Spanien - Ägypten Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

Unser Spanien - Ägypten Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia Herren Spiel am 30.07.2024 lautet: Unaufhaltsam ist Spanien als eines von drei Teams schon vor dem dritten Spieltag für die K.o.-Phase qualifiziert. Wie sich das auf unseren Wett Tipp heute auswirkt, erfahrt ihr hier.

Souverän, aber nicht ohne Gegentor, hat Spanien die Spitze der Gruppe C gefestigt. Zwei Siege aus den ersten beiden Gruppen-Partien der Olympischen Spiele sind gleichbedeutend mit dem sicheren Einzug in die K.o.-Phase. Santi Denia konnte sich bislang auf seine Mannschaft verlassen und sollte auch vor dem letzten Spieltag keine allzu großen Sorgen vor einer Niederlage haben.

Ägypten hat nach zwei Partien ein Torverhältnis von 1:0 aufgebaut. Das ermöglicht „Les Pharaons“ die Aussicht auf das Viertelfinale. Spanien lässt sich in unserem Wett Tipp heute aber nicht aufhalten. Wir peilen eine Match-Kombi an, bestehend aus „Sieg Spanien & Über 1,5 Tore“, die bei Happybet eine Quote von 1,85 hervorruft.