Red Bull Salzburg - Brest Tipp, Prognose, Quoten 01.10.24

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 09:00 Uhr Red Bull Salzburg - Brest Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holt RBS den ersten CL-Sieg?

Unser Red Bull Salzburg - Brest Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Die Roten Bullen aus Salzburg starteten mit einem Misserfolg in der komplett überarbeiteten Champions League und wollen im Wett Tipp heute punkten.

Die Salzburger tankten am vergangenen Samstag auf nationaler Ebene mit einem 2:0 gegen Austria Wien Selbstvertrauen und wollen nun auch in der Königsklasse punkten. Anders als Salzburg starteten die Franzosen mit einem 2:1 gegen Sturm Graz in den Wettbewerb und wollen gegen die Österreicher nahtlos an ihren Auftakt-Triumph anknüpfen. In unserer Red Bull Salzburg Brest Prognose sehen wir jedoch die Hausherren in der Favoritenrolle.

Nach dem 0:3 gegen Sparta Prag sind die Mozartstädter am zweiten Matchday unter Zugzwang und werden in unserem Red Bull Salzburg Brest Wett Tipp heute den Platz als Sieger verlassen. Für „Sieg Red Bull Salzburg“ gewährt Sunmaker eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Brest auf „Sieg Red Bull Salzburg“:

Saisonübergreifend gewann Salzburg 10 der letzten 13 Liga-Heimspiele (3U).

Brest kassierte im französischen Oberhaus schon 3 Auswärtsniederlagen.

4 der 5 Spiele gegen Klubs aus Frankreich gewann der RBS daheim (1N).

Red Bull Salzburg vs Brest Quoten Analyse:

Am Markt „1x2″ zeichnet sich eine leichte Tendenz zum Heimsieg ab. Die Männer aus Österreich zeigen durchschnittliche Red Bull Salzburg Brest Quoten in Höhe von 1,75 auf.

Tipp-Freunde, die hingegen zu einem Auswärtssieg tendieren, dürfen sich über den 4,5-fachen Wetteinsatz freuen. Neben teilweise sehr guten Red Bull Salzburg Brest Wettquoten gewährt Merkur Bets seinen Neukunden für die erfolgreiche Kontoverifizierung eine 10 Euro Freebet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs Brest Prognose: Sorgt Brest in der Red-Bull-Arena für eine Überraschung?

Im Vorjahr wussten die Salzburger in der Königsklasse nicht zu überzeugen und gewannen in der Vorrunde nur eines ihrer sechs Gruppenduelle.

Als Gruppenletzter war somit das Ausscheiden besiegelt. Die damalige Konkurrenz war mit Real Sociedad, Inter Mailand und Benfica Lissabon aber um einiges stärker als Brest.

Nach zwei sieglosen Liga-Duellen holte die Elf von Trainer Pepijn Lijnders, der den Klub erst im Sommer übernahm, mit einem 2:0-Erfolg gegen Austria Wien drei mehr als wichtige Punkte, um nicht den Anschluss auf Spitzenreiter Sturm Graz zu verlieren.

Beide Heimspiele in dieser Saison wurden siegreich gestaltet. Dabei sprang gegen BW Linz ein 5:1-Kantersieg heraus und wie bereits erwähnt gegen Austria Wien ein 2:0. Die Offensive verbuchte auf heimischem Boden sieben Tore. Die Abwehr musste nur ein Gegentor zu Hause im österreichischen Oberhaus hinnehmen. Bereits in der vergangenen Spielzeit agierte Salzburg als heimstärkstes Team der Liga (8S, 1U, 2N). Im Zuge der diesjährigen CL-Qualifikation ging keines der beiden Heimspiele gegen Kiew und Twente (1S, 1U) verloren und lässt eine Tendenz für den Red Bull Salzburg Brest Tipp erkennen.

Red Bull Salzburg - Brest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:0 Austria Wien (H), 4:0 Wiener Viktoria (A), 0:0 WSG Tirol (A), 0:3 Sparta Prag (A), 2:3 SK Rapid Wien (A)

Letzte 5 Spiele Brest: 0:3 AJ Auxerre (A), 0:0 FC Toulouse (H), 2:1 Sturm Graz (H), 1:3 PSG (A), 4:0 AS St. Etienne (H).

