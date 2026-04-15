SPORT1 Betting 15.04.2026 • 18:00 Uhr Straßburg vs Mainz Prognosen, Wett Tipps & Quoten | Conference League am 16.04.2026.

Wer zieht ins Conference-League-Halbfinale ein? Mainz ist nach drei Duellen gegen Mannschaften aus Frankreich noch ungeschlagen (1S, 2U). Und Straßburg konnte gerade mal ein von fünf Duellen gegen Teams aus der Bundesliga für sich entscheiden (1U, 3N). Doch die Elsässer sind auch seit 13 internationalen Heimspielen ohne Niederlage.

Straßburg steht auf jeden Fall vor einer Mammutaufgabe. Unsere Prognose deutet auf einen Heimsieg im Rückspiel hin. Das Spiel findet am Donnerstag, den 16.04.2026, statt. Trotz der 0:2-Hinspielniederlage sehen wir die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,82 bei bet365 den “Sieg Straßburg” Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Straßburg muss im Rückspiel des Conference-League-Viertelfinals einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, besonders im eigenen Stadion. Das Stade de la Meinau hat sich 2026 als wahre Festung erwiesen, denn nur PSG konnte hier gewinnen.

Die Mannschaft von Gary O’Neil hat fünf ihrer letzten neun Heimspiele für sich entschieden und dabei durchschnittlich 1,78 Tore pro Spiel erzielt, während die Elsässer nur 0,78 Gegentore kassierten. Diese Heimstärke ist der Schlüssel für die Prognosen zu diesem Spiel.

Mainz hingegen tritt die Reise nach Frankreich mit einer wackeligen Auswärtsbilanz an. In der Bundesliga konnten die Nullfünfer in dieser Saison gerade mal vier von 14 Spielen in der Fremde gewinnen.

Unter Trainer Urs Fischer, der das Team seit Dezember 2025 betreut, hat sich die Mannschaft zwar stabilisiert, doch auswärts hapert es weiterhin. Die Mainzer Taktik ist klar: eine kompakte Defensive und schnelle Konter. Im Hinspiel funktionierte das perfekt, als die Rheinhessen mit nur 34 Prozent Ballbesitz, aber 18 Torschüssen 2:0 gewannen.

Mit einem Vorsprung im Rücken dürfte sich an dieser Herangehensweise wenig ändern. Ein schwerer Schlag für Straßburg ist der saisonale Ausfall ihres Top-Stürmers Joaquín Panichelli, was die Aufholjagd zusätzlich erschwert.

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Straßburg vs Mainz: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für ein spannendes Rückspiel? Hier sind unsere Wett Tipps, die auf der Analyse der aktuellen Form und der Quoten basieren, um das Beste aus dieser Partie herauszuholen:

Sieg für Straßburg ( Quote 1,82 bei bet365 ): Trotz des Hinspielergebnisses ist die Heimmacht von Straßburg nicht zu unterschätzen. Da Mainz auswärts schwächelt, ist ein Sieg der Franzosen im Rückspiel sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,82.

Trotz des Hinspielergebnisses ist die Heimmacht von Straßburg nicht zu unterschätzen. Da Mainz auswärts schwächelt, ist ein Sieg der Franzosen im Rückspiel sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,82. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,77 bei bet365 ): Straßburg muss von Beginn an auf Angriff schalten, um das Unmögliche möglich zu machen. Das wird zwangsläufig Räume für die konterstarken Mainzer öffnen. In 16 der letzten 20 Partien von Straßburg fielen Tore auf beiden Seiten, was diesen Tipp mit einer Quote von 1,77 sehr attraktiv macht.

Straßburg muss von Beginn an auf Angriff schalten, um das Unmögliche möglich zu machen. Das wird zwangsläufig Räume für die konterstarken Mainzer öffnen. In 16 der letzten 20 Partien von Straßburg fielen Tore auf beiden Seiten, was diesen Tipp mit einer Quote von 1,77 sehr attraktiv macht. Straßburg über 1,5 Tore (Quote 1,87 bei bet365): Um eine Chance auf das Halbfinale zu wahren, müssen die Gastgeber mindestens zwei Tore schießen. In vier ihrer letzten sieben Heimspiele haben die Elsässer diese Marke geknackt. Angesichts des Drucks, der auf ihnen lastet, ist dies eine logische Wette mit einer Quote von 1,87.

Auch wenn die Qualifikation für Straßburg eine gewaltige Herausforderung darstellt, verspricht dieses Spiel jede Menge Spannung und zahlreiche Torgelegenheiten. Für die besten Quoten und Anbieter schaut auf unserer dedizierten Seite vorbei. Jetzt heißt es zurücklehnen, das Match genießen und mitfiebern!