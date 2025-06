Sinner - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | 08.06.2025

SPORT1 Betting 07.06.2025 • 14:00 Uhr Sinner - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Final Wette | Kann der Spanier seinen Titel verteidigen?

Unser Sinner - Alcaraz Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Final Spiel am 08.06.2025 lautet: Die beiden aktuell besten Tennisspieler der Welt treffen im Endspiel von Roland Garros aufeinander. Im Wett Tipp heute sehen wir den Weltranglistenersten leicht vorne.

Am Sonntag um 15 Uhr bekommen die Tennisfans ihr Traumfinale bei den French Open 2025. Mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz treffen die beiden top gesetzten Spieler im Endspiel von Roland Garros aufeinander. Kann der Italiener seinen unglaublichen Grand-Slam-Lauf weiter fortsetzen?

Oder ist der Spanier für den Südtiroler weiter eine Art Angstgegner? Die Quoten der Sinner Alcaraz Prognose schlagen sich minimal auf die Seite des Sandplatzexperten aus Murcia. Wir sehen aber den Weltranglistenersten etwas vorne und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Betano den Sinner Alcaraz Wett Tipp heute “Sieg Sinner”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Alcaraz auf “Sieg Sinner”:

Sinner hat bei den French Open 2025 noch keinen Satz abgegeben

Die Nummer 1 der Welt hat die letzten 20 Grand-Slam-Matches alle gewonnen

Von seinen letzten 49 Matches hat der Italiener nur zwei verloren

Sinner vs Alcaraz Quoten Analyse:

Der Italiener geht als souveräne Nummer 1 der Welt ins Endspiel. Zudem hat der Südtiroler bei den French Open noch keinen Satz abgegeben. Trotzdem ist der Mann aus Innichen bei den Sinner vs Alcaraz Quoten der leichte Außenseiter.

Für einen Sieg des Spaniers gibt es bei den besten Wettanbietern, die euch auch immer mit Gratiswetten versorgen, aktuell eine Höchstquote von 1,90. Und für einen Erfolg des Italieners klettern die Sinner gegen Alcaraz Wettquoten auf einen Höchstwert von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Alcaraz Prognose: Bleibt der Spanier ein Angstgegner des Italieners?

Im Vorjahr war Jannik Sinner erstmals in seiner Karriere in das Halbfinale der French Open eingezogen. In diesem Jahr steht der Italiener nun zum ersten Mal im Endspiel von Roland Garros. Und auf diesem Weg hat der Südtiroler keine Gefangenen gemacht. Sicher hatte der Weltranglistenerste im Halbfinale gegen Novak Djokovic im dritten Satz drei Satzbälle gegen sich. Doch am Ende blieb der 23-Jährige in diesen wichtigen Momenten erneut gelassen und wehrte alle Bälle ab. Auch kontrollierte er fast das gesamte Spiel mit seiner Kraft und Präzision von der Grundlinie sowie seinem starken Aufschlag

Am Ende setzte sich der Favorit mit 6:4, 7:5 und 7:6 durch. So hat Sinner bei diesen French Open noch keinen Satz abgegeben und kann in Paris nach den US Open 2024 und den Australian Open 2025 seinen dritten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen. Durch diese Serie hat der Mann aus Innichen auch die letzten 20 Major-Partien alle gewonnen. In der Saison 2025 steht der Italiener bei 18-1. Seit dem Beginn des Cincinnati Masters im vergangenen August kann der Weltranglistenerste eine Bilanz von 47-2 vorweisen. Die beiden Niederlagen setzte es gegen Alcaraz in den Endspielen von Peking und Rom.

