St. Pauli - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 06:00 Uhr St. Pauli - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Feiert der BVB erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück?

Unser St. Pauli - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Der Weg bis zu den Champions-League-Plätzen ist für die Borussia noch lang. Im Wett Tipp heute wartet aber wieder etwas Zählbares auf die Mannschaft von Coach Niko Kovac.

Der BVB läuft in dieser Saison seinen Erwartungen meilenweit hinterher. Zuletzt feierte Dortmund aber mit dem 6:0 daheim gegen Union Berlin nicht nur den ersten Erfolg in der Bundesliga im dritten Spiel unter Trainer Niko Kovac, sondern auch einen wirklichen Statement-Sieg.

Kann die Borussia diesen Schwung nun ins nächste Liga-Spiel zu Gast am Millerntor mitnehmen? Die Quoten der St. Pauli Dortmund Prognose machen den Westfalen Hoffnung. Auch wir sehen die Schwarz-Gelben vorne und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano den St. Pauli Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Dortmund auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Nur Heidenheim holte in dieser BL-Saison weniger Heim-Punkte (7) als St. Pauli (9)

Die Kiezkicker haben aus den letzten 4 Liga-Partien lediglich einen Zähler geholt

Die Hamburger konnten gerade mal eines der vergangenen 13 Duelle gegen den BVB für sich entscheiden

St. Pauli vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Kiezkicker stehen in der Heimtabelle auf Rang 17, die Westfalen schaffen es im Auswärts-Ranking lediglich auf Platz 15. Das erschwert unsere Wette auf den ersten Blick. Die Bookies sind aber anderer Meinung, denn die St. Pauli vs Dortmund Quoten sprechen eine klare Sprache. Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,86 die deutlichen Favoriten.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren bei den besten Buchmachern St. Pauli gegen Dortmund Wettquoten zwischen 3,80 und 4,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Dortmund Prognose: Wann belohnen sich die Kiezkicker?

Als Aufsteiger spielt St. Pauli grundlegend eine gute Saison, denn die Kiezkicker halten sich seit geraumer Zeit über dem Strich und haben sechs Punkte Polster auf den Relegations- bzw. Abstiegsplatz, doch immer wieder kann sich der Liga-Neuling für gute Leistungen nicht belohnen - so auch am vergangenen Spieltag zu Gast in Mainz. Dabei waren die Männer von Coach Alexander Blessin physisch wie taktisch überlegen, störten mit hohem Pressing den Spielaufbau des Gegners und standen mit einer zweikampf- sowie kopfballstarken Dreierkette auch in der Defensive recht sicher.

Wieder einmal machte die fehlende Effektivität vor dem gegnerischen Tor den Kiezkickern einen Strich durch die Rechnung. Mit einer Chancenverwertung von 18,8 Prozent steht der FCSP auf dem letzten Platz im Oberhaus. Zudem reicht es bei der „Shot Conversion“ (10,3 Prozent) und der Shooting Accuracy (40,2 Prozent) auch nur für den vorletzten Rang. Aus den letzten vier BL-Spielen holten die “Boys in Brown” einen Punkt und blieben seit drei Spielen ohne eigenes Tor. 18 Treffer sind der Negativwert. Zudem tun sich die Hamburger nach einem Rückstand schwer. In dieser Hinsicht wartet die Mannschaft seit 18 Spielen auf einen Zähler. Nur Heidenheim holte in dieser Bundesliga-Saison weniger Heimpunkte (7) als St. Pauli (9).

Aktuell ist der BVB Zehnter. Der Rückstand auf die CL-Ränge beträgt sieben Punkte. In den ersten beiden BL-Partien unter Niko Kovac ließ die Borussia mit einem 1:2 daheim gegen den VfB Stuttgart und einem 0:2 in Bochum weitere wichtige Punkte liegen. Am vergangenen Spieltag war das 6:0 gegen Union Berlin einerseits ein dringend benötigter Heimsieg und andererseits Balsam für die zuletzt so verletzte Seele. Vor allem in der Schlussphase spielten sich Dortmund und Angreifer Serhou Guirassy, mit dem ersten Viererpack seiner Karriere, in einen regelrechten Rausch, der sich auf unseren St. Pauli vs Dortmund Tipp auswirkt.

