Saarbrücken - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 23.5.25

SPORT1 Betting 22.05.2025 • 09:00 Uhr Saarbrücken - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Relegation Wette | Bricht die Eintracht jetzt komplett auseinander?

Unser Saarbrücken - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Relegation Spiel am 23.05.2025 lautet: Der Noch-Drittligist wird in unserem Wett Tipp heute nicht verlieren. Ein paar Tore wird es im Ludwigsparkstadion ebenfalls zu sehen geben.

Zwei Teams aus dem kleinen Saarland stehen in der Relegation. Während die SV Elversberg sensationell um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft, will der große und bekanntere Nachbar zurück in die 2. Bundesliga. In unserer Saarbrücken Braunschweig Prognose rechnen wir den Gastgebern im Hinspiel gute Chancen aus.

Zumindest trauen wir den Löwen von der Eintracht nach den letzten Auftritten keinen Sieg im Ludwigsparkstadion zu. Da wir zudem von einigen Treffern ausgehen, entscheiden wir uns für den Saarbrücken Braunschweig Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,74 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Braunschweig auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Saarbrücken hat 3 der letzten 4 Partien gewonnen (1N).

Braunschweig ist seit 4 Spielen sieglos, hat die letzten beiden mit 1:7 Toren verloren.

In jeder der letzten 11 Heim-Begegnungen des 1. FCS gab es mindestens 2 Tore im Spiel.

Saarbrücken vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter halten in diesem Duell einen Sieg der Gastgeber für am wahrscheinlichsten. Das zeigen die Saarbrücken Braunschweig Quoten, welche die Bookies auf den Markt werfen. Bei Quoten von bis zu 2,25 für Wetten auf einen Heim-Erfolg des 1. FCS ist die ganz große Favoritenstellung aber auch für die Buchmacher nicht gegeben.

Auf der anderen Seite liegen die Saarbrücken Braunschweig Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste bei Werten bis 3,20. Davon, dass beide Teams zum Torerfolg kommen, gehen die Wettanbieter angesichts von Quoten von im Schnitt 1,65 für “Beide Teams treffen” aus. Etwas höher mit Werten bis 1,83 sind Wetten auf “Über 2,5 Tore” quotiert.

Saarbrücken vs Braunschweig Prognose: FCS will es mehr

In der vergangenen Saison sorgte der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal für Furore, als er unter anderem die Bayern, Frankfurt und Gladbach aus dem Wettbewerb warf und erst im Halbfinale an Kaiserslautern scheiterte. In der 3. Liga hatte es seinerzeit nur zu Rang 5 gereicht mit einem knappen Rückstand von drei Punkten auf den Relegationsplatz.

Eben jenen Relegationsplatz haben sie in dieser Spielzeit erreicht und haben nun die große Chance, nach 19 Jahren zurück ins Unterhaus zu kehren. Das Selbstvertrauen ist nach drei Siegen aus den letzten vier Partien definitiv vorhanden. Direkt vor diesen Spielen hatte Rüdiger Ziehl sein Traineramt bei den Saarländern niedergelegt.

In jeder seiner letzten vier Drittliga-Begegnungen traf der FCS mindestens doppelt. In jedem der letzten fünf Spiele mit Saarbrücker Beteiligung gab es mindestens drei Tore in der Partie. In jeder der letzten elf Heimpartien der Molschder gab es mindestens zwei Treffer zu bestaunen.

In unserer Saarbrücken Braunschweig Prognose gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir abermals mindestens zwei Tore zu sehen bekommen. Mit zwei Heim-Niederlagen in die Drittliga-Saison 2024/25 gestartet, hatte “de FC” in der Folge nur noch zwei von 17 weiteren Heimspielen verloren (11S, 4U).

Saarbrücken - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 2:1 Dortmund II (H), 2:4 Aachen (A), 4:3 Verl (H), 3:0 Rot-Weiß Essen (A), 1:4 Dresden (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:4 Nürnberg (H), 0:3 Elversberg (A), 2:2 Düsseldorf (H), 1:1 Regensburg (A), 2:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs. Braunschweig: 2:0 (A), 2:2 (H), 0:1 (A), 0:3 (H), 2:0 (H)

Die Gäste reisen dagegen mit zwei heftigen aufeinanderfolgenden Pleiten in den Ludwigspark. Nach dem 0:3 in Elversberg verlor die Eintracht am 34. Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg, der zuvor nur einen Punkt aus vier Partien geholt hatte, mit 1:4.

