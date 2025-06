San Marino - Österreich Tipp, Prognose, Quoten 10.06.2025

SPORT1 Betting 09.06.2025 • 11:21 Uhr San Marino - Österreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Schützenfest in Serravalle?

Unser San Marino - Österreich Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 10.06.2025 lautet: Dass die Rangnick-Elf gegen den Letzten der Weltrangliste gewinnt, gilt als sicher. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem hohen Sieg.

In unserer San Marino Österreich Prognose steht der Sieger eigentlich schon fest, bevor wir überhaupt in die Analyse eingestiegen sind. Denn die Alpenrepublik tritt beim Letzten der FIFA-Weltrangliste an. Dieser feierte zwar am Samstag einen echten Achtungserfolg, ist aber dennoch am Dienstag krasser Außenseiter.

Letztendlich geht es wie bei den meisten dieser Duelle von renommierten Ländern gegen die Fußballzwerge lediglich um die Höhe des Sieges. Wir erwarten eine klare Angelegenheit und entscheiden uns für den San Marino Österreich Wett Tipp heute “Sieg Österreich -3” mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei San Marino vs Österreich auf “Sieg Österreich -3”:

San Marino hat das bislang einzige Heimspiel in dieser Quali mit 1:5 gegen Rumänien verloren.

Österreich feierte am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen Rumänien einen erfolgreichen Auftakt in die WM-Quali.

Die Gastgeber sind Letzter der FIFA-Weltrangliste.

San Marino vs Österreich Quoten Analyse:

Mit einem Einsatz von 10 € satte 1.000,00 € gewinnen? Das geht mit einer erfolgreichen Wette auf die Gastgeber. Die San Marino Österreich Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen nämlich in einigen Sportwetten Apps Höchstwerte bis 101,0. Empfehlen können wir solch einen Tipp aber natürlich nicht.

Das gleiche gilt für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste. Hier würdet ihr mit einer richtigen Wette bei 10 € Einsatz gerade einmal 10 Cent gewinnen - und zwar vor Steuern. Die Suche nach vernünftigen San Marino Österreich Wettquoten gestaltet sich als recht schwierig. Da wir von einem klaren Erfolg der Alpenrepublik ausgehen, macht eine Handicapwette noch den meisten Sinn.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

San Marino vs Österreich Prognose: Spiel auf ein Tor

Ende letzten Jahres feierte der san marinesische Fußballverband den größten Erfolg seiner Geschichte. In der Nations League wurde der Fußballzwerg nach zwei Siegen gegen Liechtenstein und einem Remis gegen Gibraltar (bei einer weiteren Niederlage) Erster in der Gruppe 1 der Liga D.

Damit stieg San Marino in die Liga C auf und darf sich in der nächsten Ausgabe dieses Wettbewerbs mit deutlich stärkeren Gegnern messen. Darauf, dass La Serenissima in dieser Liga wohl kaum eine Chance haben wird, gibt es bereits in der Qualifikation zur WM 2026 einen Vorgeschmack.

Alle bisherigen drei Qualifikationsspiele auf Zypern, zu Hause gegen Rumänien und zuletzt in Bosnien-Herzegowina wurden verloren. Und dennoch durfte der Letzte der FIFA-Weltrangliste sich über gewisse Erfolge freuen. So gelang gegen die deutlich stärkeren Rumänen zumindest ein Tor, auch wenn die Partie klar mit 1:5 verloren wurde.

Am Samstag hielt der krasse Außenseiter bis zur 65. Minute ein torloses Remis, ehe die bosnischen Drachen doch noch trafen. Das nur knappe 0:1 beim 70. der Weltrangliste darf dennoch als Erfolg verbucht werden. Das soll aber nicht heißen, dass wir dem Gastgeber in unserer San Marino Österreich Prognose plötzlich irgendwelche Chancen ausrechnen.

