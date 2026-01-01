Tennis: Wer sind die Favoriten und Außenseiter beim United Cup 2026?

SPORT1 Betting 01.01.2026 • 18:00 Uhr Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine United Cup 2026 Wette | Können die USA ihren Titel verteidigen?

Unser Sportwetten Tipp zum United Cup 2026 lautet: Das Tennisjahr 2026 startet in Down Under zum vierten Mal mit dem United Cup. Bei unserem Wett Tipp heute trauen wir dem formstarken Team aus Kanada eine Überraschung zu.

Auch 2026 startet das Tennisjahr mit dem United Cup in Australien. Vom 2. bis zum 11. Januar wird in den beiden australischen Städten Perth und Sydney zum vierten Mal der United Cup ausgespielt. 18 Nationen gehen in sechs Gruppen an den Start. Pro Begegnung wird ein Herreneinzel, ein Dameneinzel und ein Mixed-Doppel gespielt, alle Spiele im Modus Best-of-three.

Für das Viertelfinale qualifizieren sich die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt. Wir wagen zusammen mit Buchmacher Winamax auch eine United Cup 2026 Prognose. Und es könnte unserer Meinung nach eine Überraschung geben. So wagen wir mit einer Quote von 8,00 bei Winamax den United Cup 2026 Wett Tipp heute “Kanada gewinnt den United Cup 2026”.

United Cup 2026 Quoten Analyse:

Bei Buchmacher Winamax warten natürlich zahlreiche United Cup 2026 Quoten auf euch. So kann auch auf den Gesamtsieger gewettet werden. Hier liegt aktuell die USA mit einer Quote von 3,30 vorne.

Dahinter folgen Italien und Polen. Die deutsche Auswahl sieht der Sportwetten Anbieter auf Rang 5. Die besten Bookies bringen hier ihre eigene Meinung zum Ausdruck, die in einigen Fällen im Gegensatz zur Setzliste steht.

Zudem gibt es United Cup 2026 Wettquoten für die ersten Gruppenspiele. Hier könnt ihr genauso auf den Sieger eines Duells wetten, wie auf den Ausgang der drei Matches. Die deutsche Mannschaft ist zum Beispiel zum Auftakt gegen die Niederlande klar favorisiert. Für einen Erfolg der DTB-Auswahl bekommt ihr bei Winamax lediglich eine Quote von 1,10.

Der Sieg der Holländer wird dagegen mit einer hohen Quote von 5,00 belohnt. Und auch mit einem Erfolg der deutschen Nummer 1, Sascha Zverev, im Duell gegen Tallon Griekspoor gibt es mit einer 1,22 nicht viel zu verdienen.

Setzt sich der Niederländer, immerhin die Nummer 26 der Welt durch, wartet dafür eine 3,90 auf euch. Was Winamax für deutsche Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, erfahrt ihr in unseren Winamax Erfahrungen.

Wenn ihr einen Anbieter für Sportwetten mit Paysafecard sucht, werdet ihr bei unserer aktuellen Übersicht sicher auch fündig. Hier die Top-10-Quoten aus dem Markt “Wer gewinnt den United Cup 2026” bei Winamax:

USA 3,30

Italien 5,00

Polen 5,10

Kanada 8,00

Deutschland 9,00

Australien 13,0

Großbritannien 13,5

Griechenland 18,0

Tschechische Republik 18,0

Japan 24,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

United Cup 2026 Prognose: Kann Kanada für eine Überraschung sorgen?

USA

Die USA konnte den United Cup bisher zweimal gewinnen (2023, 2025). Und auch dieses Mal ist der Titelverteidiger wieder der Topfavorit. Angeführt wird das Aufgebot, wie im vergangenen Jahr, von Taylor Fritz, der Nummer 6 der Männer-Weltrangliste, und von Coco Gauff, der Weltranglisten-Dritten bei den Damen. Hardcourt ist der Lieblingsbelag von Fritz. Und Gauff hatte im August einen neuen Aufschlag-Coach engagiert. Danach gewann sie den Titel in Wuhan und zog in Peking ins Halbfinale ein. Bei den Buchmachern gibt es für diese United Cup 2026 Prognose die niedrigste Quote.

