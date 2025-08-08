Saarbrücken - Viktoria Köln Tipp, Prognose & Quoten | 09.08.2025

SPORT1 Betting 08.08.2025 • 18:00 Uhr Saarbrücken - Viktoria Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Gewinnt Viktoria auch das zweite Spiel der neuen Saison?

Unser Saarbrücken - Viktoria Köln Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 09.08.2025 lautet: In den letzten direkten Duellen behielt der 1. FCS meist die Oberhand. Auch in unserem Wett Tipp heute sehen wir den Gastgeber in der Favoritenrolle, trauen den Gästen aber ein Tor durchaus zu.

Am vergangenen Wochenende startete die 3. Liga in die Saison 2025/26. Gleich sieben der insgesamt zehn Partien endeten mit einem Remis. In unserer Saarbrücken Viktoria Köln Prognose begegnen wir einer der insgesamt 14 Mannschaften, die am 1. Spieltag unentschieden spielten - und zwar dem 1. FCS.

Die Gäste auf der anderen Seite sind eines von nur drei Teams, die zum Auftakt siegreich blieben. Im Ludwigspark sehen wir sie als Außenseiter, trauen ihnen aber einen Treffer durchaus zu. Daher entscheiden wir uns für den Saarbrücken Viktoria Köln Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,05 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Viktoria Köln auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend traf Saarbrücken in jedem der letzten 9 Spiele in der 3. Liga.

Der 1. FCS hat 5 der letzten 6 direkten Duelle gewonnen (1N).

In 4 der letzten 5 direkten Aufeinandertreffen gab es Tore auf beiden Seiten.

Saarbrücken vs Viktoria Köln Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter schicken den Gastgeber als Favoriten in die Begegnung. Wer sich für einen Tipp auf Heimsieg entscheidet, der darf aktuell mit diesbezüglichen Saarbrücken Viktoria Köln Quoten bis 1,88 rechnen. Wer es mit den Gästen hält, der bekommt für die entsprechende Wette auf den Auswärtssieg derzeit Quoten bis 3,95.

Dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher angesichts von durchschnittlichen Saarbrücken Viktoria Köln Wettquoten von 1,62 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Kombiniert ihr diese Wette mit der Option “Doppelte Chance 1X” erhaltet ihr bei Bet365 eine Quote über 2,00. Zudem könnt ihr dort vom aktuellen Bet365 Angebotscode profitieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Saarbrücken vs Viktoria Köln Prognose: Fast-Aufsteiger mit erstem Dreier?

An das letzte Pflichtspiel im heimischen Ludwigsparkstadion hat der 1. FC Saarbrücken keine guten Erinnerungen. In der Aufstiegs-Relegation verlor er Ende Mai dort mit 0:2 gegen den Zweitligisten Braunschweig. Zwar konnte er das Ergebnis im Rückspiel zunächst egalisieren, doch in der Verlängerung packten die Löwen von der Eintracht dann zu.

So wurde es nichts mit dem Aufstieg für die Saarländer, die in dieser Spielzeit einen neuen Anlauf nehmen. Mit dem Auftakt am vergangenen Wochenende muss man letztendlich zufrieden sein. Zwar gab es nur ein 3:3 in Cottbus. Doch nachdem man mit 0:2 und 1:3 zurücklag, war es am Ende ein gewonnener Zähler - und insbesondere auch ein glücklicher.

Denn der Treffer zum 3:3-Endstand war nicht nur ein Eigentor des Gegners. Er ereignete sich auch in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Zu Hause will der 1. FCS nun den ersten Dreier der neuen Spielzeit. Daheim war er in der Vorsaison mit einer 11-4-4-Bilanz und 33:21 Toren “nur” das fünftbeste Team.

Zwei und damit die Hälfte der Heimpleiten hatten die Saarländer aber in den ersten beiden Heimspielen kassiert. Beendet haben sie die vergangene Drittliga-Spielzeit mit drei Siegen aus den letzten vier Heimpartien (1N). Nach alldem sehen wir die Hausherren in der Favoritenrolle, halten beim Saarbrücken Viktoria Köln Tipp allerdings eine Absicherung für geboten.

Saarbrücken - Viktoria Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 3:3 Cottbus (A), 3:1 Düdelingen (A), 3:0 Union Titus Petange (H), 1:4 Mainz (H), 0:1 Würzburger Kickers (N)

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 2:0 Schweinfurt (H), 1:1 Preußen Münster (A), 0:3 Venlo (H), 6:5 FSV Frankfurt (H), 1:1 Bonner SC (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs. Viktoria Köln: 2:1 (A), 1:0 (H), 5:2 (A), 1:2 (H), 2:1 (H)

Dies gilt umso mehr, als dass die Gäste nur eine von drei Mannschaften sind, die ihr Auftaktspiel der neuen Saison am vergangenen Wochenende gewinnen konnten. Mit 2:0 setzten sich die Kölner vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Schweinfurt durch und knüpften damit nahtlos an die Vorsaison an.

