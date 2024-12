SK Rapid - FC Kopenhagen Tipp, Prognose & Quoten 19.12.24

SPORT1 Betting 18.12.2024 • 11:00 Uhr SK Rapid - FC Kopenhagen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Startet Kopenhagen ein Überholmanöver?

Unser SK Rapid - FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 19.12.2024 lautet: Die Rapidler kassierten am vergangenen Spieltag die erste Niederlage der laufenden Liga-Phase (1:3). Dabei zeigten die Grün-Weißen ungewohnte Schwächen in der Verteidigung, die wir im Wett Tipp heute nochmal aufgreifen.

Beide Mannschaften der SK Rapid FC Kopenhagen Prognose haben nach fünf Spieltagen in der Conference League nur eine Niederlage auf dem Zettel und haben Ambitionen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale. Zuletzt haben die Gastgeber das Gefühl einer Partie ohne Gegentor vergessen und kassierten in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen je mindestens einen Gegentreffer.

Für unseren SK Rapid FC Kopenhagen Wett Tipp heute käme ein erneutes Gegentor für die Rapidler gerade recht. Bei ODDSET wählen wir eine Quote von 1,80 und spielen “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs FC Kopenhagen auf “Über 2,5 Tore”:

Die Rapidler (9,4 xG) und Kopenhagen (9,9 xG) zählen zu den 7 besten Angriffsreihen der Conference League.

Kopenhagen erzielte in den letzten 3 Conference-League-Spielen je “Über 1,5 Tore”.

Rapid Wien hat bis jetzt an jedem Spieltag der Conference League mindestens ein Tor erzielt.

SK Rapid vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Egal bei welcher Sportwetten App ihr euch über die SK Rapid FC Kopenhagen Quoten erkundigt, ihr findet überall eine ziemlich ähnliche Einschätzung über die beiden Mannschaften.

Auf beiden Seiten fallen für einen Sieg SK Rapid FC Kopenhagen Wettquoten von circa 2,70 an. Ein klares Indiz dafür, wie ausgeglichen das Niveau in beiden Mannschaften ist und dass Kleinigkeiten in diesem Aufeinandertreffen den Unterschied ausmachen werden.

SK Rapid vs FC Kopenhagen Prognose: Es geht über den Angriff

Zwei Punkte beträgt derzeit der Vorsprung von Rapid Wien (10) in der Tabelle auf die Gäste aus Kopenhagen (8). Zwei Punkte, die nach einer Niederlage im direkten Duell schnell Geschichte sind.

Die Form der Hausherren nahm im Laufe der vergangenen Wochen bedenkliche Züge an und führte zum Abrutschen in der Tabelle. Seit fünf Pflichtspielen sind die Grün-Weißen sieglos unterwegs (3U, 2N).

Die beiden Niederlagen kassierte das Team von Robert Klauß während der drei vorangegangenen Pflichtspiele. Im Gegensatz zu den vorherigen Wochen konnte die Verteidigung nicht mehr an das Niveau der frühen Saisonphase anknüpfen.

Den Gastgebern wurde in den letzten vier Pflichtspielen jeweils mindestens ein Gegentor eingeschenkt. Zuletzt erlaubten die Wiener sogar in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen “Über 1,5 Gegentore”, was auch den SK Rapid FC Kopenhagen Tipp beeinflusst.

SK Rapid - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 1:3 Omonia Nikosia (A), 2:2 RB Salzburg (A), 0:1 BW Linz (H), 1:1 Shamrock Rovers (H), 0:0 WSG Tirol (A).

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 1:0 Kolding IF (H), 2:0 Hearts (H), 3:1 Kolding IF (A), 3:1 Nordsjaelland (H), 2:1 Dinamo Minsk (A).

Letzte Spiele SK Rapid vs. FC Kopenhagen: 1:0 (H), 2:1 (H).

Nachdem die Wiener mit drei Siegen in Serie extrem erfolgreich in die Liga-Phase der Conference League gestartet sind, sammelten die Gastgeber an den beiden folgenden Spieltagen nur noch einen weiteren Zähler.

Der FC Kopenhagen hingegen nahm eine gänzlich andere Route. Zum Auftakt scheiterten die “Byens Hold” knapp gegen Jagiellonia (1:2). Es sollte die einzige Niederlage bis jetzt bleiben. Nachdem die Dänen jeweils gegen Betis Sevilla (1:1) und Basaksehir (2:2) punkten konnten, folgten Siege gegen Dinamo Minsk (2:1) und Hearts (2:0). In der SK Rapid gegen FC Kopenhagen Prognose streben die Gäste den nächsten Erfolg an.

Somit erzielte die Auswahl von Jacob Neestrup während der letzten drei Conference-League-Spieltage jeweils “Über 1,5 Tore”, weshalb wir uns bei den besten Wettanbietern nach einer Quote für “FC Kopenhagen Über 1,5 Tore” erkundigt haben.

Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen und liegt im Bereich einer echten Value-Wette. Für eine Mannschaft mit 9,9 erwartbaren Toren auf dem Zettel (5.) klingen Quoten von circa 2,35 extrem verlockend.

Für unseren SK Rapid vs FC Kopenhagen Tipp spricht aber auch der erwartbare Output der Gastgeber, die im direkten Vergleich nur knapp hinter den Dänen aufgelistet werden (9,4 xG).

So seht ihr SK Rapid - FC Kopenhagen im TV oder Stream:

19. Dezember 2024, 21 Uhr, Allianz Stadion, Wien

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Zwei Akteure stachen im Team von Jacob Neestrup bisher besonders als Torschützen hervor. Kevin Diks verwandelte bisher alle seine drei Treffer vom Punkt, während Teamkollege Amin Chiakha auch ohne Strafstoß drei Tore in der Conference League erzielte.

Der vorangegangene 2:0-Heimsieg gegen Hearts ging ebenfalls auf die Kappe der beiden Top-Torschützen des FC Kopenhagen.

SK Rapid vs FC Kopenhagen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SK Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Schaub, Sangare, Grgic, Seidl, Belho, Wurmbrand

Ersatzbank SK Rapid: Orgler, Gartler, Hofmann, Schöller, Böckle, Oswald, Borkeeiet, Kaygin, Lang, Jansson, Bischof

Startelf FC Kopenhagen: Trott - Diks, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Delaney, Clem, Elyounoussi, Claesson, Robert, Chiakha

Ersatzbank FC Kopenhagen: Runarsson, Sander, Garananga, Meling, Gocholeishvili, Huescas, Mattsson, Hojer, Lerager, Froholdt, Cornelius, Larsson

Im Vergleich aller Spieler der Conference League erzielte Amin Chiakha die meisten Tore pro 90 Minuten (2,67) und gab nach Moise Kean (3,9) die meisten Torschüsse pro 90 Minuten ab (3,6).

Überflügelt der 18-Jährige weiterhin seine Gegenspieler und hält seine grandiose Form aufrecht, ist in der SK Rapid FC Kopenhagen Prognose eine erfolgreiche Wette auf “Amin Chiakha trifft” möglich. In der Bet365 App liegt dafür eine Quote von 3,60 bereit.

Unser SK Rapid - FC Kopenhagen Tipp: Über 2,5 Tore

Die letzten beiden Pflichtspiele der Rapidler enthielten jeweils vier Tore, wobei die Grün-Weißen insgesamt fünf Gegentore zugelassen haben. Kopenhagen erzielte in den drei vorangegangenen Begegnungen der Conference League “Über 1,5 Tore” und könnte von der Formstärke der Angreifer profitieren.