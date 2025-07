Shakhtar - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2025

SPORT1 Betting 30.07.2025 • 18:00 Uhr Shakhtar - Besiktas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Kann Istanbul das frühe Aus noch abwenden?

Unser Shakhtar - Besiktas Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 31.07.2025 lautet: Bei den Schwarz-Weißen träumt man in dieser Saison eigentlich vom “Finale dahoam”. Doch dieses Vorhaben steht im Wett Tipp heute kräftig auf der Kippe.

Das Finale der Europa-League-Saison 2025/26 wird im kommenden Mai im Besiktas Stadion von Istanbul ausgetragen. Wenig überraschend träumen die heimischen “Kara Kartallar” von einem Endspiel vor den eigenen Fans. Doch dieser Traum droht extrem früh zu platzen. Die Mannschaft von Coach Ole Gunnar Solskjaer hat das Hinspiel in der Vorwoche in der zweiten Runde der EL-Qualifikation daheim mit 2:4 gegen Shakhtar Donezk verloren.

Eine Hoffnung bleibt den Schwarz-Weißen in unserer Shakhtar Besiktas Prognose aber noch: Aufgrund der politischen Situation in der Ukraine findet das Rückspiel am Donnerstag auf neutralem Boden in Krakau statt. Auf wir glauben, dass der Austragungsort eine Rolle spielt und entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Admiralbet für den Shakhtar Besiktas Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Shakhtar vs Besiktas auf “Doppelte Chance x/2”:

Besiktas hat bei der Qualität knapp die Nase vorne

Im Hinspiel haben sämtliche wichtige Statistiken knapp für Istanbul gesprochen

Shakhtar muss sein Heimspiel in Krakau austragen

Shakhtar vs Besiktas Quoten Analyse:

Beim Marktwert nehmen sich die beiden Mannschaften nicht viel. Die “Kara Kartallar” liegen hier mit 173 Mio. Euro zu 168 Mio. Euro nur ganz knapp vorne. Zudem orientieren sich die Shakhtar vs Besiktas Quoten auch am Hinspiel.

So sind die “Hirnyky” bei den besten Buchmachern, die auch beim Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne liegen, mit Siegquoten von knapp über 2,00 leicht favorisiert. Für einen Erfolg der Schwarz-Weißen bekommt ihr Shakhtar gegen Besiktas Wettquoten zwischen 2,85 und 3,15.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shakhtar vs Besiktas Prognose: Bringen die Ukrainer den Vorsprung über die Runden?

Shakhtar Donezk war 2009 der erste Verein der unabhängigen Ukraine, der den UEFA-Pokal gewinnen konnte. In der Heimat kommen die “Hirnyky” zudem auf 15 Meisterschaften und 15 Pokalsiege. Nur Rekordmeister Dynamo Kiew steht hier minimal besser da. Schon seit 2014 kann der Klub seine Spiele nicht mehr in Donezk austragen. In der vergangenen Saison der Premjer-Liha mussten sich die Orange-Schwarzen mit dem dritten Platz hinter Dynamo und Oleksandrija begnügen. Immerhin konnten sich die “Minenarbeiter” mit dem Pokalsieg trösten.

Trotzdem wurde der Vertrag mit Coach Marino Pusic nicht mehr verlängert. Seit diesem Sommer wird die Mannschaft vom ehemaligen türkischen Nationalspieler Arda Turan, der natürlich mit der Süper Lig bestens vertraut ist, betreut. In der ersten Europa-League-Quali-Runde gegen Ilves Tampere aus Finnland feierte der neue Mann an der Seitenlinie sein Pflichtspieldebüt. Nach einem 6:0 im Hinspiel war dieses Duell schon entschieden. So konnte sich Shakhtar im Rückspiel ein 0:0 leisten. Der neue Trainer hat der Mannschaft sowohl in der Offensive als auch in der Defensive mehr Stabilität verliehen.

Im Januar 2025 hatte Ole Gunnar Solskjaer den Trainerjob bei Besiktas übernommen. Unter dem ehemaligen Coach von Manchester United feierten die “Kara Kartallar” in den ersten 12 Pflichtspielen mit einem ergebnisorientierten Fußball acht Siege (1U, 3N). Darunter war auch ein 2:1 gegen das bis dato in der Süper Lig noch ungeschlagene Galatasaray. Und der Norweger führte die Schwarz-Weißen in der Tabelle immerhin von Platz 6 auf 4. In dieser Spielzeit startet der Verein mal wieder mit großen Ambitionen in allen Wettbewerben. Dafür wurde auch Neuzugang Tammy Abraham zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte.

