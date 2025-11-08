Stuttgart - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2025

SPORT1 Betting 08.11.2025 • 18:00 Uhr Stuttgart - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Macht der VfB das halbe Dutzend voll?

Unser Stuttgart - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2025 lautet: Der FCA gehörte in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern der Schwaben. In unserem Wett Tipp heute setzen wir darauf, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.

In unserer Stuttgart Augsburg Prognose für die Bundesligapartie an diesem Sonntag bekommt es der VfB mit einem Gegner zu tun, gegen den er in den letzten Jahren sehr gerne spielte. Im kommenden Heimspiel gegen die Fuggerstädter sind die Schwaben für uns der klare Favorit.

Das liegt allerdings nicht nur an den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen, sondern unter anderem auch an der aktuellen Form der Gäste. Wir entscheiden uns für den Stuttgart Augsburg Wett Tipp heute “Sieg Stuttgart (HC 0:1)” mit einer Quote von 2,38 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Augsburg auf “Sieg Stuttgart (HC 0:1)”:

Stuttgart hat die letzten 5 Pflichtspiele gegen Augsburg gewonnen.

Bei den letzten 5 Erfolgen über den FCA kassierte der VfB nicht ein Gegentor.

Zu Hause gewannen die Schwaben die letzten 7 Duelle mit dem kommenden Gegner.

Stuttgart vs Augsburg Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Sportwetten Anbieter sehen die Schwaben in diesem Duell klar vorne. Die Stuttgart Augsburg Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bewegen sich um 1,50 herum und erreichen Höchstwerte bis 1,55. Demgegenüber stehen Quoten bis 6,00 für Wetten auf einen Auswärtserfolg des FCA.

Einen Treffer trauen die Buchmacher den Gästen zu. Für die Wett-Alternative “Beide Teams treffen” erhält man Quoten von höchstens 1,62. Wir finden allerdings die Stuttgart Augsburg Wettquoten für die Gegenwette viel spannender. Die knacken nämlich die Marke von 2,00 teilweise deutlich und sollten in diesem Match keinesfalls außer Acht gelassen werden.

Stuttgart vs Augsburg Prognose: VfB bestimmt die Partie

Es hat lange gedauert, doch am Ende erlöste Bilal El Khannouss mit seinem Treffer in der 84. Minute seine Farben, als er zum 1:0 im Europa League-Spiel gegen Feyenoord einköpfte. Deniz Undav machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit dann den Deckel auf die Partie. Nach zuvor zwei EL-Pleiten in Folge ist der VfB nun wieder dick im Geschäft.

Den Schwung aus diesem Europapokal-Match wollen die Schwaben nun in die Bundesliga mitnehmen. Dort kassierten sie am vergangenen Wochenende eine 1:3-Schlappe im Verfolgerduell bei RB Leipzig, nachdem sie die fünf BL-Partien zuvor noch allesamt gewinnen konnten. Nun spielen sie zu Hause und dort hielten sie sich bislang schadlos.

Alle vier bisherigen Heimspiele in dieser BL-Saison haben die Brustringträger für sich entscheiden können. Dabei kassierten sie nur ein Gegentor und damit ligaweit zusammen mit den Bayern und Dortmund die wenigsten. Nimmt man die Partien aus der Europa League hinzu, dann hat der VfB sogar die letzten sechs Pflichtspiele zu Hause gewonnen.

Nur die Bundesliga betrachtet stehen die Schwaben bei aktuell fünf Heimdreiern in Folge - eine Serie, die im Mai mit einem 4:0-Sieg über den kommenden Gegner begann und welche die längste Heimserie seit 16 Jahren ist. In unserem Stuttgart Augsburg Tipp, den ihr nach erfolgter Bet365 Anmeldung dort abgeben könnt, gehen wir davon aus, dass der VfB diese Serie weiter ausbaut.

