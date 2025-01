Sporting Lissabon - Porto Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2025

SPORT1 Betting 06.01.2025 • 12:00 Uhr Sporting Lissabon - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine League Cup Portugal Wette | Wer zieht ins Endspiel ein?

Unser Sporting Lissabon - Porto Sportwetten Tipp zum League Cup Portugal Spiel am 07.01.2025 lautet: Die beiden aktuell besten Vereine Portugals kämpfen auch im Ligapokal um den Einzug ins Finale. Unser Wett Tipp heute geht von einem engen Duell mit Treffern auf beiden Seiten aus.

Seit der Saison 2007/08 wird in Portugal neben der Primeira Liga und dem Verbandspokal (“Taca de Portugal”) mit dem Ligapokal (“Taca de Liga”) auch noch ein dritter Wettbewerb ausgespielt. In der laufenden Spielzeit befinden sich im Halbfinale noch vier Mannschaften im Rennen um den Titel.

Bevor am Mittwoch Titelverteidiger Braga bei Benfica ran muss, kommt es am Dienstag zum Klassiker zwischen Sporting und dem FC Porto. Die Quoten der Sporting Lissabon Porto Prognose können keinen Favoriten ausmachen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei ODDSET den Sporting Lissabon Porto Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Porto auf “Beide Teams treffen”:

Im Halbfinale duellieren sich die beiden besten Offensiv-Reihen der portugiesischen Liga

In 4 der letzten 6 Duelle zwischen beiden Teams gab es keine Weißen Westen

Mit Gyökeres und Samu treffen hier auch die beiden Top-Stürmer der Primeira Liga aufeinander

Sporting Lissabon vs Porto Quoten Analyse:

Schaut man auf die Tabelle der portugiesischen Liga steht uns ein Spitzenspiel bevor. Der Tabellenführer aus Lissabon trifft auf seinen ärgsten Verfolger aus Porto. Die Sporting Lissabon vs Porto Quoten sind für dieses Duell an einem neutralen Ort (Leiria) aber keine wirkliche Hilfe.

Denn die besten Buchmacher können sich für keinen Favoriten entscheiden. Der Meister liegt mit Siegquoten im Schnitt von 2,55 nur knapp vorne. Für einen Erfolg der Drachen klettern die Sporting Lissabon gegen Porto Wettquoten auch nur auf einen Höchstwert von 2,82.

Sporting Lissabon vs Porto Prognose: Was kann der neue Coach bewirken?

Mitte November musste der Sporting CP Erfolgstrainer Ruben Amorim zu Manchester United ziehen lassen. Dass der Nachfolger ein schweres Erbe antreten würde, war klar. Und Joao Pereira durfte sich nicht einmal sechs Wochen als neuer Coach der Grün-Weißen versuchen. In acht Pflichtspielen reichte es lediglich für drei Siege (1U, 4N). Zum Zeitpunkt des Abschieds von Amorim standen die Männer aus Lissabon mit elf Siegen aus elf Spielen bei 39:5 Toren mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach dem 17. Spieltag belegt der Meister zwar immer noch Rang 1.

Doch wenn Porto, das nur einen Zähler hinter den “Leoes” liegt, sein Nachholspiel gewinnt, rutschen die “Verde e brancos” auf Platz 2 ab. So wurde Joao Pereira entlassen und durch Rui Borges, den man für über 4 Mio. Euro bei Vitoria Guimaraes losgeeist hatte, ersetzt. Der neue Mann feierte zwei Tage vor Silvester mit einem 1:0-Heimsieg im Derby gegen Benfica gleich mal einen perfekten Einstand. Doch am Freitag zu Gast bei seinem Ex-Verein musste sich der neue Coach mit einem 4:4 begnügen. Hier hatten die Löwen schon mit 3:1 geführt und lagen auf einmal bis zur fünften Minute der Nachspielzeit mit 3:4 hinten. Dieses wilde Spiel unterstützt unseren Sporting Lissabon Porto Tipp.

Auch in Porto ging vor kurzem eine erfolgreiche Trainer-Amtszeit zu Ende. Sergio Conceicao hatte die Drachen von 2017 bis 2024 betreut und zu drei Meisterschaften sowie fünf Pokaltiteln geführt. Da sich der Coach nicht mehr mit dem neuen Präsidenten André Villas-Boas einigen konnte, reichte er seine Kündigung ein. Seitdem wird die Mannschaft vom ehemaligen Co-Trainer Vitor Bruno betreut. Und die “Azuis e brancos” spielen wieder um den Titel mit. Zwar hat man die Spitzenspiele in dieser Saison bei Sporting und Benfica beide verloren.

