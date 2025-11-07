Schalke 04 - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Schalke 04 - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Union Schalke 04 - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.11.2025 lautet: Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie möchte S04 dringend wieder punkten. Im Wett Tipp heute gegen die SVE ist auch mindestens ein Zähler drin.

In unserer Schalke 04 Elversberg Prognose treffen mit der SVE (24 Tore) und S04 (7 Gegentore) die beste Offensive und die beste Defensive dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Königsblau ließ auch die ligaweit wenigsten gegnerischen Schüsse zu (102, 9 pro Spiel), die Saarländer gaben die zweitmeisten ab (171, 16 pro Spiel).

Die Quoten schlagen sich bei diesem Spitzenspiel auf die Seite der Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und sehen auch die Knappen etwas vorne. So spielen wir mit einer Quote von 1,68 bei Winamax den Schalke 04 Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schalke 04 vs Elversberg auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Elversberg hat seine beiden Saisonpleiten auswärts kassiert

Die SVE ist seit 3 Pflichtspielen ohne Sieg

Schalke hat 4 der 5 Heimpartien in dieser Spielzeit gewonnen

Schalke 04 vs Elversberg Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und die Tabellenposition sprechen leicht für die Knappen. Das schlägt sich in den Schalke 04 vs Elversberg Quoten nieder.

Bei Winamax bekommt ihr für einen Heimsieg eine Quote von 2,20. Der Dreier der Gäste wird mit einer Quote von 3,10 belohnt. Die höchsten Schalke 04 gegen Elversberg Wettquoten gibt es mit einer 3,30 für eine Punkteteilung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke 04 vs Elversberg Prognose: S04 setzt auf die Heimbilanz

Schalke hat unter dem neuen Coach Miron Muslic einen wahren Traumstart hingelegt. Am vergangenen Spieltag hatte S04 zum ersten Mal seit dem Auftakt in die Saison 2024/25 in Liga 2 auf der Pole Position gestanden. So spielt der Verein mit 24 Punkten nach elf Partien seine geteilt zweitbeste Zweitliga-Saison (wie 1983/84). Mehr Zähler zum Vergleichszeitpunkt hatte S04 umgerechnet auf die 3-Punke-Regel nur 1990/91 (25). Mit mindestens 21 Punkten zu diesem Zeitpunkt stieg Königsblau am Ende in vier von vier Fällen auch auf.

Der gute Start hatte zuletzt mit zwei Pflichtspiel-Pleiten innerhalb von vier Tagen ein paar Kratzer abbekommen. Auf das 0:4 im Pokal in Darmstadt folgte das 1:2 in der Liga in Karlsruhe. Innerhalb von vier Tagen kassierte S04 mehr Gegentore als in allen Pflichtspielen seit August zusammen (5). Spieler und Verantwortliche vermitteln aber trotzdem Ruhe und Gelassenheit. Daheim gewann der FC Schalke 04 zuletzt zweimal zu null und kommt auf vier Siege in den ersten fünf Heimspielen dieser Saison (1N). Dabei fielen allerdings nicht so viele Tore (6:3).

Seit drei Pflichtspielen ist die SV Elversberg ohne Sieg (1U, 2N). Trotzdem sind die Saarländer mit 23 Punkten nach 11 Spielen noch nie so stark in eine Zweitliga-Saison gestartet wie 2025/26. Mit 24 Toren hat man weiterhin die beste Offensive im Unterhaus. Und die Ladehemmung von exakt 202 Minuten wurde beim 2:2 am vergangenen Spieltag daheim gegen Hannover beendet. Trotz zweimaliger Führung reichte es aber nicht zum Sieg. Die Abwehr ist dabei nicht mehr ganz so stabil. Die Spielvereinigung hatte in den ersten drei Monaten gerade mal sechs Gegentreffer kassiert.

