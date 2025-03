Serbien - Österreich Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 09:00 Uhr Serbien - Österreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Quali Wette | Wer spielt künftig in der NL-Liga A?

Unser Serbien - Österreich Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Quali Spiel am 23.03.2025 lautet: Die ÖFB-Auswahl hat mit einer schlechten Chancenverwertung eine bessere Ausgangsposition fürs Rückspiel verpasst. Im Wett Tipp heute hat Rot-Weiß-Rot aber trotzdem gute Chancen auf den Aufstieg.

In der Nations League werden aktuell nicht nur die Teilnehmer am Final-Four-Turnier gesucht, sondern es spielen auch die Gruppendritten der jeweils höheren Liga die Relegation gegen die Gruppenzweiten der jeweils niedrigeren Liga. Im Hinspiel zwischen Österreich und Serbien kam es dabei am Donnerstag zu einem 1:1.

Eigentlich waren die Rot-Weiß-Roten im Ernst-Happel-Stadion von Wien klar überlegen, ließen am Ende aber zu viele Chancen liegen. So steht der Aufstieg der ÖFB-Auswahl in die Liga A in der Serbien Österreich Prognose auf der Kippe.

Wir sehen die Gäste im zweiten Duell aber vorne und spielen mit einer Quote von 1,79 bei Merkur Bets den Serbien Österreich Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Serbien vs Österreich auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”:

Österreich ist seit 3 Duellen und fast 9 Jahren ohne Niederlage gegen Serbien

Die ÖFB-Auswahl hat nur eines der letzten 10 Auswärts-Länderspiele verloren

Rot-Weiß-Rot ist seit 5 Partien ungeschlagen - Serbien konnte dagegen lediglich eine der vergangenen 10 Partien für sich entscheiden

Serbien vs Österreich Quoten Analyse:

Die ÖFB-Auswahl hat in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 22 zehn Plätze Vorsprung auf die Serben. Zusammen mit der besseren Formkurve wird so bei den Serbien gegen Österreich Quoten der Heimvorteil der FSS-Auswahl kompensiert.

Die besten Buchmacher sehen die Gäste am Sonntag sogar leicht vorne. Für einen Erfolg von Rot-Weiß-Rot bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,45. Auf der Gegenseite gibt es für einen Heimsieg Serbien vs Österreich Wettquoten zwischen 2,75 und 3,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Serbien vs Österreich Prognose: Können die Serben auch nach vorne spielen?

Vor der laufenden Nations-League-Saison hatte Serbien erstmals den Aufstieg in die Liga A geschafft. In dieser reichte es am Ende hinter Spanien und Dänemark mit einem Sieg und sechs Punkten nur für Rang drei in der Gruppe A4. Am letzten Spieltag der Gruppenphase hatten die Serben sogar noch die Chance aufs Viertelfinale. Ein 0:0 gegen Dänemark besiegelte allerdings die Teilnahme an der Relegation. Auch die EM 2024 war für die FSS-Auswahl mit dem frühen Aus nach der Vorrunde eine Enttäuschung.

Die größte Schwäche der Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic bleibt die Offensive. In drei Spielen bei der EURO erzielte Serbien gerade einmal ein Tor. In der NL-Gruppenphase standen nach sechs Partien auch nur drei Treffer zu Buche. So blieb die Auswahl in fünf der letzten acht Spiele torlos. Zudem konnten die Serben lediglich eines der vergangenen zehn Länderspiele für sich entscheiden (6U, 3N). Auch das 1:1 im Hinspiel am Donnerstag war eher ein schmeichelhaftes Ergebnis.

Österreich hatte in der Saison 2022/23 schon mal in der Liga A der Nations League mitspielen dürfen. Damals musste Rot-Weiß-Rot aber in einer Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Frankreich den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Nun hoffen die Männer von Coach Ralf Rangnick auf die zweite Teilnahme an der höchsten Spielklasse. In der Gruppenphase wäre sogar der direkte Aufstieg aus der Gruppe B3 möglich gewesen, doch die ÖFB-Auswahl ließ am letzten Spieltag mit einem 1:1 daheim gegen Slowenien den Matchball liegen.

So trauerte die österreichische Auswahl schließlich doch dem schwachen Start in den Wettbewerb mit einem 1:1 in Slowenien und einer 1:2-Pleite in Norwegen hinterher. Trotzdem unterstützt die gute Formkurve der Rot-Weiß-Roten unseren Serbien Österreich Tipp. Seit fünf Länderspielen in Serie ist die ÖFB-Truppe nun schon wieder ungeschlagen. In der Fremde ging die Auswahl sogar nur in einer der letzten zehn Partien als Verlierer vom Platz (6S, 3U). Zudem hat Österreich spielerisch auch klare Vorteile gegenüber den Serben.

