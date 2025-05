Regensburg - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten 11.05.2025

Unser Regensburg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Der Jahn ist bereits fix abgestiegen, während der KSC theoretisch noch Chancen auf den Relegationsplatz hat, sofern er seine Hausaufgaben erledigt. Im Wett Tipp heute setzen sich die Gäste auch durch.

Mit einer Serie von nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen (2U, 2N) hat Regensburg zu kämpfen, während Karlsruhe in guter Form und seit fünf Spielen ungeschlagen ist (3S, 2U). Die Buchmacher favorisieren Karlsruhe für einen Sieg, dieser Einschätzung schließen wir uns an.