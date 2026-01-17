Senegal vs Marokko: Wer gewinnt das Africa-Cup-Endspiel 2025? Alles Wissenswerte zum Finale!

SPORT1 Betting 17.01.2026 • 18:00 Uhr Final Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup 2025 Wette | Wer gewinnt den Titel?

Unser Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2025 Finale: Im Wett Tipp heute treffen die zwei besten Turniermannschaften aufeinander. Wir rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe, bei dem nicht allzu viele Tore erwartet werden.

Es ist angerichtet: Das Finale im Africa Cup of Nations 2025 steigt am Samstag, den 17. Januar 2026 um 17 Uhr (MEZ) in Rabat. Gastgeber Marokko bekommt sein “Finale daheim” und hofft auf den ersten Titel seit 1976. Im Endspiel treffen die Atlas Löwen auf Senegal, das 2021 erstmals das Turnier gewinnen konnte.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Merkur Bets in unserer Afrika Cup Final Prognose auf den großen Showdown. Auch wenn die Quoten der Senegal vs Marokko Prognose für die Hausherren sprechen, können wir uns für keinen Favoriten entscheiden und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Afrika-Cup 2025 Viertelfinale Quoten Analyse:

Für Buchmacher Merkur Bets war der Afrika Cup 2025 seit Beginn an ein wichtiges Turnier, welches mit zahlreichen Wettquoten begleitet wurde. Und auch fürs Finale hat der Bookie, der in unserer Übersicht konstant zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, wieder zahlreiche Senegal vs Marokko Quoten parat.

Für Merkur Bets ist der Turnier-Gastgeber mit einer Siegquote von 2,22 der Favorit für einen Erfolg in der regulären Spielzeit. Setzen sich Löwen von Teranga nach 90 Minuten durch, wird dieser Tipp mit einer Quote von 3,69 belohnt. Die Senegal vs Marokko Wettquoten für ein Remis klettern auf einen Wert von 3,00.

Afrika Cup Final Prognose: Wer wird Afrikameister?

Senegal - Marokko (So, 20 Uhr): Unter 2,5 Tore

Bei der Afrikameisterschaft 2021 setzte sich der Senegal im Finale nach Elfmeterschießen gegen Ägypten durch und sicherte sich den ersten kontinentalen Titel. Im Halbfinale des AFCON 2025 kam es am Mittwoch zur Neuauflage zwischen beiden Nationen. Auf beiden Seiten standen noch einige der Profis vom damaligen Endspiel auf dem Platz. Auch dieses Mal hatten die Löwen von Teranga das bessere Ende auf ihrer Seite.

Das Tor des Tages zum 1:0-Sieg erzielte der Ex-Bayern-Profi Sadio Mané in der 78. Minute. Die Senegalesen waren optisch überlegen, erspielten sich durch ihre offensive Einstellung auch mehr Chancen, ließen aber erneut viele Möglichkeiten liegen. Ganze 20 Großchancen ließen die Westafrikaner im Turnierverlauf liegen (2. Platz). Trotzdem stellt die Truppe von Coach Pape Thiaw mit 12 Treffern die zweitbeste Offensive hinter Nigeria (14).

Auch kommen die Löwen auf die meisten Torschüsse pro Spiel (7,8). Auf der Gegenseite bedeuten gerade mal zwei Gegentore - eines in der Gruppenphase beim 1:1 gegen DR Kongo und eines beim 3:1 im Achtelfinale gegen Sudan - auch die zweitbeste Abwehr. Seit 2019 ist Senegal in zehn K.o.-Spielen bei der Afrikameisterschaft in Serie ohne Niederlage. Im Finale müssen die Westafrikaner ohne Kapitän Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) auskommen, doch der Kader bietet Alternativen.

Auch Gastgeber Marokko hat sich einen Platz im Afrika-Cup-Finale vor eigenem Publikum gesichert. Im Halbfinale gegen Nigeria fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Marokko-Keeper Bono, der bereits bei der WM 2022 als Elfmeter-Killer in Erscheinung getreten war, wurde wieder zum Helden. Zuvor hatten die Super Eagles zwar mehr Ballbesitz gehabt.

Die beste Offensive des Turniers fand aber gegen die beste Abwehr der Endrunde nicht zur gewohnten Durchschlagskraft. So dürfen die Atlas Löwen genau 50 Jahre nach dem bislang einzigen Triumph 1976 weiter vom Titel träumen. Ein Garant für das erfolgreiche Turnier ist die stabile Abwehr. Nur im zweiten Gruppenspiel, beim 1:1 gegen Mali, musste Marokko durch einen Elfmeter das einzige Gegentor hinnehmen.

Damit stellt der Gastgeber natürlich auch die beste Defensive beim Africa Cup of Nations 2025. Auf der Gegenseite spielt Real Madrids Star Brahim Diaz groß auf. Der Angreifer von den Königlichen führt die Torschützenwertung der Afrikameisterschaft mit fünf Treffern an. Auch hat sich Marokko nach und nach gesteigert. In der Gruppenphase gegen Mali (1:1) und Sambia (3:0) tat sich die Truppe von Coach Walid Regragui spielerisch schwer.

Gegen ein keinesfalls übermächtiges Tansania reichte ein knappes 1:0 fürs Viertelfinale. Doch gegen Kamerun (2:0) waren die Atlas Löwen dann erstmals so stark, dass es für den Turniersieg reichen könnte.

Marokko hat im direkten Vergleich die Nase vorne

In unseren Datenbanken finden sich 12 Duelle zwischen beiden Nationen. Senegal konnte dabei nur dreimal den Platz als Sieger verlassen, bei drei Remis und sechs Niederlagen. In diesen 12 Vergleichen sind insgesamt nur 20 Tore gefallen. Diese Statistik stützt unseren Senegal vs Marokko Tipp. Allerdings trafen beide Nationen in den letzten 25 Jahren lediglich zweimal aufeinander (2003, 2020).

Wir sehen ähnlich wie die Buchmacher die Gastgeber im Endspiel knapp vorne. Aber das Finale wird eine ganz enge Kiste. Ein Ergebnistipp nach 90 Minuten fällt schwer. Für uns ist der Senegal vs Marokko Tipp “Unter 2,5 Tore” dagegen eine sichere Bank. Denn schon im Halbfinale konnte die beste Abwehr der Afrikameisterschaft 2025 die offensivstarken Nigerianer ausbremsen.

Und die Löwen von Teranga hatten im Verlauf der Endrunde immer wieder Probleme mit der Chancenverwertung. Auch die Geschichte zwischen beiden Nationen lässt eine Partie mit wenigen Treffern erwarten. So lautet unser Senegal Marokko Sportwetten Tipp: Es fallen weniger als 2,5 Tore im Spiel mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,54.