Zuletzt kamen in einer Woche in drei Pflichtspielen sieben Gegentore zusammen. Trotzdem kommt weiterhin nur die Hertha (6) auf mehr “Weiße Westen” als die Saarländer (5). Daheim ist die SVE auch noch ungeschlagen (4S, 2U). Die beiden Pleiten in der Liga (3S, 2N) und die Niederlage im Pokal setzte es auswärts. Diese Bilanz müssen wir bei unserem Schalke 04 Elversberg Tipp berücksichtigen. Die Verantwortlichen bleiben weiterhin sehr bescheiden. Coach Vincent Wagner rechnete nach dem Punkt gegen die 96er vor, dass noch 17 Punkte zum Klassenerhalt fehlen würden.

Schalke 04 - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke 04: 1:2 Karlsruhe (A), 0:4 Darmstadt (A), 1:0 Darmstadt (H), 3:0 Hannover (A), 2:1 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:2 Hannover (H), 0:3 Hertha (A), 0:2 Bielefeld (A), 6:0 Greuther Fürth (H), 4:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Schalke 04 vs Elversberg: 1:2 (H), 4:1 (A), 1:1 (A), 1:2 (H)

In der Zweitliga-Saison 2023/24 trafen beide Vereine erstmals aufeinander. In den bisherigen vier Duellen gewann nie die jeweilige Heimmannschaft. Elversberg entschied beide Gastspiele in Gelsenkirchen jeweils mit 2:1 für sich.

Königsblau holte aus den beiden Partien an der Kaiserlinde vier Punkte (1:1, 4:1). Mit nur einem Dreier aus vier Spielen spricht der direkte Vergleich bei der Schalke 04 Elversberg Prognose jedoch gegen die Knappen.

Elversberg führte in den beiden bisherigen Gastspielen auf Schalke jeweils mit 2:0. Auch am Samstag trauen wir den Saarländern den ersten Treffer zu. Für den Schalke 04 Elversberg Tipp “1. Tor Elversberg” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,20.

So seht ihr Schalke 04 - Elversberg im TV oder Stream:

8. November 2025, 13:00 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison erneut im kompletten Umfang nur bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien live und in der Konferenz. So braucht ihr auch für das Spitzenspiel zwischen Schalke und Elversberg, welches am Samstag um 13 Uhr in der Veltins Arena angepfiffen wird, ein Sky-Abo.

Schalke 04 vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke 04: Karius - Ayhan, Katic, Kurucay - Wallentowitz, El-Faouzi, Schallenberg, V. Becker - Younes, Karaman - Sylla

Ersatzbank Schalke 04: Heekeren, Donkor, Matriciani, Sanchez, Bachmann, Grüger, Porath, Vozar, Zalazar, Remmert

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Rohr, Keidel - Condé, Poreba - L. Petkov, Conté, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), La. Günther, Ceka, Stange, Schnellbacher, Malanga, Mickelson, Schmahl, Sickinger, Le Joncour

Bei der Schalke 04 Elversberg Prognose spricht die Personalsituation recht deutlich für die Gäste. Den Knappen machen derzeit Ausfälle in allen Mannschaftsteilen zu schaffen. Die SVE muss lediglich auf Pfeiffer und Seifert verzichten. Bei den Hausherren fehlen dagegen Antwi-Adjei, Becker, Gantenbein, Gomis, Höjlund, Kalas und Lasme.

Unser Schalke 04 - Elversberg Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Prinzipiell liegen den Saarländern spielstarke Top-Teams mehr als tiefstehende Gegner. Und die Hausherren müssen auch immer noch einige wichtige Spieler ersetzen. Zudem konnte S04 bisher nur eines der vier Duelle gegen die Saarländer für sich entscheiden.

Trotzdem trauen wir der SVE dieses Mal nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat damit zu tun, dass Elversberg seit drei Partien ohne Sieg ist und alle beiden Niederlagen in der Fremde kassiert hat. Zudem war Königsblau bisher in der Veltins-Arena sehr heimstark.