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. Brest: -

Als Vorjahres-Dritter schaffte Brest den direkten Sprung in die Champions League. Bisher waren die Recken aus der Bretagne noch nie für das internationale Geschehen qualifiziert und feierten gleich am ersten Spieltag auf heimischem Boden einen knappen 2:1-Erfolg gegen Sturm Graz. Ein Sieg, der über das gesamte Match hinweg als verdient zu bewerten ist.

Im französischen Oberhaus konnte die Elf von Trainer Eric Roy bisher nur bedingt überzeugen und gewann nur zwei der sechs bisherigen Liga-Duelle. Beide Erfolgserlebnisse resultierten im eigenen Stadion. In der Ferne sieht die Bilanz jedoch sehr ernüchternd aus. Keinen einzigen Punkt entführten die Rot-Weißen aus den Stadien des Gegners. Satte drei Niederlagen gegen RC Lens (0:2), PSG (1:3) und zuletzt Auxerre (0:3) stehen zu Buche. Die Offensive ist mit einem Tor in drei Auswärtsspielen als sehr harmlos zu bewerten. Darüber hinaus muss sich die Abwehr acht Gegentore ankreiden lassen. Zwei der drei Liga-Paarungen auf gegnerischem Boden brachten drei oder mehr Tore mit sich.

In der Tabelle rangiert SB29 auf dem zwölften Platz und droht mehr und mehr in Richtung Abstiegszone zu rutschen.

Wer seine Red Bull Salzburg Brest Prognose mit anderen Champions-League-Wetten kombinieren möchte, ist bei Merkur Bets genau richtig. Der Wettanbieter gewährt Neukunden einen risikofreien Kombiwetten-Abschluss (3er-Kombi, pro Selektion Mindestquote 1,50). Genauere Informationen zum Neukundenbonus, den Quoten und dem Wettangebot sind der Merkur Bets Bewertung zu entnehmen.

So seht ihr Red Bull Salzburg - Brest im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Red Bull Arena, Kleßheim (Salzburg)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer seinen Red Bull Salzburg Brest Tipp anhand von Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, kommt um ein Abo bei DAZN nicht herum.

Die Begegnung wird nämlich nur dort übertragen und ist somit nicht im Free-TV verfügbar. In Österreich ist die Königsklasse nur bei Sky zu sehen.

Red Bull Salzburg vs Brest: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Red Bull Salzburg: Blaswich - Morgalla, Piatkowski, Blank, Dedic - Bajcetic, Capaldo, Gloukh - Daghim, Konaté, Nene

Ersatzbank Red Bull Salzburg: A. Schlager, Gadou, Gourna-Douath, Clark, Bidstrup, E. Baidoo, Yeo

Startelf Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi - Camara, Fernandes, Faivre - del Castillo, Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert, M. Haidara, Ndiaye, Martin, Magnetti, Doumbia, Pereira Lage, Salah, Baldé

Die Mozartstädter haben einige Ausfälle zu kompensieren. Vor allem Innenverteidiger Samson Baidoo dürfte aufgrund seiner Wadenverletzung schmerzlich vermisst werden. Ein weiteres Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Maurits Kjaergaard. Der Mittelfeldakteur droht aufgrund einer Sprunggelenksverletzung zu fehlen. Dennoch zeichnen sich die Salzburger anhand des besseren Kader-Marktwerts (169,48 Millionen Euro) aus und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Viele Blicke bei den Österreichern sind auf Oscar Gloukh gerichtet. Der Mittelfeldakteur gehört nämlich in der heimischen Liga mit fünf Treffern in fünf Spielen zu den besten Angreifern. Vieles deutet in unserer Red Bull Salzburg Brest Prognose auf einen weiteren Torerfolg des 20-jährigen Jungstars hin.

Die Gäste aus Brest müssen verletzungsbedingt auf Pierre Lees-Melou (DM) verzichten. Darüber hinaus fehlt Bradley Locko verletzungsbedingt. Der linke Verteidiger verfügt aber ohnehin über keine Spielberechtigung für die Königsklasse.

Unser Red Bull Salzburg - Brest Tipp: Sieg Red Bull Salzburg

Wir schließen uns der Einschätzung der Wettanbieter an und tendieren zu einem Heimsieg. Die Mozartstädter sind nach der Auftaktpleite gegen Sparta Prag unter Zugzwang und werden sicher nichts unversucht lassen, den ersten Dreier in der Königsklasse zu holen.

Brest fuhr auf nationaler Ebene in den Auswärtsspielen keinen einzigen Punkt ein. Auch in der Champions League dürfte sich der Negativtrend in der Fremde fortsetzen.