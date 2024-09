Tottenham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

Unser Tottenham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.09.2024 lautet: Vor dem London-Derby gehen Mikel Arteta die Spieler im zentralen Mittelfeld aus. Das erhöht die Spannung im Wett Tipp heute.

Unsere Tottenham Arsenal Prognose wird stark durch das Fehlen mehrerer Leistungsträger auf Seiten der Gunners beeinflusst. Mikel Arteta muss im schlimmsten Fall auf Kapitän Martin Odegaard (Fuß), Mikel Merino (Schulter) und Declan Rice (Sperre) verzichten, wodurch die Auswahl für das zentrale Mittelfeld ziemlich ausgedünnt wird. Die Spurs haben als Team an den ersten drei Spieltagen 48 Schüsse abgegeben - mehr als jede andere Mannschaft außer Nottingham (53).

Unser Tottenham Arsenal Wett Tipp heute fällt daher auf „Tottenham Über 1,5 Tore“, womit wir bei ODDSET eine Quote von 2,15 erhalten .

Darum tippen wir bei Tottenham vs Arsenal auf „Tottenham Über 1,5 Tore“:

Tottenham vs Arsenal Quoten Analyse:

Unter normalen Umständen würden die Tottenham Arsenal Quoten für einen Sieger nicht so nahe beieinander liegen, wie es in dieser Begegnung der Fall ist. Die Lilywhites gehen mit Siegquoten bis 2,90 zwar als Außenseiter ins London-Derby, sind aber definitiv nicht chancenlos.

Die Tottenham Arsenal Wettquoten liegen unter anderem deswegen so nahe beieinander, weil Mikel Arteta die Ausfälle im zentralen Mittelfeld zu schaffen machen. Wer dennoch einen Value in den Siegquoten bis 2,25 für einen Erfolg der Gunners ausmacht, kann einen Sportwetten Bonus zielgerichtet einsetzen.