Seahawks vs Rams Prognosen, Wett Tipps und Quoten | NFL Conference Championship am 26.01.2026

SPORT1 Betting 25.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Seahawks vs Rams Prognosen von unseren Wett-Experten für das NFL Conference Championship-Duell am 26.01.2026.

Es kommt in der NFL recht selten vor, dass zwei Teams aus einer Division im Conference-Championship-Game stehen. Doch in diesem Jahr ist das in der National Football Conference (NFC) mal wieder so. Am Sonntag treffen die beiden Rivalen aus Seattle und Los Angeles im Lumen Field aufeinander. Wer zieht in den Super Bowl LX ein?

In dieser Saison gab es diese Paarung somit schon zweimal. In Week 11 gewannen die Rams daheim mit 21:19. Und in Week 16 sicherten sich die Seahawks nach Overtime einen knappen 38:37-Erfolg. Als Nummer-1-Seed der NFC gehen die Gastgeber bei Winamax als leichter Favorit ins Rennen.

Doch die Seahawks vs Rams Prognosen rechnen mit einem einigermaßen engen Spiel. Bei Winamax klettern die Quoten für einen Erfolg der Rams auch nur auf einen Wert von 2,20. Uns geht es wie den Bookies: Wir sehen die Hawks vorne. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Seattle“ bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,70.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Schon vor dem Beginn der Playoffs war Seattle der Topfavorit der Buchmacher auf den Gewinn des Super Bowls LX. Daran hat sich auch vor den Conference Championships nichts geändert. Am vergangenen Wochenende machten die Seahawks beim 41:6 mit den 49ers kurzen Prozess und feierten damit den ersten Playoff-Sieg seit der Saison 2019. Vor allem die Defense scheint immer besser zu werden. Seit Week 17 hat das Team von Head Coach Mike Macdonald keinen Touchdown mehr zugelassen. In zwei Spielen gegen die 49ers kassierte man nur drei Field Goals.

In der Regular Season stellten die Seahawks die Nummer-1-Defense der NFL nach Points allowed (292) und Points per Game (17,2). Durch die gute Abwehr kann das Franchise die Tatsache kompensieren, dass man mit Sam Darnold auf der Position des Quarterbacks nicht optimal besetzt ist. Der Spielmacher der Hawks steht bei der Interception Rate nur auf Rang 30 von 36. Zudem belegt der QB seit Woche 11 gerade mal Rang 27 beim QBR. Doch Offensive Coordinator Klint Kubiak nimmt viel Last von den Schultern seines Signal Callers.

Hier setzt der OC mit Erfolg vor allem auf designte Rollouts mit Darnold. Doch die Hausherren müssen nun für den Rest der Saison ohne Nummer-1 Running Back Zach Charbonnet auskommen, was sicher ein Handicap ist. Doch der zweite RB Kenneth Walker III kam in drei der vergangenen vier Partien auf mindestens 133 Yards auf dem Boden. Die Hawks haben lediglich ein Spiel in den letzten 21 Tagen absolviert und gehen so recht ausgeruht in die Partie gegen die Rams. Die letzten acht Spiele hat man alle gewonnen.

Die Rams lagen in den beiden bisherigen Playoff-Spielen gegen die Panthers und die Bears kurz vor Schluss hinten. Doch am Ende setzte sich Los Angeles jeweils noch durch. Somit darf LA auf den zweiten Super-Bowl-Sieg unter Head Coach Sean McVay nach 2021 hoffen. Das Prunkstück des Teams ist die Offense. Die Blau-Gelben stehen in der regulären Saison auf Platz 1 bei den Yards per Game (394,6), den Total Points (518), den Points per Game (30,5), den Pass Yards (4.557), den Pass Yards per Game /268,1), den Total Yards (6.709) und den EPA per Play.

Zudem hat man den großen Favoriten auf den Titel des MVP in seinen Reihen. Matthew Stafford ist in dieser Saison der beste OB bei den Yards (4.707) und den TDs (46). Im Passer Rating landet der Spielmacher auf Rang 2. Mit Puka Nacua und Davante Adams hat der Quarterback zwei absolute Top-Wide-Receiver als Anspielstationen zur Verfügung. Ergänzt wird diese gute Statistik durch das effizienteste und beste Laufspiel im Bereich der Success Rate der letzten Jahre. Doch auch die Defense kann sich sehen lassen. Die Secondary der Rams kommt auf sieben Picks in den jüngsten fünf Spielen.

Unter Sean McVay waren die Rams in der Fremde 34-mal der Außenseiter. In diesen Partien kommt LA auf eine Bilanz von 18-13-3 gegen den Spread. Vier dieser Niederlagen stammen aus der schwachen Saison 2022. Doch die gute Offense bröckelte zuletzt etwas. Stafford warf seit Week 17 vier Interceptions. In diesem Zeitraum hatte der QB drei seiner sechs schlechtesten Saisonspiele in puncto Turnover Worthy Play Rate. Gegen die Bears landeten beiden Fumbles beim eigenen Team.

Seahawks vs Rams: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses NFL-Conference-Championship-Game haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Fakten basieren.

Sieg Seattle ( Quote 1,70 bei Winamax ): Selbst Rams-HC Sean McVay ist der Meinung, dass es derzeit kein Team gibt, das kompletter oder heißer ist als die Seahawks. Dieser Meinung sind wir auch. In diesem Duell trifft der Passing-Yard-Leader auf die beste Scoring Defense. Seit 1990 steht die beste Scoring Offense im Conference Championship gegen die beste Abwehr bei 0-4. Der Passing Yard Leader kommt in den Playoffs sogar auf eine Bilanz von 0-6 in den letzten 50 Spielzeiten gegen die beste Defense.

Uns geht es wie den Bookies: Wir sehen die Hausherren vorne. Der Heimvorteil, die Formkurve und die Leistungen der Defense sprechen für Seattle. Die Rams konnten die letzten beiden Auswärtsspiele in den Playoffs noch knapp gewinnen. Auch dieses Mal wird es wieder knapp. Aber mit dem besseren Ende für die Seahawks.