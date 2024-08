Slavia Prag - Union Saint-Gilloise Tipp, Prognose & Quoten | 07.08.2024

von SPORT1 Betting 06.08.2024 • 16:00 Uhr Slavia Prag - Union Saint-Gilloise Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Wann kassiert Slavia Prag das erste Pflichtspiel-Gegentor?

Unser Slavia Prag - Union Saint-Gilloise Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 07.08.2024 lautet: Drei Pflichtspiele hat Slavia Prag in dieser Saison bereits absolviert. Ein Gegentor ist bisher noch nicht gefallen. Das stärkt die Ausgangslage der Gastgeber in unserem Wett Tipp heute.

Seine Zeit als aktiver Spieler hat Sebastien Pocognoli bei Union Saint-Gilloise beendet. Für seine erste Trainerstation im Profifußball ist der ehemalige Hannoveraner zurückgekehrt. Der 37-Jährige hat mit Les Unionistes keines der ersten drei Pflichtspiele verloren. In Prag könnte diese Serie allerdings reißen. Die Gastgeber haben ebenfalls drei Pflichtspiele auf dem Tacho. Sie haben nicht nur keine dieser Begegnungen verloren, sondern sogar noch kein einziges Gegentor zugelassen.

Im Wett Tipp heute trauen wir uns bei Bet365 an einen „Sieg Slavia Prag“ und die dazugehörige Quote von 1,82 heran.

Darum tippen wir bei Slavia Prag vs Union Saint-Gilloise auf „Sieg Slavia Prag“:

Slavia Prag hat letztes Jahr in der Europa-League-Gruppenphase alle drei Heimspiele ohne Gegentor gewonnen.

Slavia Prag hat in 3 Pflichtspielen 2024/25 noch kein Gegentor kassiert.

Union Saint-Gilloise hat in der letzten Saison kein Auswärtstor während der Europa-League-Gruppenphase erzielt.

Slavia Prag vs Union Saint-Gilloise Quoten Analyse:

Beide Trainer favorisieren ein System mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Taktische Details könnten in dieser Partie einen großen Unterschied machen. Die Amtszeit von Jindrich Trpisovsky bei Slavia Prag (seit 2018) ist ein Vorteil für die Hausherren, der sich in Siegquoten bis 1,93 teilweise widerspiegelt.

Die Gäste hielten am Ende der letzten Spielzeit den belgischen Pokal in die Höhe, wurden in der Liga allerdings von Brügge überflügelt. Ein Auswärtssieg wird von den Wettanbietern mit Quoten bis 4,35 beziffert und ist vor allem eine Idee für eine Gratiswette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slavia Prag vs Union Saint-Gilloise Prognose: Heimstärke

Wer die Fortuna Arena für ein Gastspiel bei Slavia Prag betritt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Sogar europäische Top-Klubs bleiben von der Heimstärke der „Cercenobili“ nur selten verschont.

Letztes Jahr qualifizierte sich der tschechische Vertreter für die Gruppenphase der Europa League und hatte große Freude an den Heimspielen. Während der Gruppenphase gewann Prag alle drei Heimspiele ohne Gegentor.

Ein Sieg gegen den FC Sheriff (6:0) war zu erwarten. Erfolge gegen AS Rom (2:0) sowie Servette (4:0) hatten dagegen für positive Schlagzeilen in der Presse gesorgt.

Ist die Heimstärke der Trpisovskyi-Elf geblieben, wovon aktuell ausgegangen werden kann, wird der Abend für Union Saint-Gilloise ungemütlich. Vor allem in der Defensive unterlief Slavia Prag in der neuen Saison bisher kaum ein Fehler (5:0 Tore).

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 1:0 Slovan Liberec (A), 4:0 C. Budejovice (H), 0:0 Slovacko (A), 5:1 Zilina (H), 4:2 Podbrezova (A).

Letzte 5 Spiele Union Saint-Gilloise: 3:1 Beerschot (H), 0:0 Dender (A), 4:3 Lierse Kempenzonen (A), 2:1 Brügge (A), 2:2 Sporting Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Slavia Prag vs. Union Saint-Gilloise: -

Sebastien Pocognoli peilt mit Union Saint-Gilloise die Teilnahme an der CL-Gruppenphase sowie die belgische Meisterschaft an. Das Auftaktspiel im belgischen Supercup (2:1 vs. Brügge) war ein erster Fingerzeig in Richtung der Konkurrenten.

Gleich am ersten Spieltag fehlte den Segeln der „Les Unionistes“ allerdings der Wind und die Pocognoli-Mannschaft kam nicht über ein 0:0 gegen Dender hinaus. Auswärtsspiele ohne eigenen Torerfolg häuften sich letztes Jahr insbesondere auf der europäischen Bühne.

Union Saint-Gilloise trat, ebenso wie Slavia Prag, in der EL-Gruppenphase an. Dort gewann der Verein aus Belgien kein einziges Auswärtsspiel (1U, 2N) und suchte vergeblich nach der eigenen Torgefahr (0 Auswärtstore in 3 EL-Gruppenspielen).

Denkbar ist deshalb auch eine Wette auf „Union Saint-Gilloise unter 0,5 Tore“, die in der Admiralbet App zu einer Quote von 2,30 angeboten wird.

Unser Slavia Prag - Union Saint-Gilloise Tipp: Sieg Slavia Prag

Im internationalen Wettbewerb war Slavia Prag vor heimischer Kulisse zuletzt oft zu beeindruckenden Leistungen in der Lage und die eingeschliffenen Abläufe unter dem langjährigen Chefcoach sind ein klarer Vorteil für die Hausherren.