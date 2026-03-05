Roter Stern Belgrad vs Bayern München Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Basketball EuroLeague am 06.03.2026

SPORT1 Betting 05.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Roter Stern Belgrad vs Bayern München Prognosen von unseren Wett-Experten für das Basketball EuroLeague-Duell am 06.03.2026.

In der Gruppenphase der Basketball-EuroLeague 2025/26 stehen noch neun Spieltage auf dem Programm. Der Deutsche Meister Bayern München hatte für diese Saison eigentlich das Minimalziel “Qualifikation für die Play-ins" ausgerufen. Doch das Erreichen dieses Ziels ist stark in Gefahr. Rein rechnerisch ist sicher noch vieles möglich. Die Münchner belegen aktuell mit einer Bilanz von 12-17 den 15. Platz.

Den letzten Play-in-Rang hält Athen mit einer Bilanz 16-13. Allerdings droht, wenn man den Quoten der Roter Stern Belgrad vs Bayern München Prognosen glaubt, die nächste Pleite. Denn bei Winamax sind die Hausherren aus der serbischen Hauptstadt am Freitag mit einer Siegquote von 1,23 klar favorisiert (Sieg Bayern 3,85).

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der “Košarkaški klub Crvena zvezda” kommt in seiner Geschichte auf 24 Meisterschaften. Der letzte Titel stammt aus der Spielzeit 2023/24. In der vergangenen Saison war im nationalen Playoff-Halbfinale Endstation. Aktuell steht Roter Stern in der ABA League auf Platz 2 in der Gruppe B (12S, 4N). In die EuroLeague war der Verein aus Belgrad gar nicht gut gestartet. Nach zwei Spieltagen war “Crvena zvezda” sieglos Letzter in der EuroLeague.

Dieser schwache Start wurde auch Coach Ioannis Sfairopoulos zum Verhängnis. Mit Sasa Obradovic wurde ein alter Bekannter als Nachfolger verpflichtet. Und die Rot-Weißen konnten unter dem neuen Trainer gleich mal sieben Europapokal-Spiele in Folge gewinnen. So stehen die Serben aktuell mit einer Bilanz von 17-12 auf Rang 7 und dürfen weiterhin auf ein direktes Playoff-Ticket hoffen.

Der Verein hat sich noch mal mit dem Youngster Nikola Djurisic aus der NBA verstärkt. Im Herbst waren nach einer Verletzungsmisere auch namhafte Spieler wie Donatas Motiejunas und Jared Butler verpflichtet worden. Nach einem 86:92 bei Olympiakos und einem 82:83 daheim gegen Maccabi Tel Aviv gewann Roter Stern in der Vorwoche 91:81 gegen Anadolu Efes. Zudem hatte man Ende Februar zum sechsten Mal in Folge den serbischen Pokal gewonnen.

Auch beim Deutschen Meister gab es diese Saison schon einen Trainerwechsel. Deutschlands Weltmeistertrainer Gordon Herbert wurde nach zu vielen Niederlagen in der EuroLeague vor die Tür gesetzt. Und auch hier wurde mit Svetislav Pesic ein alter Bekannter verpflichtet. Und tatsächlich konnte die serbische Trainerlegende die Münchner, vor allem dank einer neuen defensiven Stabilität, in Schwung bringen.

Sieben der folgenden zehn Spiele im Europapokal konnte der FCB gewinnen. Doch in den letzten Tagen setzte es einige bittere Rückschläge. Im ersten Halbfinale des BBL-Pokal verloren die Bayern in der eigenen Halle mit 97:103 nach Verlängerung gegen die Bamberg Baskets. Zudem setzte es ohne Andy Obst im letzten EuroLeague-Spiel zu Gast bei Real Madrid eine klare 70:93-Pleite. In der Basketball-Bundesliga sind die Münchner (19S, 2N) mit acht Punkten Vorsprung vor Alba Berlin klarer Tabellenführer.

Nach 15 Duellen gegen Roter Stern führen die Bayern die Bilanz knapp mit 8-7 an. Das Hinspiel in München im Oktober konnte der Deutsche Meister mit 97:88 gewinnen. Bei dieser Paarung ging das Heimteam in den letzten zehn Vergleichen immer als Sieger vom Feld. Insgesamt gab es nur zwei Auswärtssiege in der Geschichte zwischen beiden Vereinen. Den Basketballern aus der bayerischen Hauptstadt gelang lediglich ein Sieg bei Roter Stern (März 2021 78:76).

Roter Stern Belgrad vs Bayern München: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Roter Stern Belgrad vs Bayern München Prognosen berücksichtigen dabei in erster Linie die Formkurven, den direkten Vergleich und den Heimvorteil.

Sieg Belgrad HC -5,5 ( Quote 1,52 bei Winamax ): In der EuroLeague-Tabelle haben die Serben klare Vorteile (Platz 7 zu 15). Zudem spielen der Heimvorteil und der direkte Vergleich auch eine Rolle. Auch tun sich die Münchner in dieser Europapokal-Saison auswärts deutlich schwerer als daheim. In der Fremde steht die Bilanz bei 2-12 (daheim 10-5). So rechnen wir auch dieses Mal nicht damit, dass es für den deutschen Meister in Belgrad etwas zu holen gibt. Die Hausherren müssten am Ende sogar mit einem Handicap von -5,5 Punkten als Sieger vom Platz gehen

Unter 173,5 Punkte ( Quote 1,52 bei Winamax ): Belgrad steht in dieser EuroLeague-Saison auf Platz 8 bei den erzielten Punkten (87,4). Das ist aber auch nur solides Mittelfeld. Der Gegner aus Deutschland setzt unter Coach Pesic dagegen voll auf die Defensive. So erwarten wir nicht allzu viele Punkte. Für weniger als 173,5 Punkte bekommen wir bei Winamax eine Quote von 1,52.

Bayern unter 82,5 Punkte ( Quote 1,56 bei Winamax ): Die Bayern kommen in dieser Europapokal-Saison gerade mal im Schnitt auf 80,5 Punkte. Nur drei Teams sind hier noch schwächer. Diese Tendenz ist unter Trainer Svetislav Pesic nicht wirklich besser geworden. So trauen wir den Gästen am Freitag auch nicht allzu viele Punkte zu. Vor allem weil Roter Stern bei den Rebounds, offensiv und defensiv, extrem stark ist (Top 3).

Sieg Bayern HC +11,5 (Quote 1,50 bei Winamax): Von der Qualität auf dem Papier her ist der Deutsche Meister nicht mal so sehr unterlegen, wie es die Quoten der Buchmacher implizieren. Vor allem, wenn Coach Pesic nicht mehr, wie gegen Real Madrid, auf Topscorer Andy Obst verzichten muss. Bei diesem großen Quoten-Unterschied könnten die Münchner einen virtuellen zweistelligen Vorsprung durchaus ins Ziel bringen.

Am Ende kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher: Die Hausherren sind daheim zu Recht die Favoriten. Der Sieg dürfte sogar einigermaßen deutlich ausfallen.