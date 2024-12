Regensburg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten 22.12.2024

Regensburg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rückt Darmstadt noch näher an die Spitzengruppe heran?

Regensburg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rückt Darmstadt noch näher an die Spitzengruppe heran?

Unser Regensburg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.12.2024 lautet: Das Tabellenschlusslicht hat zwölf von 16 Liga-Spielen verloren und wird im Wett Tipp heute erneut keine Punkte erhalten.

Hoffnung können wir den Anhängern der Gastgeber in unserer Regensburg Darmstadt Prognose nicht machen. Der Jahn hat mit weitem Abstand das schwächste Torverhältnis der 2. Bundesliga (-31) und als einziges Team weniger als zehn Punkte auf dem Konto (8).

Für das nächste Wochenende ist eine Paarung mit den Lilien geplant, die seit dem Amtsantritt von Florian Kohfeldt 23 Punkte aus zwölf Zweitliga-Partien geholt haben. Wir sparen uns im Regensburg Darmstadt Wett Tipp heute jegliche Spielereien und setzen bei Bwin mit einer Quote von 1,80 auf einen einfachen “Sieg Darmstadt”.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Darmstadt auf “Sieg Darmstadt”:

Regensburg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Um ehrlich zu sein, sind wir von den Regensburg Darmstadt Quoten der besten Wettanbieter ein wenig überrascht. Die Lilien sind das am längsten ungeschlagene Team der 2. Bundesliga (9) und erhalten für einen Erfolg dennoch Quoten bis zu 1,80.

Darüber hinaus verlor das Tabellenschlusslicht aus Regensburg fünf der letzten sechs Pflichtspiele, weshalb wir einen großen Bogen um die Regensburg Darmstadt Wettquoten für einen Heimsieg machen. Es fehlt in der Höhe von 4,25 an Value.