sich die Piraten nun etwas schwer. 17 Zähler aus 16 Partien reichen aktuell in der Tabelle der Rückserie lediglich für Platz 14.

Von den vergangenen 16 Ligapartien konnte nur vier gewonnen werden (5U, 7N). Auch in der Fremde reichte es lediglich für einen Sieg in den vergangenen zehn Gastspielen (2U, 7N). Diese Formkurve macht den Gästen beim Real Madrid Mallorca Tipp wenig Hoffnung. Auf die Abwehr ist mit 40 Gegentoren (Platz 6) auf jeden Fall Verlass. Doch 33 eigene Treffer reichen im Ligavergleich gerade mal für Rang 17. Eine Serie von drei Spielen ohne Sieg wurde am Wochenende mit einem 2:1 daheim gegen Real Valladolid beendet.

Real Madrid - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:4 Barcelona (A), 3:2 Celta Vigo (H), 2:3 Barcelona (A), 1:0 Getafe (A), 1:0 Athletic Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 2:1 Real Valladolid (H), 0:1 Girona (A), 0:1 Barcelona (A), 0:0 Leganes (H), 2:0 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Mallorca: 3:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A)

Von 74 Duellen gegen Real Madrid konnte Mallorca nur 16 gewinnen. Dem gegenüber stehen 13 Remis und 45 Pleiten. In der Hauptstadt ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnten die Männer von der Baleareninsel den Platz lediglich in fünf von 36 Versuchen als Sieger verlassen.

Für die Real Madrid Mallorca Prognose schauen wir natürlich ganz genau auf die letzten Aufeinandertreffen. Der RCD konnte gerade mal einen der letzten neun Vergleiche gegen die Königlichen für sich entscheiden. Im Februar 2023 gab es daheim ein 1:0. Sonst gab es in diesem Zeitraum einzig ein Remis bei sieben Pleiten.

Der letzte Sieg der Bermellones im Santiago Bernabéu stammt vom Mai 2009. In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal. Das Hinspiel in der Liga endete auf Mallorca mit einem 1:1. Im spanischen Supercup gewann Real dann mit 3:0.

Die Königlichen sind als Spätstarter bekannt und spielen in den Anfangsphase bewusst abwartend. So wurden in den letzten fünf Heimspielen von Real Madrid immer mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt.

Dieses Wissen nutzen wir für den Real Madrid Mallorca Tipp “Mehr Tore HZ2”. Dafür bekommen wir bei Betway eine Quote von 2,10. Alle Infos über den Anbieter liefert uns der ausführliche Betway Test!

So seht ihr Real Madrid - Mallorca im TV oder Stream:

14. Mai 2025, 21:30 Uhr, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bereits seit 2016 überträgt DAZN die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs in Deutschland und Österreich live. So seht ihr auch am Mittwoch das Duell zwischen Real Madrid und Mallorca bei dem Streaminganbieter. Die Partie im Estadio Santiago Bernabéu von Madrid wird um 21:30 angepfiffen.

Real Madrid vs Mallorca: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia - Dani Ceballos, Fede Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin (Tor), Mestre (Tor), Ramon, Vallejo, Yusi, Rodrygo, Modric, Brahim Diaz, Endrick, Munoz

Startelf Mallorca: Greif - Pablo Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica - Mascarell, Samuel Costa, Asano, Dani Rodriguez, Darder - Muriqi

Ersatzbank Mallorca: Cuellar (Tor), 13 Leo (Tor), 6 Copete, Lopez, 16 Valery, 28 Salas, 30 Domenech, Larin, Antonio Sanchez, Morey, Toni Lato

Die Liste der Ausfälle hat vor allem auf Seite der Hausherren Auswirkungen auf die Real Madrid Mallorca Prognose. Denn Carlo Ancelotti muss mit Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Ferland Mendy auf seine planmäßige Viererkette komplett verzichten.

Auch Tchouameni, Alaba und Camavinga verpassen die Partie. Bei den Gästen fallen Dani Rodriguez, Chiquinho, Manu Morlanes, Robert Navarro und Abdon Prats aus.

Unser Real Madrid - Mallorca Tipp: Sieg Real & Über 2,5 Tore

In dieser La-Liga-Saison können die Königlichen den Titel des Erzrivalen wohl nicht mehr verhindern. Aber Real Madrid kann mit einem eigenen Sieg immerhin verhindern, dass Barca schon am Mittwochabend ohne eigenes Zutun auf der Couch Meister wird.

Zudem will man Coach Ancelotti auch einen gebührenden Abschied bereiten. Auf der Gegenseite ist Mallorca nicht wirklich form- oder auswärtsstark. Zudem gab es für die Männer von der Insel im Bernabéu selten etwas zu holen.