St. Pauli - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 26.1.2025

Unser St. Pauli - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.01.2025 lautet: Im Tabellenkeller kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen den Hamburgern und den Eisernen. Im Wett Tipp heute werden sich beide Teams dagegen wehren, weiter in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden und mit Toren zurückschlagen.

Am 26. Januar 2025 um 17:30 Uhr erwartet uns im Millerntor Stadion ein spannendes Duell zwischen St. Pauli und Union Berlin. Beide Teams sind punktetechnisch eng beisammen, mit St. Pauli auf Platz 14 und Union Berlin auf Platz 13.

St. Pauli, unter der Führung von Alexander Blessin, geht laut den Buchmachern daheim sogar als Favorit ins Spiel. Union Berlin, seit Kurzem trainiert von Steffen Baumgart, hat zuletzt etwas an Form eingebüßt, aber immer noch das Potenzial, das Blatt zu wenden. Mit der Erwartung, dass beide Teams in der St. Pauli Union Berlin Prognose Tore schießen, verspricht dieses Spiel viel Spannung.

Daher lautet unser St. Pauli Union Berlin Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,94 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen”:

St. Pauli vs Union Berlin Quoten Analyse: