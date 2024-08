Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 27.08.2024 • 11:00 Uhr Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Steigen Serben trotz Hinspiel-Pleite auf?

Unser Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 28.08.2024 lautet: Beide Konkurrenten wollen in die CL-Gruppenphase. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine spannende und vor allem torreiche Paarung.

Im Hinspiel dominierte der norwegische Vertreter aus der Stadt Bodö. Satte 66 Prozent Ballbesitz kamen zum Vorschein. Letztlich sprang am Ende aber nur ein knapper 2:1-Erfolg heraus. Das Auswärtstor könnte in der Roter Stern Belgrad Bodö Glimt Prognose für die Serben im Rückspiel vor heimischer Kulisse von fundamentaler Wichtigkeit sein.

Ähnlich der Einschätzung der Bookies sehen auch wir in unserem Roter Stern Belgrad Bodö/Glimt Wett Tipp heute die Serben leicht in der Favoritenrolle und tendieren zu mindestens drei Toren. Für die „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ gewährt Merkur Bets eine Quote von 2,18.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs Bodö/Glimt auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Die Mannen aus der serbischen Hauptstadt agieren zu Hause und haben den besseren Kader.

Bereits im Hinspiel fielen 3 Tore.

Roter Stern Belgrad absolvierte in der neuen Saison alle bisherigen 6 Pflichtspiele mit 3 oder mehr Toren.

Roter Stern Belgrad vs Bodö/Glimt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter legen sich am Drei-Weg-Markt auf keinen klaren Favoriten fest, räumen aber den Rot-Weißen aus Serbien aufgrund des Heimrechts und der größeren Qualität in den eigenen Reihen Vorteile ein. Nach der Niederlage im Hinspiel sind die Gastgeber gezwungen zu handeln und somit haben die Roter Stern Belgrad Bodö/Glimt Quoten absolut ihre Daseinsberechtigung.

Ähnlich dem Hinspiel tendieren die Wettanbieter auch beim erneuten Aufeinandertreffen zu drei oder mehr Toren und preisen den Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ mit den entsprechenden Roter Stern Belgrad Bodö/Glimt Wettquoten ein. Laut Merkur Bets App ist zudem mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Roter Stern Belgrad vs Bodö/Glimt Prognose: Lösen die Norweger erstmals das Ticket für die CL?

Satte zwölf Mal haben die Belgrader bereits an der CL-Qualifikation teilgenommen, aber nur dreimal wurde am Ende das Ticket für die Gruppenphase gelöst. In dieser Spielzeit will der amtierende serbische Meister ein weiteres Mal in die Königsklasse einziehen.

Nach dem 1:2 im Hinspiel dürfte es nicht einfach werden, dennoch sind die Serben durchaus als heimstark zu bezeichnen und in der heimischen Super-Liga zu Hause seit 123 Spielen ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage geht auf den 18. April 2017 zurück und wurde im Belgrader Stadtderby gegen Partizan (1:3) erlitten.

Auch in der aktuellen Tabelle rangiert die Elf von Trainer Vladan Milojevic an der Spitze und blickt auf vier Siege und ein Remis. Auf heimischem Boden resultierten zwei Erfolgserlebnisse und ein Unentschieden. Alle drei Begegnungen endeten vor heimischer Kulisse mit mehr als 3,5 Toren.

Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 1:2 Bodö/Glimt (A), 4:1 FK Cukaricki (A), 4:1 Novi Pazar (H), 4:0 Tekstilac Odzaci (A), 2:2 FK Mladost Lucani (H).

Letzte 5 Spiele Bodö/Glimt: 6:0 Sparta Sarpsborg (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (H), 4:1 Jagiellonia (H), 1:1 Viking Stavanger (A), 1:0 Jagiellonia (A).

Letzte Spiele Roter Stern Belgrad vs. Bodö/Glimt: 1:2 (A).

Die Adler, wie die Schützlinge aus der norwegischen Stadt Bodö genannt werden, träumen weiterhin von der erstmaligen Teilnahme an der Königsklasse. Zum dritten Mal nehmen die Norweger an der CL-Qualifikation teil.

Als amtierender norwegischer Meister startete die Elf von Trainer Kjetil Knutsen in der zweiten Runde der CL-Qualifikation. Diese wurde gegen den lettischen Verein FK RFS aus Riga (4:0, 3:1) sehr souverän gestaltet. Im Anschluss sollte der polnische Klub Jagiellonia (1:0, 4:1) ausgeschaltet werden. Zudem brachte das Hinspiel gegen Roter Stern Belgrad einen knappen 2:1-Triumph mit sich. Vier der fünf Begegnungen in der CL-Quali endeten mit drei oder mehr Toren.

In der heimischen Liga führen die Gelb-Schwarzen die Tabelle an und zeigen acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger auf. Dennoch wurden nur sechs der zehn Auswärtsspiele gewonnen (2U, 2N). Da Bodö/Glimt im norwegischen Oberhaus den mit Abstand teuersten Kader (37,55 Millionen Euro) aufzeigt, ist die Konkurrenz aber nicht mit Roter Stern Belgrad (70,6 Millionen Euro) zu vergleichen.

Wett-Interessierte, die das Maximum aus ihrem Roter Stern Belgrad Bodö/Glimt Tipp herausholen möchten, könnten einen Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

So seht ihr Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt im TV oder Stream:

28. August 2024, 21:00 Uhr, Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Sämtliche Übertragungsrechte für die Playoffs zur CL-Gruppenphase hat sich Sky Sport eingeheimst. Somit wird die Paarung zwischen Roter Stern Belgrad und Bodö/Glimt am Mittwoch ab 21:00 Uhr nur im Pay-TV zu sehen sein.

Wer auf seinem mobilen Endgerät das Match streamen möchte, kann dies mit Sky Go tun und somit ortsungebunden agieren. Einzige Voraussetzung ist ein möglichst schneller Internetzugang.

Roter Stern Belgrad vs Bodö/Glimt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Roter Stern Belgrad: M. Ilic - Y.-W. Seol, Djiga, Spajic, Rodic - I.-B. Hwang, Elsnik, L. Ilic, Ivanic, Olayinka - Ndiaye

Ersatzbank Roter Stern Belgrad: I. Gutesa, Drkusic, Lekovic, Stojic, Mimovic, Dalcio, Jovanovic, Kanga, Katai, Milson, Sljivic, Bruno Duarte

Startelf Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Määttä, Högh, Hauge

Ersatzbank Bodö/Glimt: Bröndbo, Lund, Nielsen, Sörensen, Tomic, Saltnes, Auklend, Zinckernagel, Helmersen, Kapskarmo, Mikkelsen, Sörli

Die Norweger hatten sich zuletzt am Wochenende auf nationaler Ebene gegen Sarpsborg für das Match warm geschossen und setzten sich gegen den Underdog souverän mit 6:0 durch. Dabei wurde sogar der eine oder andere Star im Hinblick auf das Rückspiel geschont.

Die Hausherren aus Belgrad hatten am Wochenende spielfrei, um eine bestmögliche Vorbereitung für das Rückspiel zu gewährleisten. Für dieses kann Trainer Vladan Milojevic in der Roter Stern Belgrad Bodö/Glimt Prognose auf seine beste Elf zurückgreifen und muss somit auf keine Stammspieler verzichten. Gleiches gilt im Großen und Ganzen für sein Pendant auf der anderen Seite.

Unser Roter Stern Belgrad - Bodö/Glimt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Nach dem 1:2 im Hinspiel müssen die Schützlinge aus der serbischen Hauptstadt aufkommen, um die Playoffs für sich zu entscheiden. Laut unserer Einschätzung ist mit einem spannenden Duell zu rechnen, das am Ende die Belgrader aufgrund des Heimrechts und der größeren Qualität in den eigenen Reihen für sich entscheiden.

Zudem sorgten beide Mannschaften zuletzt aufgrund ihrer offensiven Spielausrichtung für Furore. Auch diesmal tendieren wir zu mindestens drei Toren.