In den ersten beiden Sätzen gegen Lorenzo Musetti hatte Carlos Alcaraz im Halbfinale große Probleme. Doch mit dem Gewinn des Tiebreaks des zweiten Satzes begann sich das Blatt zu wenden. Einen großen Anteil daran hatte aber auch eine Fußverletzung des Italieners, der beim Stand von 6:4, 6:7, 0:6 und 0:2 im vierten Satz aufgeben musste. Damit ist der 22-Jährige Spanier der fünftjüngste Profi, der fünf Grand-Slam-Endspiele erreicht hat. Auch kann der Mann aus Murcia auf Sand seit Mai eine Bilanz von 33-2 vorweisen.

Zudem hat Alcaraz seine Siegesserie in Roland Garros auf 13 Spiele ausgebaut. Nimmt man noch das Olympische Turnier aus dem Vorjahr in Paris dazu, steht der Spanier bei 18-1. Die einzige Niederlage gab es im Gold-Endspiel 2024 gegen Novak Djokovic. In 82 Major-Partien kommt der Profi aus Murcia auf 70 Siege. Eine Sache dürfen wir beim Sinner Alcaraz Tipp aber nicht vernachlässigen: Bisher konnten in den Open Era nur zwei Profis ihren French-Open-Titel verteidigen.

Sinner - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Djokovic, 3:0 Bublik, 3:0 Rublev, 3:0 Lehecka, 3:0 Gasquet

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 1:0 Musetti, 3:0 Paul, 3:1 Shelton, 3:1 Dzumhur, 3:1 Marozsan

Letzte 5 Spiele Sinner vs Alcaraz: 0:2, 2:1, 1:2, 2:3, 1:2

Was wäre die Sinner Alcaraz Prognose ohne einen Blick auf den direkten Vergleich? Das letzte Aufeinandertreffen stammt vom 18. Mai dieses Jahres. Beim Masters in Rom gewann der Spanier das Endspiel glatt mit 7:6 und 6:1 gegen den Italiener.

Auch im Vorjahr hatte Alcaraz alle drei Duelle gegen den Südtiroler für sich entschieden und führt somit die Bilanz mit 8:5 an. Der letzte Sieg von Sinner auf der Tour gegen den Profi aus Murcia stammt aus dem Jahr 2023.

Nur im Finale des “Six Kings Slam”-Schauturniers 2024 von Riad konnte sich der amtierende Weltranglistenerste seitdem durchsetzen. Auch im Vorjahr trafen die beiden Spieler bei den French Open aufeinander.

Im Halbfinale setzte sich der Spanier in fünf Sätzen durch. Geht das diesjährige Duell der beiden Top-Favoriten auch wieder über die volle Distanz? Dann gibt es für den Sinner Alcaraz Tipp “Über 4,5 Sätze” bei VBET eine Quote von 2,60.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Bookie? Dann meldet euch an und sichert euch den VBET Willkommensbonus! Und für alle Neu- und Bestandskunden hat der Buchmacher noch den aktuellen VBET Promo Code parat.

Unser Sinner - Alcaraz Tipp: Sieg Sinner

Die beiden aktuell besten Spieler der Welt treffen erstmals in einem Grand-Slam-Endspiel aufeinander. Es ist auch das erste Major-Finale zwischen zwei Profis, die in den 2000er Jahren geboren wurden.

Einer der beiden Spieler dominiert mit klinischer Präzision und unerbittlicher Effizienz (Sinner) und der andere glänzt mit purer Athletik und Instinkt (Alcaraz). Sicher ist Alcaraz der Titelverteidiger und hat noch kein Grand-Slam-Finale verloren (4-0).

Zudem hatte der Spanier in den letzten Duellen gegen den Italiener die Nase vorne. So auch beim Masters-Finale von Rom vor wenigen Wochen. Das war aber für den Südtiroler das erste Turnier nach einer Pause von drei Monaten gewesen

Bei den French Open zeigte Sinner dagegen die besseren Leistungen. Der Weltranglistenerste zog ohne Satzverlust ins Endspiel ein. Die Nummer 2 des ATP-Rankings ließ mit Ausnahme des Viertelfinales gegen Tommy Paul immer exakt einen Satz liegen.