Denn diese hatte Viktoria mit zwei zu Null-Siegen beendet. Gleichzeitig setzte sich mit dem Erfolg über Schweinfurt eine weitere Serie fort: In keinem der nunmehr letzten sieben Drittligaspiele mit Beteiligung der Kölner schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Viermal gewannen sie ohne Gegentreffer, dreimal verloren sie ohne ein eigenes Tor.

Im Rahmen unserer Saarbrücken Viktoria Köln Prognose gehen wir davon aus, dass sich das nun ändert. Vor allem, dass die Gäste mindestens ein Gegentor kassieren, halten wir für sehr wahrscheinlich. In der kompletten Vorsaison blieben sie in 19 Auswärtspartien nur ein einziges Mal ohne Gegentreffer - und zwar im überhaupt letzten Auswärtsmatch am letzten Spieltag.

Selbst erzielte Viktoria in immerhin 14 von 19 Auswärtsbegegnungen mindestens ein eigenes Tor. Dass wir auch deshalb den Gästen zwar einen Treffer, aber keinen Dreier zutrauen, liegt mitunter daran, dass sie in der Vorsaison nur zwei ihrer letzten neun Partien auf des Gegners Platz gewonnen und vier der übrigen sieben Spiele verloren haben (3U).

So seht ihr Saarbrücken - Viktoria Köln im TV oder Stream:

09. August 2025, 14 Uhr, Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung TV: SR, SWR, WDR, MagentaSport

Übertragung Stream: ARD Mediathek, SR, SWR, WDR, MagentaSport

Wer die Begegnung sehen möchte, der hat hierzu gleich mehrere Möglichkeiten. Neben dem kostenpflichtigen MagentaSport zeigen auch der SR, SWR und WDR die Partie im Free-TV und im jeweiligen Stream. Auch über die ARD Mediathek lässt sich das Match verfolgen.

Dass wir die Gastgeber in unserer Saarbrücken Viktoria Köln Prognose im Vorteil sehen, liegt nicht zuletzt an den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen. Fünf der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen konnten die Saarländer für sich entscheiden (1N). Die letzten drei Begegnungen gewann der 1. FCS allesamt.

Saarbrücken vs Viktoria Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Saarbrücken: Menzel - Sonnenberg, Bormuth, Bichsel; Wilhelm, Pick, Krahn, Sontheimer, Civeja, Bretschneider; Brünker

Ersatzbank Saarbrücken: Paterok, Baumann, Elongo-Yombo, Rupp, Schmidt, Zeitz, Wollschläger, Schumacher, Rabihic

Startelf Viktoria Köln: Dudu - Handle, Dietz, Greger, Sticker; Pledl, Münst, Wolf, Velasco; Otto, Lobinger

Ersatzbank Viktoria Köln: Schulz, Boboy, Kloss, Eisenhuth, Popp, Ott, Zank, Tonye, Sponsel

In vier der letzten fünf Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs gab es auch Tore auf beiden Seiten. Das ruft auch den alternativen Saarbrücken Viktoria Köln Tipp “Sieg Saarbrücken & Beide Teams treffen” auf den Plan, der deutliche lukrativere Wettquoten um 3,25 abwirft.

Wer zusätzliches Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus generieren kann, der könnte diese Option durchaus in Erwägung ziehen.

Unser Saarbrücken - Viktoria Köln Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Der 1. FC Saarbrücken bekommt es im ersten Heimspiel der neuen Drittliga-Saison mit einem seiner Lieblingsgegner aus den letzten Jahren zu tun. Nach dem glücklichen 3:3 in Cottbus wollen die Saarländer zu Hause den ersten Sieg, vor allem aber einen Fehlstart wie in der Vorsaison, als sie die ersten beiden Heimspiele verloren haben, vermeiden. In der vergangenen Saison gelang dem 1. FCS der erste Heimdreier sogar erst im vierten Heimspiel - und zwar gegen Viktoria Köln.

Die Gäste haben zum Auftakt gewonnen, allerdings ging es mit Schweinfurt zu Hause auch gegen einen Aufsteiger, gegen den man favorisiert war. Die Stimmung aus diesem positiven Auftakt wird Viktoria mitnehmen und im Ludwigsparkstadion auch einen Treffer erzielen. Zu drei Punkten wird es aber nicht reichen. Nur eines der letzten sechs direkten Duelle konnten die Kölner gewinnen, dafür aber immerhin in vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen mindestens ein Tor erzielen.