Mit diesem Erfolg beendete Coach Kovac seine persönliche Serie von 13 sieglosen BL-Partien. Nun wollen die Westfalen erstmals in dieser Saison zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen. In der Fremde tat sich die Mannschaft bisher aber sehr schwer. Acht Auswärtspunkte werden lediglich von Kiel und Bochum (je 3) unterboten. Der BVB kann die drittbeste „Shot Conversion“ (20,3 Prozent) der Liga vorweisen. Auf der anderen Seite des Spielfeldes haben lediglich zwei Teams (Bayern und Bayer) weniger Schüsse zugelassen. Dafür reicht es in der Statistik Kilometer pro Spiel lediglich zum vorletzten Platz.

St. Pauli - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:2 Mainz (A), 0:1 Freiburg (H), 0:2 RB Leipzig (A), 1:1 Augsburg (H), 3:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 6:0 Union Berlin (H), 0:0 Sporting Lissabon (H), 0:2 Bochum (A), 3:0 Sporting Lissabon (A), 1:2 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Dortmund: 1:2 (A), 2:1 (H), 0:3 (H), 0:2 (A), 1:3 (H)

Der BVB gehört nicht zu den Lieblingsgegnern der Kiezkicker. Das spielt bei der St. Pauli gegen Dortmund Prognose durchaus eine Rolle. In 23 Duellen feierten die Hamburger nur drei Siege, bei vier Remis und 16 Niederlagen. Von den vergangenen 13 Pflichtspiel-Vergleichen ging auch gerade mal eines an den FC St. Pauli (1U, 11N). Im Januar 2022 siegten die “Boys in Brown” im Achtelfinale des DFB-Pokals daheim mit 2:1.

Das Hinspiel in der laufenden Saison entschieden die Westfalen im Signal-Iduna-Park mit 2:1 für sich. Bei einem xG-Wert von 2,95 zu 0,63, 20:10 Gesamtschüssen und 75 Prozent Ballbesitz hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Serhou Guirassy kommt in dieser Saison auf 23 Pflichtspiel-Tore für die Borussia. Von allen Bundesliga-Spielern erzielt nur Harry Kane (29) einen besseren Wert. So haben wir den BVB-Angreifer auch am Samstag auf dem Zettel.

Für den St. Pauli Dortmund Tipp “Guirassy trifft” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,20. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann solltet ihr das schleunigst nachholen und euch auf diesem Weg natürlich auch den Interwetten Bonus sichern.

So seht ihr St. Pauli - Dortmund im TV oder Stream:

01. März 2025, 15:30 Uhr, Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Partie zwischen St. Pauli und dem BVB wird am Samstag um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion von Hamburg angepfiffen. Das Spiel wird exklusiv bei Sky als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen.

Die Kunden des Bezahlsenders können mit Sky Go die Live-Übertragung auch unterwegs sehen.

St. Pauli vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden - Treu, Irvine, Smith, La. Ritzka - Weißhaupt, J. Eggestein, Saad

Ersatzbank St. Pauli: Voll (Tor), Ahlstrand, Boukhalfa, Metcalfe, Banks, Dzwigala, Afolayan, Ceesay, Sinani

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, P. Groß, Adeyemi, Reyna, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Anton, Süle, Duranville, Chukwuemeka, Svensson, Özcan, Gittens, Yan Couto

Die Personalsituation bei den Schwarz-Gelben ist ziemlich entspannt und spielt somit bei der St. Pauli Dortmund Prognose keine Rolle, denn die Gäste müssen nur auf den verletzten Nmecha verzichten.

Die Hausherren gehen dagegen ohne Spieler wie Mets, Saliakas, Zoller, Wagner, Sands, Guilavogui und Saad in die Partie.

Unser St. Pauli - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Ist beim BVB der Knoten geplatzt? Die Leistung gegen Union Berlin lässt hoffen. Zu Gast auf dem Kiez winkt mindestens ein Punkt, denn St. Pauli kommt in elf Heimspielen nur auf neun Tore.

Zudem stellen sich die “Boys in Brown” mit ihrer Chancenverwertung immer wieder selbst ein Bein. Das dürfte dem Angriffsspiel der Dortmunder, das immer besser in Schwung kommt, entgegenkommen. Außerdem sind die Westfalen ein Angstgegner der Hamburger.