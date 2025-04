Tottenham - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten 10.04.2025

SPORT1 Betting 09.04.2025 • 11:00 Uhr Tottenham - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Ziehen die Hessen erneut ins EL-Halbfinale ein?

Unser Tottenham - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 10.04.2025 lautet: Die Europa League ist und bleibt der Lieblingswettbewerb der SGE. So dürfen die Gäste im Wett Tipp heute auch auf ein ordentliches Ergebnis in London hoffen.

Die Eintracht steht in dieser Saison zum dritten Mal im Viertelfinale der Europa League. Bei den ersten beiden Teilnahmen an der Runde der letzten Acht in den Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 erreichten die Frankfurter am Ende auch immer das Halbfinale. Schaffen die Hessen nun den dritten Streich?

In unserer Tottenham Frankfurt Prognose wartet aber eine schwierige Aufgabe auf die SGE. Das bestätigen schon die Quoten für das Hinspiel am Donnerstag. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,84 bei NEO.bet für den Tottenham Frankfurt Wett Tipp heute “Sieg Frankfurt HC +2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Frankfurt auf “Sieg Frankfurt HC +2 & Über 1,5 Tore”:

Die Eintracht hat nur 2 der letzten 23 Partien in der Europa League verloren

Kein Team hat in dieser Saison mehr EL-Siege gefeiert als Frankfurt

Die Spurs stehen in der PL-Tabelle nur auf Rang 14

Tottenham vs Frankfurt Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Spurs mit 836 zu 323 Millionen Euro klar die Nase vorne. In der Premier League stehen die Londoner aktuell aber nur auf Platz 14, während die Eintracht auf Rang 3 der Bundesliga auf Champions-League-Kurs liegt. In der EL-Ligaphase landeten beide Vereine am Ende auf den Plätzen 4 und 5. Die Tottenham vs Frankfurt Quoten der besten Buchmacher, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne liegen, schlagen sich im Hinspiel auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 1,83.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Auswärtssieg Tottenham gegen Frankfurt Wettquoten zwischen 4,00 und 4,25.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Frankfurt Prognose: Zeigen die Spurs wieder ihr EL-Gesicht?

Die erste Saison unter Coach Ange Postecoglou beendete Tottenham noch auf einem guten fünften Platz, doch in dieser Spielzeit sind die Spurs zusammen mit Manchester United die große Enttäuschung in der Premier League. Nach 31 von 38 Spieltagen stehen die Londoner nur auf Rang 14. Der erste Europapokal-Platz ist 15 Punkte entfernt. Auch im FA-Cup (Vierte Runde gegen Aston Villa) und im Ligapokal (Halbfinale gegen Liverpool) sind die Lilywhites schon ausgeschieden. Immerhin konnte die Mannschaft am Wochenende eine Serie von vier PL-Spielen in Folge ohne Sieg (1U, 3N) beenden.

Diesmal gab es einen 3:1-Erfolg gegen das Schlusslicht Southampton, das nur zehn Punkte auf dem Konto hat und durch diese Niederlage frühzeitig als Absteiger feststeht. So gibt es für Tottenham nur noch eine Chance diese Saison zu retten: Man muss die Europa League gewinnen! Erstmals seit der Saison 2018/19 hat der Verein wieder ein internationales Viertelfinale erreicht. Seit elf EL-Heimspielen sind die Spurs auch ungeschlagen (9S, 2U), doch in der Runde der letzten Acht fühlten sich die Lilywhites zuletzt nicht so wohl. In dieser gab es in den vergangenen 13 Partien gerade mal einen Sieg (6U, 6N). Im Achtelfinale hatte man das Hinspiel in Alkmaar mit 0:1 verloren, gewann aber das Rückspiel daheim mit 3:1.

Nach der zuvor etwas holprigen Rückrunde schien die Eintracht mit Siegen gegen Ajax, Bochum und Stuttgart wieder in die Spur gefunden zu haben. Beim 0:2 in Bremen am Samstag erlebte die Truppe von Coach Dino Toppmöller aber wieder einen bösen Rückschlag. Mit 15 Punkten aus elf Spielen der zweiten Saisonhälfte steht Frankfurt in der Rückrundentabelle nur auf Rang 10. Noch kann die SGE den dritten Platz in der Tabelle verteidigen, doch viele solcher Ausrutscher darf man sich im Kampf um die Champions League nicht mehr leisten.