San Marino - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele San Marino: 0:1 Bosnien-Herzegowina (A), 1:5 Rumänien (H), 0:2 Zypern (A), 3:1 Liechtenstein (A), 1:1 Gibraltar (H)

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:1 Rumänien (H), 0:2 Serbien (A), 1:1 Serbien (H), 1:1 Slowenien (H), 2:0 Kasachstan (A)

Letzte Spiele San Marino vs. Österreich: 0:7 (A), 1:4 (H)

Für die Gäste begann die WM-Qualifikation erst am vergangenen Samstag. An den ersten beiden Spieltagen mussten sie noch in den Playoffs der Nations League ran, verpassten dort aber nach der 0:2-Pleite in Serbien den Aufstieg in Liga A. Im Hinspiel zu Hause waren die Österreicher nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Dabei hatten sie am letzten Spieltag der Nations League-Gruppenphase den direkten Aufstieg in eigener Hand, nachdem sie zuvor den späteren Ersten Norwegen mit 5:1 bezwungen hatten. Allerdings gab es im letzten Match auf heimischem Rasen nur ein 1:1 gegen Slowenien, was sie schließlich Rang 1 kostete.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Ebenfalls daheim fand dann am vergangenen Samstag das erste Qualifikationsspiel statt, das man gegen Rumänien mit 2:1 gewinnen konnte. Tief in der Nachspielzeit wurde der eigene Treffer zum vermeintlichen 3:0 aberkannt und quasi mit dem Schlusspfiff konnten die Rumänen nur noch den Endstand herstellen - nur um den knappen Sieg richtig einzuordnen.

Nach drei sieglosen Partien in Folge konnten die Österreicher mal wieder gewinnen und gleichzeitig den ersten Schritt in Richtung direkter Qualifikation zur WM machen. Dass am Montag die nächsten drei Punkte aufs Konto kommen, gilt als sicher. Im San Marino Österreich Tipp geht es letztlich darum, eine vernünftige Wette zu einer vernünftigen Quote zu finden.

So seht ihr San Marino - Österreich im TV oder Stream:

10. Juni 2025, 20:45 Uhr, San Marino Stadium, Serravalle

Übertragung TV: ServusTV

Übertragung Stream: ServusTV On, DAZN

Fußballfans aus Österreich sehen die Partie ihrer Nationalmannschaft bei ServusTV im Free-TV bzw. bei ServusTV On im kostenlosen Livestream. Zuschauer aus Deutschland und der Schweiz können die Partie nur bei DAZN im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos verfolgen.

Bisher kreuzten die beiden Kontrahenten erst zweimal die Klingen. In der Qualifikation zur EM 2000 gewann die Alpenrepublik auswärts mit 4:1 und im eigenen Land mit 7:0. Nach über 26 Jahren haben diese beiden Ergebnisse für unsere San Marino Österreich Prognose aber natürlich keine Relevanz.

San Marino vs Österreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf San Marino: Colombo - Fabbri, Cevoli, T. Benvenuti, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannino; Contadini, Nanni, Lazzari

Ersatzbank San Marino: Amici, Zavoli, G. Benvenuti, Matteoni, Pasolini, Giacopetti, Mularoni, Rossi, Sensoli, Valentini, Salicioni, Valli Casadei

Startelf Österreich: Pentz - Wimmer, Wöber, Lienhart, Mwene; Schmid, Laimer, Baumgartner, Seiwald, Sabitzer; Gregoritsch

Ersatzbank Österreich: Schmid, Lawal, Danso, Friedl, Grüll, Grillitsch, Posch, Querfeld, Veratschnig, Schlager, Honsak, Arnautovic

Die letzten Ergebnisse in der WM-Qualifikation haben gezeigt, dass auch im San Marino Österreich Tipp eine gewisse Vorsicht geboten ist. So hat zum Beispiel England beim Fußballzwerg Andorra nur mit 1:0 gewonnen oder die San Mariner selbst auswärts in Bosnien nur mit 0:1 verloren.

Dennoch gehen wir davon aus, dass die Österreicher diese Partie ziemlich klar für sich entscheiden werden. Es schadet aber sicherlich nicht, wenn ihr euch über einen Wettbonus zusätzliches Guthaben verschafft. Eine Übersicht über aktuelle Angebote findet ihr in unserem Sportwetten Bonus Vergleich.

Unser San Marino - Österreich Tipp: “Sieg Österreich -3”

Es wird ein Spiel auf ein Tor. Die Bosnier haben gegen San Marino zu Hause zwar nur mit 1:0 gewonnen. Gemessen an den Expected Goals hätte der Sieg aber deutlich höher ausfallen müssen. Natürlich besteht bei solchen Spielen immer die Gefahr, dass der Favorit bei einer Führung ein paar Gänge rausnimmt und sich mit einem 2:0 oder 3:0 zufrieden gibt.

Diese Gefahr sehen wir bei den Österreichern aber nicht. Wir rechnen mit einem klaren Sieg und empfehlen daher eine Handicap Wette dahingehend, dass die Gäste mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen. Ein 4:0 sollte hier das Mindeste der Gefühle sein.