Stuttgart vs Porto Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 12.03.2026

SPORT1 Betting 11.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Stuttgart vs Porto Prognosen von unseren Wett-Experten für das Europa League Duell am 12.03.2026.

Der VfB muss dringend an seiner internationalen Heimbilanz arbeiten. Denn seit acht Heimspielen in der K.o.-Runde des Europapokals und September 2005 warten die Schwaben auf einen Sieg (3U, 5N). Doch Besserung ist in Sicht. Unsere Stuttgart vs Porto Prognosen deuten nämlich auf einen Heimsieg für die Mannschaft aus der Bundesliga hin.

Die Schwaben gehen als leichte Favoriten in das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales, das am Donnerstag, den 12. März 2026, um 18:45 Uhr in der MHP Arena angepfiffen wird. Für uns sind die Gastgeber aufgrund ihrer Heimstärke die Favoriten, weshalb wir bei bet365 mit einer Quote von 2,10 den Tipp auf einen „Sieg Stuttgart“ empfehlen.

bet365 gehört zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt. Wer noch kein Konto bei dem Buchmacher hat, findet alle nötigen Infos über die bet365 Anmeldung bei uns. Als Belohnung wartet dann der aktuelle bet365 Angebotscode.

Analyse der Form und Quoten: Stuttgart im Vorteil?

Die Stuttgarter gehen mit einer beeindruckenden Heimbilanz in dieses Duell. Von ihren fünf Heimspielen in der Europa League haben die Schwaben vier gewonnen und dabei durchschnittlich 2,2 Tore pro Spiel erzielt.

Insgesamt hat das Team von Sebastian Hoeneß in dieser Saison 18 Spiele in der MHP Arena bestritten und nur drei davon verloren. Diese Zahlen unterstreichen, warum die Stuttgart vs Porto Quoten die deutsche Mannschaft favorisieren.

Im Gegensatz dazu hat der FC Porto in den letzten Jahren auf europäischer Bühne auswärts zu kämpfen gehabt. Seit Beginn der Saison 2023/24 konnten die Drachen nur vier ihrer 13 Auswärtsspiele in der Europa oder Champions League gewinnen. Bemerkenswert ist, dass alle diese Siege in Partien erzielt wurden, in denen die Blau-Weißen als klarer Favorit galten, was in diesem Aufeinandertreffen nicht der Fall ist.

Obwohl Porto in sieben seiner acht Europa-League-Spiele getroffen hat, deutet die jüngste Auswärtsschwäche auf eine schwierige Aufgabe in Deutschland hin. Die Analyse der Stuttgart vs Porto Prognosen wird auch durch die Tordifferenz beeinflusst. Acht der letzten zehn Spiele des VfB Stuttgart endeten mit über 2,5 Toren, was auf eine offensive Spielweise hindeutet. Mit Deniz Undav haben die Stuttgarter zudem einen Stürmer in Topform, der als einziger beteiligter Spieler in der Europa League einen xG-Wert von über 4,0 aufweist.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Stuttgart vs Porto: Wett Tipps für das Europa League Duell

Basierend auf den Daten und der aktuellen Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Die Stuttgart vs Porto Team-News deuten darauf hin, dass die Gastgeber bis auf wenige Ausnahmen in Bestbesetzung antreten können, was ihre Favoritenrolle weiter festigt.

Sieg Stuttgart ( Quote 2,10 bei bet365 ): Die beeindruckende Heimbilanz der Stuttgarter ist der Hauptgrund für diesen Tipp. In der heimischen MHP Arena sind die Brustringträger eine Macht und haben vier ihrer fünf Europa-League-Heimspiele gewonnen. Portos Schwierigkeiten in Auswärtsspielen auf europäischer Ebene machen einen Heimsieg zu einer vielversprechenden Option.

Die beeindruckende Heimbilanz der Stuttgarter ist der Hauptgrund für diesen Tipp. In der heimischen MHP Arena sind die Brustringträger eine Macht und haben vier ihrer fünf Europa-League-Heimspiele gewonnen. Portos Schwierigkeiten in Auswärtsspielen auf europäischer Ebene machen einen Heimsieg zu einer vielversprechenden Option. Beide Teams treffen ( Quote 1,58 bei bet365 ): Trotz der Favoritenrolle der Stuttgarter sollte man Porto nicht unterschätzen. Die Portugiesen haben in 12 ihrer 13 Pflichtspiele im Jahr 2026 getroffen und auch in sieben von acht Europa-League-Partien das Tor gefunden. Da Stuttgarts Spiele oft torreich sind, sind Treffer auf beiden Seiten wahrscheinlich.

Trotz der Favoritenrolle der Stuttgarter sollte man Porto nicht unterschätzen. Die Portugiesen haben in 12 ihrer 13 Pflichtspiele im Jahr 2026 getroffen und auch in sieben von acht Europa-League-Partien das Tor gefunden. Da Stuttgarts Spiele oft torreich sind, sind Treffer auf beiden Seiten wahrscheinlich. Über 2,5 Tore (Quote 1,76 bei bet365): Acht der letzten zehn Pflichtspiele des VfB Stuttgart endeten mit mehr als 2,5 Toren. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ist für ihren offensiven Fußball bekannt. Da auch Porto offensiv stark ist und nur in einem Auswärtsspiel dieser Saison kein Tor erzielte, erwarten wir ein unterhaltsames Spiel mit einigen Treffern.

Wir hoffen, unsere Stuttgart vs Porto Prognosen helfen dir bei deiner Entscheidung. Am wichtigsten ist jedoch, das Spiel zu genießen und mitzufiebern! Für die besten Quoten und Angebote schau doch mal auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern vorbei. Viel Spaß bei diesem spannenden Europa-League-Abend!