In der Europa League zeigt sich die Mannschaft dagegen meistens von ihrer besten Seite. So hat die Eintracht lediglich zwei der letzten 23 Partien im Wettbewerb verloren (14S, 7U). Allein in dieser EL-Saison gab es in zehn Spielen schon sieben Siege. Kein anderer Teilnehmer kommt auf mehr Erfolge. Die beiden Niederlagen setzte es allerdings mit einem 2:3 bei Olympique Lyon und einem 0:2 bei der AS Roma in zwei der vergangenen drei Gastspiele. Im Achtelfinale gewann Frankfurt aber das Hinspiel bei Ajax Amsterdam mit 2:1. Eine ähnliche Leistung erwarten wir im Tottenham Frankfurt Tipp.

Tottenham - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:1 Southampton (H), 0:1 Chelsea (A), 0:2 Fulham (A), 3:1 AZ Alkmaar (H), 2:2 Bournemouth

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:2 Werder Bremen (A), 1:0 Stuttgart (H), 0:1 Sonnenhof Großaspach (H), 3:1 Bochum (A), 4:1 Ajax Amsterdam (H)

Letzte Spiele Tottenham vs Frankfurt: 3:2 (H), 0:0 (A), 1:2 (A), 2:0 (H)

Das erste Duell zwischen Tottenham und Frankfurt stammt aus der Saison 1981/82 und dem Viertelfinale im Pokal der Pokalsieger. Damals zogen die Spurs mit einem 2:0-Heimsieg und einer 1:2-Pleite im Rückspiel in die nächste Runde ein.

Viel mehr Bedeutung für unsere Tottenham Frankfurt Prognose hat das jüngste Aufeinandertreffen. Dieses stammt nämlich aus der Champions-League-Saison 2022/23. In der Gruppenphase gab es zu Gast bei der Eintracht ein torloses Remis.

Das Rückspiel in London verloren die Hessen mit 2:3. So hat der THFC beide Heimspiele gegen die SGE gewonnen.

Spurs-Angreifer Dominic Solanke kommt in dieser EL-Saison in nur 361 Minuten auf sechs Scorerpunkte (2 Tore, 4 Vorlagen). SGE-Stürmer Hugo Ekitike war in zehn Partien im Wettbewerb an sechs Toren beteiligt (3 Treffer, 3 Assists).

Auch am Donnerstag müssen wir beide Spieler auf dem Zettel haben. Dank Buchmacher Winamax müssen wir uns auch nicht zwischen beiden Profis entscheiden. Für den Tottenham Frankfurt Tipp “Ekitike oder Solanke treffen” gibt es eine Quote von 1,70.

So seht ihr Tottenham - Frankfurt im TV oder Stream:

10. April 2025, 21 Uhr, Tottenham Hotspur Stadium, London

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL zeigt die Partie Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag ab 20:15 Uhr live im Free-TV. Der Anstoß zur Partie im Tottenham Hotspur Stadium von London ist um 20:45 Uhr.

Parallel zur TV-Übertragung könnt ihr das Spiel auch bei RTL+ im Stream verfolgen.

Tottenham vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Gray, Udogie - Sarr, Bissouma, Maddison - Johnson, Solanke, Son

Ersatzbank Tottenham: Kinsky (Tor), van de Ven, Richarlison, Odobert, Tel, Davies, Spence, Bergvall, Bentancur

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Collins, R. Koch, Theate, Brown - Tuta, Skhiri, M. Götze, Larsson, Bahoya - Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Amenda, Nkounkou, Dahoud, Batshuayi, Kristensen, Höjlund, Chaibi, Matanovic

Die Ausfälle auf beiden Seiten sind bei der Tottenham Frankfurt Prognose überschaubar. Die Hausherren müssen auf Danso, Kulusevski und Dragusin verzichten.

Bei den Gästen verpassen Trapp, Ebimbe, Knauff und Wahi die Partie.

Unser Tottenham - Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt HC +2 & Über 1,5 Tore

Sicher sind die Spurs, wenn sie ihre Qualität auf den Rasen bringen, vor allem in der Europa League und im eigenen Stadion eine Macht, doch in dieser Saison haben wir zu selten wirklich gute Leistungen von Tottenham gesehen.

Auf der Gegenseite zeigt sich die Eintracht in ihrem Lieblingswettbewerb meistens von ihrer besten Seite. So trauen wir den Hessen auch im Hinspiel am Donnerstag eine gute Leistung zu.

Unserer Meinung nach bringen die Frankfurter einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause. Zudem dürfen sich die Zuschauer beim Duell einiger guter Angreifer auf ein paar Tore freuen.