Stuttgart - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 2:0 Feyenoord (H), 1:3 Leipzig (A), 2:0 Mainz (A), 2:1 Mainz (H), 0:1 Fenerbahce (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 Dortmund (H), 0:1 Bochum (H), 0:6 Leipzig (H), 1:1 Köln (A), 3:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. Augsburg: 4:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 3:0 (H)

Der FCA reist jedenfalls mit drei Pflichtspielpleiten in Folge ins Ländle. Als wäre das nicht schlimm genug, erzielten die Fuggerstädter bei diesen drei Niederlagen, die sie allesamt zu Hause kassierten, noch nicht einmal ein eigenes Tor. Angefangen hat die Misere mit der höchsten Heimniederlage ihrer BL-Geschichte beim 0:6 gegen Leipzig.

Kurz danach gab es das Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Bochum und am vergangenen Wochenende die Heimschlappe gegen Dortmund. Weiter zurückblickend hat Augsburg sieben der letzten neun Pflichtspiele verloren (1S, 1U). An den ersten neun Spieltagen der laufenden BL-Saison gab es sechs Niederlagen - zum erst zweiten Mal in der Geschichte des FCA.

Mit 21 Gegentoren stellen die Gäste aus der Fuggerstadt zudem die schlechteste Abwehr im deutschen Oberhaus. Mehr Gegentreffer hatten sie nach neun Bundesliga-Spieltagen noch nie. Zuletzt haben sie in den letzten 13 BL-Partien immer mindestens ein Gegentor kassiert. Nur Mainz wartet aktuell länger auf eine Weiße Weste.

Zudem gewann der FCA keines seiner letzten 21 BL-Spiele gegen ein Team, das, wie der VfB, vor dem Spieltag in den Top 4 der Tabelle stand (4U, 17N). Den letzten solchen Auswärtssieg gab es sogar im April 2019. In unserer Stuttgart Augsburg Prognose erwarten wir nun die nächste Auswärtsschlappe. Folgt ihr unserem Tipp, dann könnt ihr vorher auch den Bet365 Angebotscode nutzen.

So seht ihr Stuttgart - Augsburg im TV oder Stream:

09. November 2025, 17:30 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Das Duell zwischen dem VfB und dem FCA findet am Sonntag statt, was bedeutet, dass die Partie bei DAZN übertragen wird. Sowohl auf dem linearen Sender DAZN1 als auch im Stream könnt ihr die Begegnung verfolgen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei Voraussetzung.

Der direkte Vergleich spricht in der Stuttgart Augsburg Prognose Bände. Seit acht Duellen in allen Wettbewerben sind die Schwaben ungeschlagen und haben sieben von ihnen gewonnen (1U). Zuletzt gewannen sie gegen die Fuggerstädter fünfmal in Folge, ohne dabei auch nur ein einziges Gegentor zu kassieren.

Stuttgart vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Stuttgart: Nübel - Jeltsch, Chabot, Al-Dakhil; Assignon, Karazor, Chema, Mittelstädt, Bouanani, El Khannouss; Undav

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Jaquez, Stenzel, Zagadou, Führich, Keitel, Stiller, Leweling, Tiago Tomas

Startelf Augsburg: Dahmen - Banks, Matsima, Schlotterbeck; Kade, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice; Kömür

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Wolf, Zesiger, Fellhauer, Jakic, Maier, Essende, Saad, Tietz

Zu Hause sind die Brustringträger seit Mitte September 2017 oder umgerechnet acht Pflichtspiel-Duellen unbesiegt. Daheim konnten sie die letzten sieben Vergleiche mit dem FCA für sich entscheiden.

Aufgrund der Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sowie unter anderem der Tatsache, dass die Gäste zuletzt in drei Pflichtspielen in Folge nicht treffen konnten, würden wir auch noch den alternativen Stuttgart Augsburg Tipp “Sieg Stuttgart zu Null” als potentielle Wett-Option in den Ring werfen.

Unser Stuttgart - Augsburg Tipp: “Sieg Stuttgart (HC 0:1)”

Fast alles spricht in dieser Begegnung für die Gastgeber und so gut wie gar nichts für die Gäste. Die kommen mit drei Pflichtspiel-Niederlagen bei 0:8 Toren und überhaupt sieben Pleiten in den letzten neun Partien in die MHPArena. Der VfB dagegen feierte erst am Donnerstag einen moralisch wichtigen Sieg dank zweier später Treffer. Zudem haben die Stuttgarter zuletzt eine bärenstarke Heimserie hingelegt, die sie gegen die schwächste Defensive der Bundesliga weiter ausbauen wollen.