Beim Halbzeitstand von 0:4 hatten die meisten Löwen-Fans das Stadion bereits verlassen. Dabei hätte - zumindest im Nachhinein - ein Heimsieg gereicht, um die Klasse direkt zu halten. In den ersten 15 Spielen der Rückrunde hatte der BTSV insgesamt nur dreimal verloren (5S, 7U).

Auswärts haben die Löwen in der Zweitliga-Spielzeit 2024/25 insgesamt nur zwölf Punkte geholt. Nur Schlusslicht Regensburg hat in der Fremde weniger Zähler gesammelt. Von ihren 17 Begegnungen auf des Gegners Platz hat die Eintracht lediglich zwei gewonnen und damit die übrigen 15 nicht für sich entscheiden können (6U, 9N).

Das sind Zahlen, die unseren Saarbrücken Braunschweig Tipp dahingehend untermauern, dass die Gäste diese Begegnung nicht gewinnen. Wir würden sogar so weit gehen und sagen, dass der FCS im Hinspiel zu Hause die Oberhand behält und wer eine der aktuellen Gratis Sportwetten ergattern kann, der kann einen Tipp auf Heimsieg risikofrei abgeben.

So seht ihr Saarbrücken - Braunschweig im TV oder Stream:

23. Mai 2025, 20:30 Uhr, Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung TV: SAT.1, Sky

Übertragung Stream: SAT.1, ran.de, Sky Go, WOW, JOYN

Wenn ihr die Partie live und in Farbe verfolgen wollt, dann habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Im Free-TV wird die Begegnung von SAT.1 übertragen. Der Sender zeigt das Match auch in seinem Stream. Daneben lässt sich das Spiel sowohl bei ran.de oder JOYN streamen als auch bei Sky bzw. WOW im TV bzw. Stream verfolgen.

Im Rahmen der Saarbrücken Braunschweig Prognose darf auch ein Blick auf den direkten Vergleich nicht fehlen. Das letzte Mal begegneten sich die beiden Klubs in der Drittliga-Saison 2021/22. Im Ludwigsparkstadion gab es ein 2:2, aus dem Eintracht-Stadion konnte der FCS im Rückspiel die vollen drei Punkte entführen (2:0).

Saarbrücken vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Saarbrücken: Paterok - Becker, Sonnenberg, Bichsel; Fahrner, Zeitz, Sontheimer, Rizzuto, Rabihic; Brünker, Krüger

Ersatzbank Saarbrücken: Cymer, Civeja, Multhaup, Krahn, J. Schmidt, P. Schmidt, Vasiliadis, Wilhelm, Thoelke

Startelf Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Nikolaou, Bicakcic; Rittmüller, Marie, Krauße, Tempelmann, Bell Bell; Philippe, Tachie

Ersatzbank Braunschweig: Duda, Baas, Di Michele Sanchez, Kaufmann, Gomez, Ould-Chikh, Szabo, Polter

In der 2. Bundesliga kreuzten die beiden Vereine bislang zehnmal die Klingen. Die Saarländer verloren von diesen zehn Duellen nur eines (5S, 4U). Die letzten vier Aufeinandertreffen im Unterhaus gewannen sie allesamt - ein Aspekt, der ebenfalls für unseren Saarbrücken Braunschweig Tipp spricht.

Außerdem spricht für die Saarbrücker, dass sich in den letzten vier Relegationen stets der Drittligist durchsetzte. Fun Fact: Das letzte Zweitliga-Spiel des FCS in seiner Abstiegs-Saison 2005/06 war - na klar - gegen die Löwen. Zu Hause setzten sich die Saarländer mit 2:0 durch, konnten den Gang in die damalige Regionalliga Süd aber nicht mehr verhindern.

Unser Saarbrücken - Braunschweig Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Die Nerven bei den Gästen liegen ein wenig blank. Nach der 1:4-Klatsche gegen Nürnberg und vier Tage vor der Relegation setzten die Verantwortlichen Trainer Daniel Scherning vor die Tür. Bei den beiden Partien gegen Saarbrücken wird der bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner an der Seitenlinie stehen.

Das Momentum liegt auf Seiten des FCS, der außerdem Heimrecht genießt. Nach den letzten Leistungen beider Teams gehen wir nicht davon aus, dass die Saarbrücker im heimischen Ludwigspark verlieren. Nachdem in jedem der letzten elf Heimspiele der Molschder mindestens zwei Tore erzielt wurden, gehen wir auch am Freitag von einigen Treffern aus.