Real Madrid - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2025

Unser Real Madrid - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.05.2025 lautet: Im Bernabeu werden am Samstag gleich zwei Coaches verabschiedet. Dabei gehen wir im Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus.

In La Liga sind vor dem letzten Spieltag schon einige Entscheidungen gefallen. Barcelona hat sich den Meistertitel gesichert. Auch die Champions-League-Tickets sind vergeben. Drei Teams kämpfen noch um zwei weitere Europapokal-Tickets. Zudem duellieren sich zwei Vereine um den letzten verbliebenen Platz in der Primera Division.

Besonders bitter war die Spielzeit für die Königlichen. Real blieb dieses Mal ohne Titel und musste zusehen, wie sich Erzrivale Barcelona gleich drei Trophäen sicherte. Wie geht die Liga-Saison für Madrid zu Ende? Darum geht es in unserer Real Madrid Real Sociedad Prognose. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,66 bei Winamax für den Real Madrid Real Sociedad Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Real Sociedad auf “Beide Teams treffen”:

Real hat in den letzten 5 Pflichtspielen insgesamt zehn Gegentore kassiert

Für beide Teams steht im Saisonfinale nichts mehr auf dem Spiel

Das letzte Duell der beiden Vereine am 1. April im Bernabeu endete mit einem 4:4

Real Madrid vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und die jeweiligen Platzierungen in der Tabelle sprechen klar für die Königlichen. So schlagen sich die Real Madrid vs Real Sociedad Quoten auch deutlich auf die Seite der Hausherren.

Mehr als eine 1,45 ist bei den besten Buchmachern, die euch auch immer wieder mit Gratiswetten versorgen, für einen Heimsieg nicht drin. Dafür wird ein Erfolg der Gäste von den Bookies mit Real Madrid vs Real Sociedad Wettquoten zwischen 6,00 und 7,00 belohnt.

Real Madrid vs Real Sociedad Prognose: Welcher Trainer bekommt einen gebührenden Abschied?

Am Samstag geht in Madrid eine Ära zu Ende. Die zweite Amtszeit von Carlo Ancelotti bei den Königlichen hatte im Juni 2021 begonnen und brachte insgesamt elf Titel mit sich. In diesem Jahr kam aber keine weitere Trophäe hinzu. Zudem hat man 2024/25 gleich vier Clasicos gegen den Erzrivalen Barcelona verloren. Der Verein hatte das ganze Jahr über mit vielen Verletzten zu kämpfen. Dadurch wurden die Fehler in der Kaderplanung offen gelegt. Denn auf vielen Positionen waren “Los Blancos” einfach nicht gut genug besetzt.

Vor allem in der Abwehr konnte man die Ausfälle nicht kompensieren. Vor dem 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag in Sevilla hatte Real in vier Pflichtspielen insgesamt zehn Gegentore kassiert. Diese Schwächen in der Defensive sind auch ein Argument für unseren Real Madrid Real Sociedad Tipp. In der Rückrunde kassierte Madrid vier Niederlagen und sammelte neun Punkte weniger als die Blaugrana. Daheim sind die Königlichen aber immer noch sehr stark. Kein Team in Spaniens Oberhaus holte in dieser Saison mehr Heimpunkte als die Männer von Coach Ancelotti (46).

Imanol Alguacil hatte San Sebastian im Dezember 2018 übernommen. In der Saison 2019/20 führte der Coach die Basken zum Copa-del-Rey-Sieg. Zudem landeten die “Txuri-Urdin” in den letzten fünf Spielzeiten in La Liga immer unter den Top 6 und lösten so auch jeweils das Ticket für den Europapokal. Am Ende der Spielzeit 2022/23 reichte Rang 4 sogar für die Champions League. Im April 2025 entschied sich der Coach dafür, seinen auslaufenden Vertrag nicht noch einmal zu verlängern. Der Abschied hat auch mit der laufenden Saison zu tun.