Doch in der Vorbereitung lief es für BJK mit Niederlagen gegen den Wolfsberger AC (2:3) und Petrzalka (1:2) noch nicht rund. Und nach der Pleite im Hinspiel gegen Shakhtar steckt Besiktas schon in der ersten Krise der neuen Saison. Die spielerische Qualität war gegen Donezk auf dem Papier vorhanden, doch Fitness, Abstimmung und defensive Stabilität ließen zu wünschen übrig. Bei einem Aus gegen die Ukrainer könnte der Job von Coach Solskjaer gerüchteweise schon in Gefahr sein. Hier sollen die Verantwortlichen ein Auge auf Ex-BVB-Trainer Nuri Sahin geworfen haben. Diese Ausgangslage spielt für unseren Shakhtar Besiktas Tipp durchaus eine Rolle.

Shakhtar - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shakhtar: 4:2 Besiktas (A), 0:0 Ilves (A), 5:0 Brinje (A), 6:0 Ilves (H), 1:1 Slovacko (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:4 Shakhtar (H), 1:2 Petrzalka (H), 2:3 WAC (A), 1:1 Admira (A), 2:0 St. Pölten (A)

Letzte 5 Spiele Shakhtar vs Besiktas: 4:2 (A)

In der Vorwoche waren beide Vereine erstmals aufeinandergetroffen. So liefert uns lediglich dieses Duell Informationen für unsere Shakhtar Besiktas Prognose. Bei den xG (1,67 zu 1,59), den Gesamtschüssen (12:11) und den großen Chancen (3:2) hatten die Hausherren zwar leicht die Nase vorne.

Das Ergebnis sprach aber mit 4:2 deutlich für die Ukrainer. Der Plan, mit schnellen Flügelspielern wie Eguinaldo und Santana auf Umschaltmomente zu setzen, ging voll auf. Schon nach 28 Minuten führten die Gäste mit 2:0 .Die Türken offenbarten dagegen erhebliche Defizite in der Abstimmung und der Fitness.

Besiktas muss am Donnerstag Gas geben, um das Ergebnis aus dem Hinspiel zu drehen. Das erste Ziel ist ein frühes Tor. Das trauen wir den "Siyah Beyazlilar" auch durchaus zu. Für den Shakhtar Besiktas Tipp "1. Tor Besiktas" gibt es bei Betano eine Quote von 2,18.

Shakhtar vs Besiktas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Shakhtar: Riznyk - Konoplya, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Marlon Gomes, Alisson, Ocheretko, Sudakov, Kevin - Eguinaldo

Riznyk - Konoplya, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Marlon Gomes, Alisson, Ocheretko, Sudakov, Kevin - Eguinaldo Ersatzbank Shakhtar: Fesyun (Tor), Azarovi, Ghram, Nazaryna, Shved, Kaua Elias, Traoré, Pedrinho, Vinicius Tobias, Bondarenko, Newertton, Gocholeishvili

Fesyun (Tor), Azarovi, Ghram, Nazaryna, Shved, Kaua Elias, Traoré, Pedrinho, Vinicius Tobias, Bondarenko, Newertton, Gocholeishvili Startelf Besiktas: Günok - Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, D. Jurasek - Tiknaz, Kökcü, Rashica, Rafa, Joao Mario - Abraham

Günok - Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, D. Jurasek - Tiknaz, Kökcü, Rashica, Rafa, Joao Mario - Abraham Ersatzbank Besiktas: Destanoglu (Tor), Bingöl, Sanuc, Terzi, Topcu, Arroyo, Hadziahmetovic, Ucan, K. Yilmaz, Muci,, Kilicsoy

Die Schwarz-Weißen aus Istanbul müssen ab sofort ohne Gedson Fernandes auskommen, der zu Spartak Moskau gewechselt ist. Im Hinspiel hatte der Portugiese noch in der Startelf gestanden. Shakhtar-Coach Arda Turan hat bei unserer Shakhtar Besiktas Prognose keinen Grund, seinen erste Elf zu verändern.

Unser Shakhtar - Besiktas Tipp: Doppelte Chance x/2

Besiktas braucht einen Sieg mit mindestens zwei Tore Unterschied, sonst droht den Schwarzen Adlern der Absturz in die Conference League. Im Hinspiel ist Istanbul schon etwas unter Wert geschlagen worden.

Wir rechnen mit einer Leistungssteigerung von BJK. Zudem dürften sich die Türken nun auf die schnelle Flügelzange von Shakhtar eingestellt haben. Ob das fürs Weiterkommen reicht, steht noch in den Sternen.