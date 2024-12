Tottenham - Manchester United Tipp, Prognose 19.12.2024

SPORT1 Betting 18.12.2024 • 11:00 Uhr Tottenham - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser Tottenham - Manchester United Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 19.12.2024 lautet: Die Zuschauer dürfen sich am Donnerstag auf ein enges und spannendes Viertelfinale freuen. Wir sehen die Hausherren in unserem Wett Tipp heute knapp vorne.

Im englischen Liga-Pokal, auch als EFL- oder Carabao-Cup bekannt, sind noch acht Teams im Rennen. In der Spielzeit 2024/25 machen die Vereine aus der Premier League den Sieger unter sich aus. Die letzten unterklassigen Vereine sind im Achtelfinale auf der Strecke geblieben. Das Top-Spiel in der Runde der letzten Acht steigt am Donnerstag in London, wenn die Spurs die Mannschaft von Manchester United empfangen. Die Quoten der Tottenham vs Manchester United Prognose gehen dabei von einem engen Spiel auf Augenhöhe aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester United auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Seit 4 Aufeinandertreffen wartet Manchester United auf einen Sieg gegen die Spurs

In 10 Heimspielen gegen die Red Devils in beiden Pokal-Wettbewerben sind die Lilywhites noch ohne Niederlage

United steht in der PL-Auswärtstabelle nur auf Rang 12

Tottenham vs Manchester United Quoten Analyse:

Der Blick auf die Premier-League-Tabelle lässt nicht unbedingt ein Spitzenspiel erwarten. Denn hier empfängt die Mannschaft auf Platz 10 das Team auf Rang 13. Die Tottenham vs Manchester United Quoten lassen dabei keinen Favoriten erkennen.

Die Hausherren liegen mit Siegquoten im Schnitt von 2,30 nur knapp vorne. Denn für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr auch nur Tottenham gegen Manchester United Wettquoten zwischen 2,63 und 2,70.

Tottenham vs Manchester United Prognose: Wer findet zu mehr Konstanz?

Nach dem fünften Platz am Ende der Vorsaison sollte es in dieser Spielzeit für die Spurs unter Trainer Ange Postecoglou eigentlich weiter bergauf gehen. Doch in dieser Spielzeit schafft es Tottenham zu oft nicht, sich für gute Leistungen zu belohnen. Immer wieder leisten sich die Londoner fatale Patzer in der Defensive. So standen die Lilywhites am Sonntag zu Gast beim Premier-League-Schlusslicht Southampton nach fünf Pflichtspielen ohne einen Sieg unter Druck.

Doch gegen den Aufsteiger führte der Hotspur FC schon zur Pause mit 5:0 und ging am Ende auch mit diesem Ergebnis vom Platz. Der Verein hatte in seiner Premier-League-Geschichte in einer ersten Hälfte noch nie fünfmal getroffen. Trotz des Dreiers verbleibt der THFC in der Tabelle auf Rang 10. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt immerhin gerade mal fünf Punkte. 36 Tore nach 16 Spieltagen bedeuten den zweitbesten Wert nach Chelsea (37). Sieben Niederlagen nach 16 Runden werden allerdings nur durch vier Teams in der Liga überboten.

Ruben Amorim betreut Manchester United seit sieben Pflichtspielen. Die Bilanz des neuen Coaches ist mit vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auch positiv. Doch wirklich konstante Leistungen können die Red Devils noch nicht auf den Platz bringen. Nach zwei Pleiten in der Premier League in Serie gegen Arsenal und Nottingham konnte Man United am Sonntag ein erstes Ausrufezeichen im Derby gegen Man City setzen. Die Gäste lagen im Etihad bis zur 88. Minute mit 0:1 zurück.

