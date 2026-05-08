SPORT1 Betting 08.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Stuttgart gegen Leverkusen am 09.05.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesliga-Topspiel.

Der VfB Stuttgart ist seit drei Bundesliga-Spielen sieglos. Die Werkself gewann dagegen vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele. Zudem konnten die Schwaben nur eines der letzten 16 Duelle gegen Bayer gewinnen. Zu Gast bei den Brustringträgern ist B04 sogar seit 13 Spielen ungeschlagen (8S, 5U).

Im Kampf um die Champions-League-Plätze deutet somit vieles auf ein Unentschieden zwischen Stuttgart und Leverkusen hin. Das spannungsgeladene Bundesliga-Duell findet am 09.05.2026 statt. Wir sehen ein enges Spiel voraus und spielen mit einer Quote von 4,10 bei Winamax den Wett Tipp auf ein Unentschieden.

In puncto Quoten kann der Buchmacher in unseren Winamax Erfahrungen absolut überzeugen. Für Neukunden hat der Bookie den attraktiven Winamax Bonus parat. Wir zeigen euch auch alle Wettanbieter mit Paysafecard und was ihr bei Sportwetten mit Paysafecard Zahlungen beachten müsst.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vorletzten Spieltag der Bundesliga kommt es zu einem entscheidenden Duell um die Champions-League-Qualifikation. Sowohl der VfB Stuttgart als auch Bayer 04 Leverkusen stehen punktgleich da, was die Spannung zusätzlich erhöht.

Leverkusen reist als formstärkstes Team der Liga an, mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien. Diese beeindruckende Serie hat die Werkself auf den vierten Tabellenplatz katapultiert. Stuttgart hingegen schwächelte zuletzt und holte lediglich einen Sieg aus den letzten fünf Spielen, wobei die letzten beiden Partien unentschieden endeten.

Offensiv sind beide Mannschaften eine Macht, was 66 erzielte Saisontore eindrucksvoll belegen – mehr als die über ihnen platzierten Teams aus Dortmund und Leipzig. Besonders Leverkusens Stürmer Patrik Schick befindet sich in Topform und traf neunmal in den vergangenen sechs Begegnungen.

Die Defensive der Werkself offenbarte jedoch Schwächen, denn in den letzten elf Pflichtspielen gelang gerade mal eine weiße Weste. Auch die jüngsten direkten Duelle versprechen ein torreiches Spiel; in den letzten beiden Aufeinandertreffen fielen insgesamt zwölf Tore.

Stuttgart vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für ein paar heiße Wett Tipps zu diesem Bundesliga-Kracher? Hier sind unsere Prognosen für das Duell zwischen Stuttgart und Leverkusen, basierend auf den aktuellen Quoten und Team-News:

Unentschieden ( Quote 4,10 bei Winamax ): Stuttgart ist zwar leichter Favorit, aber die jüngste Tendenz zu Unentschieden ist unübersehbar. Leverkusen ist in Topform und schwer zu schlagen. Vier der letzten zehn Ligaspiele der Werkself endeten ebenfalls mit einem Remis, was die Quote von 4,10 sehr attraktiv macht.

Stuttgart ist zwar leichter Favorit, aber die jüngste Tendenz zu Unentschieden ist unübersehbar. Leverkusen ist in Topform und schwer zu schlagen. Vier der letzten zehn Ligaspiele der Werkself endeten ebenfalls mit einem Remis, was die Quote von 4,10 sehr attraktiv macht. Über 3,5 Tore ( Quote 1,86 bei Winamax ): Hier riecht es förmlich nach Toren! Beide Teams kämpfen mit offenem Visier um Europa und besitzen eine enorme Offensivkraft. Fünf der letzten sechs direkten Duelle endeten mit vier oder mehr Toren. Für diesen Wett Tipp gibt es eine Quote von 1,86.

Hier riecht es förmlich nach Toren! Beide Teams kämpfen mit offenem Visier um Europa und besitzen eine enorme Offensivkraft. Fünf der letzten sechs direkten Duelle endeten mit vier oder mehr Toren. Für diesen Wett Tipp gibt es eine Quote von 1,86. Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit (Quote 2,85 bei Winamax): Ein Tipp für die Mutigen unter euch! Leverkusen ist bekannt dafür, auswärts früh zu treffen. Angesichts des hohen Drucks erwarten wir von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Eine Quote von 2,85 belohnt dieses Risiko.

Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen und ein hoffentlich torreiches und spannendes Bundesligaspiel genießen!