Serbien - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 1:1 Österreich (A), 0:0 Dänemark (H), 1:1 Schweiz (A), 0:3 Spanien (A), 2:0 Schweiz (H)

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Serbien (H), 1:1 Slowenien (H), 2:0 Kasachstan (A), 5:1 Norwegen (H), 4:0 Kasachstan (H)

Letzte 5 Spiele Serbien vs Österreich: 1:1 (A), 1:2 (A), 2:3 (A), 3:2 (H), 1:0 (H)

Die Österreicher haben das Hinspiel gegen Serbien eigentlich über die gesamte Distanz dominiert, was Zahlen wie 69 Prozent Ballbesitz, ein xG-Wert von 1,80 zu 0,36 und 24:8 Gesamtschüsse beweisen.

Trotzdem trennten sich beide Nationen im sechsten Duell zum ersten Mal mit einem Unentschieden. In der Pflichtspiel-Bilanz haben die Serben mit drei Siegen und nur einer Niederlage aus der Quali für die Weltmeisterschaften 2010 und 2018 die Nase vorne.

Zudem wollen wir in unserer Serbien Österreich Prognose das einzige Testspiel aus dem Juni 2024, welches die ÖFB-Auswahl in Wien mit 2:1 gewinnen konnte, auch nicht unter den Tisch fallen lassen.

In neun der letzten zehn Länderspiele von Serbien wurde der Wert “2,5 Tore” nicht übertroffen. Auch im Rückspiel gehen wir nicht von einem Torfestival aus. Für den Serbien Österreich Tipp “Unter 2,5 Tore” bietet Betano eine Quote von 1,75 an.

Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter aktuell den Betano Promo Code im Angebot. Hier bekommt ihr entweder einen 100%-Einzahlungsbonus bis zu 80 € oder eine 20€-Freiwette ohne Einzahlung.

So seht ihr Serbien - Österreich im TV oder Stream:

23. März 2025, 18 Uhr, Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung TV: DAZN, Servus TV

Übertragung Stream: DAZN, Servus TV

In Österreich ist das Rückspiel zwischen Serbien und Österreich bei Servus TV zu sehen. Das Hinspiel wurde noch bei ORF1 gezeigt.

In Deutschland und der Schweiz können Fußball-Fans die Partie dagegen nur bei DAZN verfolgen. Der Anpfiff im Stadion Rajko Mitic von Belgrad erfolgt schon am Sonntag um 18 Uhr.

Serbien vs Österreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Serbien: Rajkovic - Terzic, Pavlovic, Milenkovic - Zivkovic, Ne. Maksimovic, Lukic, Birmancevic, Samardzic - Vlahovic, Jovic

Ersatzbank Serbien: A. Jovanovic (Tor), Petrovic (Tor), Zdjelar, Stulic, Mitrovic, Topic, Simic, Maksimovic, Cvetkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Mimovic

Startelf Österreich: A. Schlager - Wimmer, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, Laimer - Schmid, Baumgartner - Gregoritsch, Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Lawal (Tor), Pentz (Tor), Auer, S. Baidoo, Lainer, Querfeld, Trauner, Grüll, Muhammed Cham, X. Schlager, Grillitsch, Florucz, Stöger

Der serbische Teamchef muss aktuell auf langjährige Leistungsträger wie Mitrovic und Milinkovic-Savic (beide Al-Hilal) verzichten. Zudem fehlen Veljkovic (Bremen), Grujic (Porto), und Ilic (Torino).

Im Rückspiel gegen Österreich kann Stojkovic dagegen wieder auf die zuvor gesperrten Terzic, Pavlovic, Milenkovic und Zivkovic, die in der Fünferkette eigentlich gesetzt sind, zurückgreifen. Das müssen wir bei unserer Serbien Österreich Prognose berücksichtigen. Ralf Rangnick vermisst aktuell sicher vor allem den verletzten BVB-Profi Marcel Sabitzer, dafür kehrt Konrad Laimer nach seiner Sperre ins Aufgebot zurück.

Unser Serbien - Österreich Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Mit ihrem großen Einsatz, ihrer defensiven Disziplin und ihrem Kampfeswillen sind die Serben oft nur schwer zu schlagen. Nun können die Hausherren ihre Abwehr nach dem Ablauf von gleich vier Sperren noch weiter verstärken.

Das macht die Aufgabe für die ÖFB-Auswahl nicht einfacher. Diese Stabilität vor dem eigenen Tor geht bei Serbien aber zulasten der Offensive. So rechnen wir wieder nicht mit allzu vielen Toren.

Dabei sehen wir, genauso wie die Bookies, die Gäste aus Österreich etwas vorne. Das hat vor allem mit der Formkurve zu tun, denn in dieser Hinsicht stehen die Männer von Ralf Rangnick deutlich besser da. Auch der direkte Vergleich in der jüngsten Vergangenheit macht eher den Österreichern Hoffnung.