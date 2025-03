Red Bull Salzburg - Sturm Graz Tipp & Prognose 02.03.2025

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 02.03.2025 lautet: Meister Sturm Graz spaziert weiterhin vorne weg in Österreich, doch die Bullen wollen ihren Durchhänger wieder gutmachen. Im Wett Tipp heute sehen wir ein torreiches Spitzenspiel.

Am 2. März 2025 erwartet uns ein packendes Duell in der österreichischen Bundesliga, wenn RB Salzburg den Tabellenführer Sturm Graz in der Red Bull Arena empfängt.

Die Ausgangslage in der Red Bull Salzburg Sturm Graz Prognose könnte spannender kaum sein: Salzburg, auf Platz 4 mit 31 Punkten, hat die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer aus Graz zu verkürzen. Sturm Graz steht mit 40 Punkten unangefochten an der Spitze und möchte seinen Vorsprung weiter ausbauen.