Italien

Italien muss ohne Jannik Sinner (ATP Nr. 2) und Lorenzo Musetti (ATP Nr. 8) auskommen. Trotzdem muss man die Auswahl mit Flavio Cobolli (ATP Nr. 22) und Jasmine Paolini (WTA Nr. 8) auf der Liste haben. Die beiden Profis spielten 2025 bei den Triumphen der Italiener im Davis Cup und im Billie Jean King Cup eine wichtige Rolle. Vor allem Cobolli feierte in der vergangenen Saison mit seiner Weltklasse-Vorhand den Durchbruch. Im Wimbledon stand der 23-Jährige als bestes Grand-Slam-Ergebnis seiner Karriere im Viertelfinale.

Polen

Die polnische Auswahl fühlt sich traditionell beim United Cup sehr wohl. Nachdem die Polen bei der ersten Ausgabe im Halbfinale standen, reichte es 2024 und 2025 jeweils fürs Endspiel. Ob es dieses Mal auch so weit reicht, hängt vor allem von Hubert Hurkacz ab. Der 28-Jährige ist nach einer Knie-OP auf Platz 72 der Weltrangliste abgerutscht. Seit Juni 2025 hat er kein Match mehr bestritten. Ihm zur Seite steht aber die Weltranglistenzweite Iga Swiatek, die in der vergangenen Spielzeit nur schwer zu schlagen war.

Kanada

Die kanadischen Hoffnungen ruhen auf Felix Auger-Aliassime. Der 25-Jährige kommt aus der besten Saison seiner Karriere und kletterte in der Weltrangliste von Rang 29 auf 5. 24 seiner letzten 31 Partien hat Auger-Aliassime gewonnen. So führte er Kanada zum Titel im Hopman Cup und zog auch ins Halbfinale der US Open ein. Von den sieben Pleiten in diesem Zeitraum setzte es fünf gegen Alcaraz und Sinner. Seine Partnerin ist Victoria Mboko (WTA Nr. 18), die im August mit 18 Jahren beim Heimspiel in Montreal ihren ersten WTA-Titel gewinnen konnte. Ergänzt wird das kanadische Aufgebot durch Gabriela Dabrowski, die Nummer 10 in der Damen-Doppel-Weltrangliste.

Deutschland

Deutschland hat gute Erinnerungen an den United Cup, den man 2024 mit Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund gewinnen konnte. In diesem Jahr hat der DTB, ohne Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, mit Alexander Zverev als Nummer 3 der Welt den bestplatzierten Spieler beim United Cup am Start. Zudem gehen für die deutsche Auswahl Eva Lys, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Patrick Zahraj, Mina Hodzic ins Rennen. Am 4. Januar 2026 geht es in Sydney zunächst gegen die Niederlande. Doch dann trifft man schon in der Gruppenphase auf die starken Polen. So steht schon der Einzug ins Viertelfinale auf der Kippe. Ein United Cup 2026 Tipp auf Deutschland ist somit schon sehr gewagt.

Unser United Cup 2026 Tipp: Kanada gewinnt den United Cup 2026

Wenn Coco Gauff und Taylor Fritz ihr bestes Tennis beim United Cup 2026 zeigen können, stehen die Chancen für die USA erneut gut. Doch Gauff war 2025 nicht wirklich konstant. Und auch Fritz hatte zuletzt ein paar Probleme. Zudem ist der Titelverteidiger im Mixed verwundbar.

Kanada geht etwas überraschend als Nummer 2 der Setzliste in das Turnier. Und tatsächlich könnten Felix Auger-Aliassime und Victoria Mboko für eine große Überraschung sorgen. Die beiden Einzelspieler sind in blendender Form. Und fürs Mixed steht die Doppel-Spezialisten Gabriela Dabrowski bereit.

Unser United Cup 2026 Sportwetten Tipp lautet: “Kanada gewinnt den United Cup 2026” mit einer Wettquote bei Winamax von 8,00. Diesen Tipp mit so einer hohen Quote solltet ihr natürlich etwas vorsichtig spielen.