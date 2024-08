Regensburg - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2024

SPORT1 Betting 29.08.2024 • 09:00 Uhr Regensburg - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Kleeblätter ungeschlagen?

Unser Regensburg - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.08.2024 lautet: Wenngleich Fürth nach wie vor im deutschen Unterhaus ungeschlagen ist, ziert auch nur ein Sieg das Konto der Spielvereinigung. Ob in unserem Wett Tipp heute ein weiterer hinzukommt?

Der Jahn, wie die Recken aus Regensburg auch genannt werden, zog zuletzt gegen die Berliner Hertha beim 0:2 den Kürzeren. Mit den Kleeblättern wartet nun in der Regensburg Fürth Prognose kein einfacher Gegner. Die Spielvereinigung teilte kürzlich trotz zwischenzeitlicher Führung die Punkte mit Paderborn.

In unserem Regensburg Fürth Wett Tipp heute räumen wir den Fürthern leichte Vorteile ein und spielen „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,25 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Regensburg vs Fürth auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Regensburg ging an 2 der 3 bisherigen Liga-Spieltage leer aus.

Greuther Fürth ist nach wie vor ungeschlagen (1S, 2U).

Seit November 2017 haben die Kleeblätter in der Arena Regensburg nicht mehr verloren (3S, 1U).

Regensburg vs Fürth Quoten Analyse:

Bei genauerer Betrachtung des Marktes „1x2″ fällt recht schnell auf, dass die Regensburg Fürth Quoten auf ein Duell zweier ebenbürtiger Konkurrenten schließen lassen. Die Wettanbieter, darunter einige mit zusätzlichem Sportwetten Bonus, legen sich somit auf keinen klaren Favoriten fest. Ein Heimsieg von Regensburg bringt Quoten um 2,90, für Fürth winkt eine 2,35.

Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten vier direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Kontrahenten mit drei oder mehr Toren und lassen auch diesmal auf eine offensive Spielausrichtung schließen. Die Regensburg Fürth Wettquoten am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ untermauern diesen Gedankengang.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Fürth Prognose: Zieht Regensburg an Fürth vorbei?

Mit einem Erfolgserlebnis könnte Regensburg in der Tabelle an den Kleeblättern aus Bayern vorbeiziehen. Mut macht in jedem Fall das bisher einzige Heimspiel in dieser Saison.

Dieses führte nämlich gegen Ulm zu einem knappen 1:0-Erfolg. Auf der anderen Seite mussten jedoch zwei Auswärtsniederlagen gegen Hannover (0:2) und Hertha BSC (0:2) hingenommen werden.

Als Aufsteiger ist für den Jahn die Marschroute in dieser Saison klar. In erster Linie soll die Klasse gehalten werden. Dazu gilt es, an der Heim-Ausbeute zu arbeiten. Diese war in der vergangenen Saison nämlich lediglich als durchwachsen zu bewerten. Nur acht der insgesamt 19 Heimspiele in der 3. Liga waren von Erfolg gekrönt.

Zudem mussten acht Remis und drei Niederlagen hingenommen werden. Im finalen Endspurt der vergangenen Saison wurde nur eines der letzten sieben Duelle auf heimischem Boden gewonnen (4U, 2N). Dennoch erzielte die Offensive zu Hause 25 Tore und ging nur in drei Heimspielen leer aus. Der bisher größte Erfolg in der noch sehr jungen Saison war der überraschende 1:0-Triumph in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten aus Bochum.

Regensburg - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:2 Hertha BSC (A), 1:0 VfL Bochum (H), 1:0 SSV Ulm (H), 0:2 Hannover (A), 2:1 SV Wehen Wiesbaden (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 SC Paderborn (H), 2:0 Schott Mainz (A), 2:2 1. FC Kaiserslautern (A), 3:1 Preußen Münster (H), 2:0 FC Schalke 04.

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. Fürth: 1:2 (A), 2:2 (H), 1:2 (H), 1:3 (A), 0:2 (H).

Seit dem Abstieg 2022 aus dem deutschen Oberhaus drehen die Kleeblätter bereits die dritte Runde in der 2. Bundesliga und wollen dieses Jahr vorne mitspielen. In der vergangenen Spielzeit reichte es nur für Platz 8. Der Einstieg in die aktuelle Saison ist bestenfalls als durchwachsen zu bewerten. Nur eines der drei Duelle war nämlich von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen Preußen Münster stehen auf der anderen Seite zwei Remis gegen Kaiserslautern (2:2) und den SC Paderborn (1:1) gegenüber.

Auswärts legte Fürth im letzten Fußballjahr durchwachsene Leistungen an den Tag, wusste aber gegen Teams der zweiten Tabellenhälfte durchaus zu überzeugen. Nur zwei der neun Ansetzungen gegen Konkurrenten ab Tabellenplatz 10 gingen verloren. Den beiden Pleiten stehen auf der anderen Seite drei Siege und vier Remis gegenüber. In sechs der neun Auswärtsspiele gegen Teams der unteren Tabellenhälfte resultierte ein eigener Treffer. In nur drei der genannten Begegnungen hielt die Spielvereinigung einen „Clean Sheet“. Auch hier zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu beiderseitigen Toren ab.

So seht ihr Regensburg - Fürth im TV oder Stream:

30. August 2024, 18:30 Uhr, Arena Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky Sport, Sky Go

Übertragung Stream: Sky Sport, Sky Go

Wer seine Regensburg Fürth Prognose mit den passenden Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, ist auf ein Abo bei Sky angewiesen.

Der Pay-TV-Anbieter hat sich die Rechte für einen Großteil der Duelle der 2. Bundesliga gesichert. Sport1 überträgt lediglich jeden Samstag das Top-Spiel um 20:30 Uhr im Free-TV.

Regensburg vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt, Saller, Ballas, Breunig, Schönfelder, Ernst, Greipl, Pröger, Viet, Kother, Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Bittroff, Ziegele, Hein, Ochojski, Bulic, Hottmann, Ganaus

Startelf Fürth: Noll, Meyerhöfer, Jung, L. Itter, Asta, P. Müller, Green, Massimo, Hrgota, Srbeny, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Gießelmann, Dietz, Consbruch, Michalski, Popp, Körber, Mhamdi, Münz, Mustapha

Bei den Regensburgern flog Joker Mansour Ouro-Tagba im Spiel gegen die Hertha nur acht Minuten nach seiner Einwechslung nach rüdem Foul mit Rot vom Feld und ist gegen Fürth somit keine Option. Ansonsten kann Trainer Joe Enochs aber auf alle Stammkräfte zurückgreifen.

Ähnlich verhält es sich bei den Gästen aus Fürth, die weiterhin auf Kerim Calhanoglu verzichten müssen. Der linke Verteidiger laboriert an einer Knieverletzung.

Unser Regensburg - Fürth Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Bookies legen sich in diesem Kräftemessen auf keinen Favoriten fest und tendieren somit zu einer ausgeglichenen Angelegenheit. Der Direktvergleich offenbart jedoch ein anderes Bild. Fürth hat seit November 2017 nicht mehr in Regensburg verloren und blickte zuletzt auf drei Siege und ein Remis. Zudem fielen kürzlich zweimal mehr als 2,5 Tore sowie Treffer auf beiden Seiten.

Da Fürth über das bessere Spielermaterial verfügt und erfolgreicher in die Saison gestartet ist, räumen wir auch diesmal den Kleeblättern leichte Vorteile ein und tendieren on top zu beiderseitigen Toren.