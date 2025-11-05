Stuttgart - Feyenoord Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2025

SPORT1 Betting 05.11.2025 • 18:00 Uhr Stuttgart - Feyenoord Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Kann der VfB Boden in der Tabelle gut machen?

Unser Stuttgart - Feyenoord Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.11.2025 lautet: Nach mäßigem Start benötigen beide Klubs einen Sieg. Wir erwarten daher einen munteren Schlagabtausch und in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

Am 4. Spieltag der Europa League Liga-Phase bekommen es die Schwaben vom VfB mit den niederländischen Gästen aus Rotterdam zu tun. In unserer Stuttgart Feyenoord Prognose erwarten wir ein umkämpftes Match, da beide vor einem richtungsweisenden Spiel stehen, das sie unbedingt gewinnen wollen.

Mit dem Heimvorteil im Rücken sehen wir die Brustringträger in der leichten Favoritenrolle, können uns aber letztlich nicht zu einer Siegwette durchringen. Stattdessen sichern wir uns ab und entscheiden uns für den Stuttgart Feyenoord Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,00 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Feyenoord auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Stuttgart hat die letzten 5 Pflichtspiele zu Hause alle gewonnen.

Der VfB hat in jedem der letzten 8 Pflichtspiele im eigenen Stadion getroffen.

Feyenoord traf zuletzt in 5 Pflichtspielen in Folge.

Stuttgart vs Feyenoord Quoten Analyse:

Ihr wollt bei Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel verwenden? Das könnt ihr mittlerweile bei vielen Buchmachern tun. Was die kommende Begegnung der Schwaben angeht, so sehen diese Wettanbieter die Deutschen in der Favoritenrolle. Die Stuttgart Feyenoord Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,83.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,10 für Wetten auf die Gäste. Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Stuttgart Feyenoord Quoten von höchstens 1,62 für “Beide Teams treffen” für ziemlich wahrscheinlich. Minimal höhere Wettquoten bis 1,67 gibt es für den Tipp auf “Über 2,5 Tore”.

Stuttgart vs Feyenoord Prognose: Kein Spaziergang für den VfB

Stuttgart hat seine Bundesligapartie am vergangenen Wochenende in den Sand gesetzt. Drei Tage nach dem 3:1-Auswärtssieg in Mainz in der 2. Runde des DFB-Pokals verlor der VfB, ebenfalls auswärts, das wichtige Verfolgerduell in Leipzig mit 1:3 und verpasste damit den Sprung auf Rang 2.

Gleichzeitig gab es für den VfB nach fünf Bundesliga-Siegen am Stück mal wieder eine Pleite. Diese gab es zuletzt auch in der Europa League. Bei Fenerbahce verloren die Brustringträger mit 0:1, nachdem sie auch schon am 2. Spieltag beim FC Basel mit 0:2 den Kürzeren gezogen haben.

Lediglich das Auftaktspiel zu Hause gegen Celta Vigo konnte der VfB mit 2:1 für sich entscheiden. In der Tabelle steht er mit drei Punkten und 2:4 Toren nur auf Rang 29. Ein Dreier am Donnerstag ist fast schon Pflicht. Drei Europapokal-Pleiten in Folge gab es indes zuletzt in der Saison 2007/08, als die Schwaben in der Champions League sogar viermal in Serie verloren.

Dass wir im Rahmen unserer Stuttgart Feyenoord Prognose mindestens einen Zähler der Gastgeber erwarten, liegt an deren starken Heimserie: Die letzten fünf Pflichtspiele zu Hause konnten die Schwaben allesamt gewinnen. Seid ihr euch noch unschlüssig, was die Registrierung bei Winamax anbelangt, dann schaut gerne auch in unsere Winamax Erfahrungen.

