Sturm Graz - SK Rapid Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 08:00 Uhr Sturm Graz - SK Rapid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Wer gewinnt das Topspiel des Ersten gegen den Zweiten?

Unser Sturm Graz - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 02.11.2024 lautet: Die Grazer zeigen sich im heimischen Stadion extrem treffsicher. In unserem Wett Tipp heute werden ihnen wieder einige Tore gelingen.

Am Samstag ab 17 Uhr steigt in der Grazer Merkur-Arena das Topspiel der österreichischen Bundesliga! In unserer Sturm Graz SK Rapid Prognose fordert der Spitzenreiter seinen ersten Verfolger im Kampf um die Tabellenführung heraus. Bei den letzten Gastspielen gab es für die Wiener nur selten etwas zu holen.

Zudem blamierten sich die Gäste unter der Woche im ÖFB-Cup, was mit ein Grund dafür ist, dass wir uns für den Sturm Graz SK Rapid Wett Tipp heute „Sturm Graz über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Bwin entscheiden.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs SK Rapid auf „Sturm Graz über 1,5 Tore“:

Auf nationaler Ebene ist Sturm Graz seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U).

Die Grazer sind seit 8 Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen (5S, 3U).

Sturm Graz stellt mit 26 Toren die beste Offensive der österreichischen Bundesliga.

Sturm Graz vs SK Rapid Quoten Analyse:

Dass es in diesem Topspiel zumindest für die Wettanbieter keinen echten Favoriten gibt, wird an den Sturm Graz SK Rapid Quoten deutlich. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten bis 2,35 bekommt, sind die Höchstquoten von 3,00 für einen Tipp auf die Gäste nicht allzu weit entfernt.

Sicher sind sich die Buchmacher, die immer mehr Sportwetten mit PayPal anbieten, dahingehend, dass wir hier ein torreiches Duell erleben werden. Die Sturm Graz SK Rapid Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ liegen im Schnitt bei 1,60. Die Quoten für die Option „Beide Teams treffen“ knacken dagegen nur bei wenigen Bookies die Marke von 1,50.

Sturm Graz vs SK Rapid Prognose: Nächster Rückschlag für die Wiener

Knapp, aber verdient setzte sich Sturm Graz unter der Woche im Achtelfinale des ÖFB-Cups durch. Zu Hause gegen Ligakonkurrent BW Linz gab es einen 2:1-Erfolg, mit dem man auch im sechsten Pflichtspiel auf nationaler Ebene in Serie ungeschlagen blieb. Fünf dieser letzten sechs Partien in heimischen Wettbewerben haben die Grazer gewonnen.

In der österreichischen Bundesliga stehen sie nach elf Spieltagen mit einer 8-1-2-Bilanz und 26:13 Toren auf Platz eins. Der Vorsprung auf den kommenden Gegner beträgt drei Punkte. Mit einem Heimsieg würden sich die „Schwoazn“ also ein kleines Polster schaffen und einen nicht unwesentlichen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen.

Mit den 26 Treffern stellt der österreichische Double-Sieger die beste Offensive des Landes. Allein 18 Tore gab es in den bisherigen sechs Liga-Heimspielen, womit die Grazer im Schnitt genau drei Treffer pro Bundesliga-Heimpartie erzielt haben - ein nicht unwesentlicher Aspekt bei unserer Sturm Graz SK Rapid Prognose.

Dabei hat der Meister sogar ein Heimspiel zu Null verloren. Heißt: Die 18 Tore erzielte er in fünf Heimpartien. Die letzten beiden Bundesliga-Heimbegegnungen gegen RB Salzburg und den Grazer AK entschied Sturm mit 5:0 und 5:2 für sich. Vor allem beim 5:0 gegen die Bullen ließ der amtierende Champion seine Muskeln spielen.

