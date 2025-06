Sinner - Bublik Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 03.06.2025 • 13:00 Uhr Sinner - Bublik Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Ist Alexander Bublik bereit zu leiden?

Unser Sinner - Bublik Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Viertelfinale lautet: Im Wett Tipp heute verliert Sinner seinen ersten Satz bei den French Open 2025.

Zwei völlig unterschiedliche Spielertypen machen den Reiz der Sinner Bublik Prognose aus. Der Weltranglisten-Erste gewann die beiden vorangegangenen Grand-Slam-Turniere (US Open 2024, Australian Open 2025) und siegte in 18 aufeinanderfolgenden Grand-Slam-Matches.

Sein kasachischer Kontrahent ist womöglich die größte Überraschung bei den French Open 2025. Bublik ist auf dem Tennisplatz umgeben von einer Aura der Unberechenbarkeit, die wir uns im Sinner Bublik Wett Tipp heute zu Nutze machen. Bei NEO.bet spielen wir eine Quote von 2,90 für “Bublik gewinnt einen Satz”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Bublik auf “Bublik gewinnt einen Satz”:

Bublik warf bereits zwei Top-10 Spieler aus dem Turnier (de Minaur & Draper).

Bublik schlug in seinem letzten Match gegen Draper 68 Winner.

Sinner gewann nur einen seiner 19 Titel auf Sand (Umag 2022).

Sinner vs Bublik Quoten Analyse:

Seine bisherigen Matches bei den French Open 2025 dominierte Jannik Sinner nach Belieben. Der Weltranglisten-Erste ist ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen und dort laut den Sinner Bublik Wettquoten der unumstrittene Favorit.

Ein “Sieg Sinner” erreicht in keiner Sportwetten App Sinner Bublik Quoten von über 1,09. Verständlich, hat der Südtiroler in diesem Kalenderjahr doch nur ein einziges Match verloren - das Endspiel in Rom gegen Carlos Alcaraz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Bublik Prognose: Ungesetzt und Unberechenbar

Bublik gilt in der Tennisszene als Chaot - talentierter Chaot. Der Kasache behauptet von sich selbst, nicht immer die Arbeitsethik seiner Kontrahenten an den Tag zu legen. An guten Tagen zählt der 27-Jährige jedoch zu den unangenehmsten Profis auf der Tour. Einen solchen trauen wir ihm im Sinner vs. Bublik Tipp zu.

Sand ist ein Belag, der Bublik keine Freude bereitet - zumindest bis zu den French Open im Jahr 2025. Aktuell sind die Zuschauer in Roland Garros von den Fähigkeiten des Kasachen begeistert, der bis jetzt schon zwei Top-10 Spieler aus dem Turnier genommen hat.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Beeindruckend ist vor allem der jüngste Erfolg gegen Jack Draper gewesen. Der Brite gehörte in den Augen vieler Experten zu den Geheimfavoriten, kam allerdings überhaupt nicht mit verspielten Tennis von Bublik klar und kassierte 68 Winner des Kasachen.

Darüber hinaus hat Bublik eine völlig neue Qualität von sich gezeigt. Der 27-Jährige kann plötzlich Comebacks auf die Beine stellen. Gegen Draper lag er mit 0:1-Sätzen hinten. Im Vergleich mit de Minaur drehte die ehemalige Nummer 17 der Welt völlig untypisch einen 0:2-Rückstand. Diese Entwicklung berücksichtigen wir in der Sinner gegen Bublik Prognose.

Sinner - Bublik Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 A. Rublev, 3:0 J. Lehecka, 3:0 R. Gasquet, 3:0 A. Rinderknech, 0:2 C. Alcaraz

Letzte 5 Spiele Bublik: 3:1 J. Draper, 3:0 H. Rocha, 3:2 A. de Minaur, 3:0 J. Duckworth, 0:2 G. Mpetshi Perricard

Letzte 5 Spiele Sinner vs. Bublik: 0:2 (Aufg.), 2:0, 2:0, 2:1.

Viel mehr als ein Satzgewinn können wir uns im Duell mit Sinner jedoch nicht vorstellen. Der Südtiroler gab in seinen vier vorangegangenen Matches insgesamt nur 30 Spiele ab (durchschnittlich 7,5 Spiele pro Partie).

Der letztjährige Halbfinalist führt seit etwas mehr als 52 Wochen die Weltrangliste an und hat in seiner Karriere eine Bilanz von 20-5 Siegen bei den French Open. Bublik steht in diesem Jahr hingegen erstmals im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Vor ihm ist das noch keinem anderen Landsmann aus Kasachstan gelungen. Damit hat der 27-Jährige schon jetzt historisches erreicht. Im Sinner - Bublik Tipp trauen wir dem Herausforderer einige erfolgreiche Kunststücke zu, die notwendige Konstanz für den Einzug unter die vier besten Spieler des Turniers fehlt dem Kasachen aber noch.

Am wahrscheinlichsten halten wir daher einen “3:1-Sieg Sinner”. Eine genaue Ergebniswette könnt ihr am besten in Verbindung mit einer dieser Gratiswetten spielen.

Unser Sinner - Bublik Tipp: Bublik gewinnt einen Satz

Der Kasache scheut kein Risiko, serviert teilweise zweite Aufschläge wie erste Versuche und kommt bis jetzt auf 11,25 Asse pro Match bei den French Open 2025. Beweist der 27-Jährige weiterhin seinen Touch am Netz und das Gespür für Rhythmuswechsel, muss Sinner mehr arbeiten als in seinen vier vorangegangenen Matches.