Stuttgart - Feyenoord Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:3 Leipzig (A), 2:0 Mainz (A), 2:1 Mainz (H), 0:1 Fenerbahce (A), 3:0 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Feyenoord: 3:1 Volendam (H), 2:3 PSV (H), 3:1 Panathinaikos (H), 7:0 Heracles Almelo (A), 3:2 Utrecht (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. Feyenoord: 2:1 (H), 2:2 (A), 3:0 (A), 1:3 (H), 1:2 (A)

Dass wir uns letztlich bei unserem Stuttgart Feyenoord Tipp über die “Doppelte Chance” absichern, liegt mitunter daran, dass die Gäste zuletzt einen durchaus starken Lauf hatten. Vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele haben sie gewonnen und nur das Heimspiel in der heimischen Eredivisie gegen die PSV Eindhoven knapp mit 2:3 verloren.

Im heimischen Ligabetrieb stehen die Rotterdamer mit einer 9-1-1-Bilanz ganz oben, mussten die PSV durch die Pleite im direkten Duell aber punktemäßig gleichziehen lassen. Am vergangenen Wochenende zeigte der Spitzenreiter eine Reaktion und gewann daheim gegen Volendam mit 3:1.

Mit diesem Ergebnis bezwangen die Niederländer am 3. Spieltag der Europa League Liga-Phase auch Panathinaikos Athen und sammelten dadurch ihre ersten Punkte. Die ersten beiden Partien bei Sporting Braga (0:1) und zu Hause gegen Aston Villa (0:2) hatten sie verloren.

Somit stehen auch die Gäste nach drei Begegnungen bei drei Punkten, haben lediglich das um einen Treffer bessere Torverhältnis als der VfB und rangieren deshalb auf Platz 25. Besonders die neutralen Fans kamen bei den letzten Spielen Feyenoords auf ihre Kosten. In jedem der letzten fünf Pflichtspiele der Niederländer gab es mindestens vier Tore.

Ein Blick auf den direkten Vergleich darf in unserer Stuttgart Feyenoord Prognose zwar nicht fehlen. Viel Honig saugen kann man aus ihm allerdings nicht. Denn die letzten Duelle liegen knapp 25 Jahre zurück. Insgesamt begegneten sich die beiden Teams achtmal im UEFA-Cup. Die Bilanz: Je drei VfB- und Rotterdam-Siege bei zwei Remis.

Stuttgart vs Feyenoord: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Stuttgart: Nübel - Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks; Bouanani, Karazor, Tomas, Stiller, Mittelstädt; El Khannouss

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Hellstern, Andres, Führich, Jeltsch, Leweling, Jovanovic, Nartey, Vagnoman, Undav

Startelf Feyenoord: Wellenreuther - Read, Ahmedhodzic, Smal, Timber; Hwang, Steijn, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sliti

Ersatzbank Feyenoord: Ka, Berger, Borges, Diarra, Mvula Lotomba, Nieuwkoop, Larin, Sauer, Plug, Tengstedt, Watanabe

Ein weiterer Grund, warum wir uns bei unserem Stuttgart Feyenoord Tipp lieber absichern, ist der, dass die Niederländer fünf ihrer letzten sechs Begegnungen mit deutschen Vertretern in den Hauptrunden des Europapokals gewonnen haben (1N). Zuletzt schlugen sie im Januar dieses Jahres die Bayern in der Champions League klar mit 3:0.

Unser Stuttgart - Feyenoord Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Der VfB baut auf seine Heimstärke. Zu Hause haben die Stuttgarter ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga-Phase in Folge müssen die Schwaben am Donnerstag punkten und am besten dreifach. Aufgrund der letzten Heimergebnisse sollte es jedenfalls ein Zähler mindestens werden.

Eine Absicherung bei unserer Wette halten wir für angebracht, da mit Feyenoord niemand geringeres als der aktuelle Tabellenführer der Niederlande anreist, der nach ebenfalls schon zwei Pleiten in der Liga-Phase seinerseits Punkte benötigt. Insofern wird sich keines der beiden Teams verstecken, sondern den Weg nach vorne suchen.