Sturm Graz - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:1 BW Linz (H), 2:1 LASK (A), 0:2 Sporting Lissabon (H), 5:2 Grazer AK (H), 5:0 RB Salzburg (H)

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 1:2 Stripfing (A), 1:1 Grazer AK (A), 1:0 Noah (H), 2:1 Hartberg (H), 1:0 Altach (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs SK Rapid: 0:1 (A), 2:1 (N), 3:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (H)

Das komplette Gegenteil von „Muskeln spielen lassen“ war das, was Rapid Wien unter der Woche gegen den SV Stripfing ablieferte. Beim Zweitligisten blamierte sich der Pokalfinalist der Vorsaison und verlor das Achtelfinalspiel mit 1:2. Es war nach dem 1:1 beim Grazer AK am elften Spieltag der österreichischen Bundesliga das zweite sieglose Pflichtspiel in Folge.

Zuvor hatten die Rapidler noch vier Pflichtspiele in Serie für sich entscheiden können. Mit der Pleite beim unterklassigen Stripfing endete eine ohnehin bärenstarke Serie von insgesamt elf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage (7S, 4U). Beim Spitzenreiter soll es nun eine entsprechende Reaktion geben.

Doch diese erwarten wir in unserer Sturm Graz SK Rapid Prognose nicht wirklich. Von den bisherigen fünf Auswärtspartien in dieser Bundesliga-Saison haben die Grün-Weißen zwar nur eine verloren, aber eben auch nur eine gewonnen. Schon dreimal mussten sich die Wiener in der Fremde die Punkte teilen.

Vor allem offensiv präsentieren sich die Gäste in Auswärtsspielen harmlos. Bislang gelangen ihnen nur vier Auswärtstore, was einem Schnitt von 0,8 Treffern pro Auswärtsbegegnung entspricht. Der nüchterne Sturm Graz SK Rapid Tipp auf „Heimsieg“ ist nach alldem eine gute Option, vor allem, wenn man den Einsatz aus einem Sportwetten Bonus generieren kann.

So seht ihr Sturm Graz - SK Rapid im TV oder Stream:

02. November 2024, 17 Uhr, Merkur-Arena, Graz

Übertragung TV: Sky Austria

Übertragung Stream: Sky Go Austria

In Deutschland wird diese Begegnung nicht übertragen. Fußballfreunde aus Österreich kommen aber selbstverständlich in den Genuss dieses Topspiels, auch wenn hierfür ein kostenpflichtiges Abo bei Sky erforderlich ist.

Im Rahmen der Sturm Graz SK Rapid Prognose ist ein Blick auf den direkten Vergleich sehr spannend. Denn zu Hause sind die Grazer seit acht Heimduellen mit dem kommenden Gegner ungeschlagen. Es gab fünf Siege und drei Remis.

Sturm Graz vs SK Rapid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen; Johnston, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Chukwuani, Kiteishvil, Boving; Biereth, Jatta

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov, Le. Grgic, Horvat, Hierländer, Yardimci, Karic, Zvonarek, Gazibegovic

Startelf SK Rapid: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer; Kaygin, Lang, Lu. Grgic, Seidl; Burgstaller, Beljo

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Bischof, Hofmann, Sangare, Böckle, Kerschbaum, Wurmbrand

Das bislang letzte Aufeinandertreffen am ersten Spieltag der laufenden Saison entschieden die Rapidler zu Hause mit 1:0 für sich. Damit gelang ihnen auch die Revanche für das verlorene Pokalfinale in der Vorsaison.

Es war zugleich der erste grün-weiße Sieg, nachdem zuvor dreimal in Folge die „Schwoazn“ siegreich waren, die vor der letzten Pleite insgesamt fünfmal in Serie ungeschlagen geblieben waren.

Unser Sturm Graz - SK Rapid Tipp: „Sturm Graz über 1,5 Tore“

In der Champions League hat Sturm Graz alle bisherigen drei Spiele in dieser Saison mit insgesamt 1:5 Toren verloren. National ist der Double-Sieger aktuell aber das Maß aller Dinge. Vor allem zu Hause präsentiert sich der Tabellenführer extrem treffsicher.

In fünf der bisherigen sechs Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison trafen die „Schwoazn“ mindestens doppelt. Wir sind überzeugt, dass ihnen das auch im Topspiel gegen auswärts bislang eher durchwachsen auftretende Rapidler gelingt.