Denn die Weiß-Blauen spielten mit 18 Punkten aus 18 Partien eine ganz schwache Rückrunde, die in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte lediglich für Rang 16 reichte. Somit hat La Real auf dem aktuellen Rang 11 und mit fünf Zählern Rückstand auf Platz 8 keine Chance mehr aufs internationale Geschäft. Die Mannschaft von Coach Alguacil hatte in dieser Saison vor allem ein Problem mit der Konstanz vor dem gegnerischen Tor. 35 erzielte Treffer werden nur von zwei Teams unterboten. Eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg (2U, 4N) endete am vergangenen Wochenende mit einem 3:2 daheim gegen Girona.

Real Madrid - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 FC Sevilla (A), 2:1 RCD Mallorca (H), 3:4 Barcelona (A), 3:2 Celta Vigo (H), 2:3 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 3:2 Girona (H), 0:1 Celta Vigo (H), 0:4 Atletico Madrid (A), 0:0 Athletic Bilbao (H), 0:1 Deportivo Alaves (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Real Sociedad: 4:4 (H), 1:0 (A), 2:0 (A), 1:0 (A), 2:1 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 168 Duelle zwischen den beiden Reals. Der Verein aus Madrid führt die Bilanz mit 92 Siegen zu 33 Niederlagen (42U) deutlich an. In der Hauptstadt ist der Unterschied noch deutlicher.

Hier konnten die Basken lediglich in sechs von 84 Gastspielen den Platz als Sieger verlassen. Dem gegenüber stehen 19 Remis und 58 Pleiten. Besonders wichtig für die Real Madrid Real Sociedad Prognose sind die letzten Vergleiche.

San Sebastian konnte gerade mal eines der jüngsten 12 Kräftemessen gegen die Königlichen für sich entscheiden. Im Mai 2023 gab es einen 2:0-Heimsieg. In diesem Zeitraum feierten die Madrilenen sieben Siege (4U).

In dieser Spielzeit gab es diese Paarung schon dreimal. “Los Blancos” gewannen das Ligahinspiel auswärts mit 2:0 und setzten sich auch in zwei Pokalspielen durch. Nach einem 1:0 bei den Basken folgte im Bernabeu in der Copa del Rey ein wildes 4:4.

So seht ihr Real Madrid - Real Sociedad im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 16:15 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Schon die ganze Saison überträgt DAZN den Spitzenfußball aus der spanischen La Liga live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Und auch am letzten Spieltag gibt es bei dem Streaminganbieter nochmal alle Partien zu sehen. Dazu gehört natürlich auch das Duell zwischen den beiden Reals, welches am Samstag um 16:15 Uhr im Santiago Bernabeu von Madrid angepfiffen wird.

Real Madrid vs Real Sociedad: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Lunin - Fede Valverde, Ramon, Vallejo, Fran Garcia - Arda Güler, Tchouameni, Modric, Dani Ceballos, Vazquez - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Courtois, Mestre (Tor), Rivas, Yusi, Chema Andres, Munoz, Garcia

Startelf Real Sociedad: Alex Remiro - H. Traoré, Aritz, Zubeldia, Javi Lopez - Zubimendi, Marin, Kubo, Mendez, Barrenetxea - Oyarzabal

Ersatzbank Real Sociedad: Arana, Marrero (Tor), Martin, Odriozola, Pacheco, Olasagasti, Zakharyan, Sergio Gomez, Sucic, Aramburu, Turrientes, Mariezkurrena

Die Gäste müssen im Saisonfinale nur ohne Aguerd, Becker und Oskarsson auskommen. Bei den Hausherren fallen dagegen Rüdiger, Bellingham, Endrick, Brahim Diaz, Rodrygo, Vinicius Junior, Mendy, Alaba, Camavinga, Eder Militao und Dani Carvajal aus. Das bedeutet für die Real Madrid Real Sociedad Prognose schon eine massive Schwächung.

Unser Real Madrid - Real Sociedad Tipp: Beide Teams treffen

Auf beiden Seiten wird am Samstag ein Erfolgscoach verabschiedet. Dabei spricht eigentlich auf den ersten Blick vieles für die Hausherren. Denn die Basken haben keine gute Saison gespielt und haben vor allem in der Offensive große Probleme.

Zudem sind die Königlichen das beste Heimteam der Liga. Doch für beide Teams geht es am 38. Spieltag um nichts mehr. Zudem können die Hausherren durch unfassbar viele Ausfälle bestenfalls mit einer B-Elf antreten.