Dafür sind die “Dragoes” aber saisonübergreifend seit 12 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Auch in dieser Saison ist die Heimbilanz mit neun Siegen in neun Spielen bei 25:2 Toren ziemlich makellos. Die letzten vier Pflichtspiele hat der FCP alle ohne Gegentor gewonnen. Mit nur neun Gegentoren stellt Porto die beste Defensive der Liga. Auf der Gegenseite werden 40 erzielte Treffer nur von Sporting überboten (48). Im Ligapokal stand der Verein schon fünfmal im Endspiel, konnte sich aber lediglich einmal den Titel sichern (2023).

Sporting Lissabon - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 4:4 Vitoria Guimaraes (A), 1:0 Benfica (H), 0:0 Gil Vicente (A), 2:1 Santa Clara (H), 3:2 Boavista (H)

Letzte 5 Spiele Porto: 4:0 Boavista (H), 3:0 Moreirense (A), 2:0 Estrela (H), 2:0 Midtjylland (H), 1:1 Famalicao (A)

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon vs Porto: 2:0 (H), 3:4 (H), 1:2 (A), 2:2 (A), 2:0 (H)

Ohne einen Blick in den direkten Vergleich können wir natürlich keine zuverlässige Sporting Lissabon Porto Prognose treffen. In den Datenbanken finden sich 166 Duelle zwischen beiden Rivalen. Porto führt die Bilanz mit 67 Siegen zu 48 Niederlagen an. In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal.

Die Grün-Weißen verloren Anfang August das Duell um den Supercup mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Drachen. Die Partie Ende August in der Primeira Liga ging dann in Lissabon aber mit 2:0 an die “Leoes”. Von den jüngsten 13 Kräftemessen konnte Sporting gerade mal zwei für sich entscheiden (4U, 7N).

Viktor Gyökeres lief im vergangenen Kalenderjahr Konkurrenten wie Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé oder Harry Kane den Rang ab. Denn der Schwede war mit 62 Toren in 63 Partien der erfolgreichste Torjäger in Europa. Und auch beim Sporting Lissabon Porto Tipp müssen wir den Angreifer auf dem Zettel haben.

Sporting Lissabon vs Porto: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sporting Lissabon: Israel - Eduardo Quaresma, Diomande, St. Juste, Matheus Reis - Catamo, Hjulmand, Morita, Geovany Quenda - Trincao, Gyökeres

Ersatzbank Sporting Lissabon: Kovacevic (Tor), Debast, Brito, Edwards, Mauro Couto, Maxi Araujo, Simoes, Harder, Fresneda

Startelf Porto: Diogo Costa - Martim Fernandes, Perez, Otavio, Galeno - Eustaquio, Nico, André Franco, Rodrigo Mora, Pepê - Samu

Ersatzbank Porto: Claudio Ramos (Tor), Joao Mario, Tiago Djalo, Gül, Varela, Ivan Jaime, Vasco Sousa, Goncalo Borges, Danny Namaso

Sporting muss am Dienstag auf Spieler wie Goncalo Inacio, Nuno Santos, Daniel Braganca und Pedro Goncalves verzichten. Bei Porto fallen lediglich Francisco Moura und Marko Grujic aus. Eine große Auswirkung auf unsere Sporting Lissabon Porto Prognose haben diese Ausfälle aber nicht.

Unser Sporting Lissabon - Porto Tipp: Beide Teams treffen

Uns geht es bei diesem Spiel ähnlich wie den Buchmachern: Wir können einfach keinen Favoriten ausmachen. Bei Sporting steht alles noch unter dem Einfluss des Trainerwechsels.

Und Porto war in den letzten Wochen mit sieben Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage recht formstark. Auch spricht der jüngste direkte Vergleich etwas mehr für die Drachen. Wir entscheiden uns aber gegen einen Ergebnistipp.

Da sich hier zwei starke Offensivreihen mit treffsicheren Stürmern gegenüberstehen, rechnen wir nicht damit, dass ein Keeper mit einer “Weißen Weste” vom Feld geht.