Durch einen Elfmeter und einen Treffer in der 90. Minute gingen die Roten Teufel aber doch noch als Sieger vom Platz. Wieder einmal hatte United aber nach einem Eckball ein Gegentor kassiert. Von dieser Sorte gab es in dieser Spielzeit schon acht Gegentore (von insgesamt 19). Große Fortschritte in der Tabelle hat der Verein unter dem neuen Mann an der Seitenlinie noch nicht gemacht. 22 Punkte reichen aktuell nur für Rang 13. Allerdings ist Rang 6 lediglich drei Zähler entfernt. 21 erzielte Tore sind der schwächste Wert in den Top 13 der Tabelle.

Tottenham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 5:0 Southampton (A), 1:1 Glasgow Rangers (A), 3:4 Chelsea (H), 0:1 Bournemouth (A), 1:1 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Manchester City (A), 2:1 Viktoria Pilsen (A), 2:3 Nottingham Forest (H), 0:2 Arsenal (A), 4:0 Everton (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Manchester United: 3:0 (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (H), 0:2 (A)

Die Red Devils führen nach 203 Duellen die Bilanz gegen die Spurs mit 96 Siegen zu 55 Niederlagen (52) in der Tottenham Manchester United Prognose recht deutlich an. In London hat Tottenham aber mit 36 Erfolgen bei 29 Pleiten knapp die Nase vorne. Schaut man auf die beiden Pokal-Wettbewerbe sind die Lilywhites nach zehn Heimspielen noch ohne Niederlage gegen United (6S, 4U).

In dieser Saison trafen sich beide Mannschaften am 6. Spieltag in Old Trafford. Unter Coach Erik ten Hag mussten die Gastgeber dabei eine bittere 0:3-Heimpleite hinnehmen. Seit vier Aufeinandertreffen wartet United auf einen Sieg gegen den Hotspur FC (2U, 2N). Davor hatten die Spurs nur eines von neun Duellen gegen die Roten Teufel gewonnen.

Die Bookies rechnen bei diesem Duell mit einigen Toren. Die Wette “Über 2,5 Tore” schafft es nur auf den Höchstwert von 1,42.

Für die Kombination aus “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” bekommen wir aber in der Bet365 App eine spielbare Quote von 1,57 für diesen Tottenham gegen Manchester United Tipp.

Tottenham vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Forster - Spence, Dragusin, A. Gray, Udogie - P. Sarr, L. Bergvall, Kulusevski, Maddison, Son - Solanke

Ersatzbank Tottenham: Austin (Tor), Hardy, King, Olusesi, Pedro Porro, Johnson, Dorrington, Werner, Lankshear, Betancur, Bissouma

Startelf Manchester United: A. Onana - de Ligt, H. Maguire, Li. Martinez - Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Diogo Dalot, Amad, Mount - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Malacia, Casemiro, Eriksen, Mainoo, Zirkzee, Antony, Yoro, Lindelöf, Rashford, Garnacho

Die Gäste müssen nur auf Luke Shaw verzichten. Bei den Hausherren fallen weiterhin Micky van de Ven, Richarlison, Guglielmo Vicario, Ben Davies, Cristian Romero und Wilson Odobert aus.

Immerhin stehen Rodrigo Bentancur und Yves Bissouma, die in der Liga zuletzt gesperrt aussetzen mussten, im Pokal zur Verfügung. Beide Trainer werden im Vergleich zum letzten PL-Spiel sicher etwas rotieren, das sollte in der Tottenham Manchester United Prognose berücksichtigt werden.

Unser Tottenham - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Beide Teams tun sich in dieser Saison mit der Konstanz sehr schwer. Zudem werden beide Coaches nicht ihre beste Elf auf den Rasen schicken. So gestaltet sich eine Vorhersage auch nicht einfach. Wir erwarten, ähnlich wie die Buchmacher, ein ganz enges Duell auf Augenhöhe, das gut und gerne auch in die Verlängerung gehen kann. Dabei sehen wir die Hausherren aber leicht vorne.

Das hat vor allem mit zwei Dingen zu tun: Der direkte Vergleich spricht in der jüngsten Vergangenheit für die Spurs. Zudem gab es in den beiden Pokal-Wettbewerben für die Red Devils bei den Lilywhites noch keinen Sieg.